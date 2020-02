Ministrul Economiei Virgil Popescu girează un tun financiar de 4.000.000 de euro regizat de secretarul de stat Bogdan Pîrjol

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, va fi astazi partas la o inginerie financiara de mari proporti „tesuta" de catre un subaltern de al sau, mai exact de secretarul de stat Bogdan Pirjol, prin care statul roman va fi pagubit cu 4.000.000 de euro.



Dublul rol al lui Pirjol



In urma cu vreo 20 de ani, Centrul Național De Învățământ Turistic (CNIT) S.A, aflat si atunci si acum sub tutela Ministerului Turismului, intra intr-o asociere cu una dintre firmele controlate de omul de afacere Radu Dimofte. Mai exact este vorba despre hotelul Parc, redenumit ulterior Ramada Parc, din Bulevardul Poligrafiei nr.3-5, de langa Casa Presei, unde functioneaza si CNIT.Trebuie precizat ca Centrul Național De Învățământ Turistic S.A. este urmașul celei mai renumite școli din industria ospitalității, Centrul de Formare si Perfecționare pentru Cadrele din Industria Hotelieră si Turism inființat in 1971. Practic, in urma acestei asocieri, firma lui Radu Dimofte care a preluat hotelul se obliga sa achite anual catre CNIT o suma de bani.

Dar, in timp, firma controlata de omul de afaceri „uita" sa achite banii catre CNIT, aflat acum sub Ministerul Economiei condus de Virgil Popescu, si, ca atare, s-a ajuns ca azi datoria sa ajunga la circa 4.000.000 de euro. Dar, cum firma lui Radu Dimofte nu prea este dispusa sa achite datoria catre CNIT se incearca o inginerie de stergere a datoriei avandu-l in prim plan pe secretarul de stat de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Bogdan Pirjol, care raspunde de domeniul turismului, care, atentie, in trecut a fost director la CNIT dar si hotelul Parc.



Cine este Bogdan Tudorache si cine-l sustine



Pe 18 februarie 2020 expira mandatele celor cinci membri ai Consiliului de Administratie de la CNIT, adica lui Marius Ionut Avram- arbitrul de fotbal ajuns sef de cabinet a lui Pirjol,.Catalin Mihai Nechifor, Luminita Toderascu, Florin- Daniel Demian si Bogdan Tudorache- fost consilier al secretarul de stat Bogdan Pirjol. Fiecare membru din CA de la CNIT SA beneficiază de o indemnizație lunară brută de 3137 lei, ceea ce inseamna 1.800 de lei net. Dar, inainte de expirarea mandatelor, profitand si de demiterea cabinetului Orban, Bogdan Pirjol face presiuni la conducerea CNIT, mai exact la directorul general Ion- Daniel Antonescu sa stearga din acea datoria de 4/000/000 de euro catre firma lu Radu Dimofte.

Cel care pune presiune pe directorul de la CNIT este Bogdan Tudorache, fostul consilier al lui Pirjol impus in CA de la CNIT de acesta. Dar, Bogdan Tudorache a ajuns administrator la CNIT dupa ce ministrul Economiei, Virgil Popescu, l-a zburat din minister in urma unui scandal de pomina cu secretarul de stat Bogdan Pirjol. Directorul Ion Daniel Antonescu nici nu vrea sa auda de stergerea datoriei si este demis la inceputul acestei saptamani de catre CA al CNIT si in locul sau este pus un om de incredee a lui Pirjol.



Demisia surprinzatoare a scretarului general al Curtii de Conturi a Romaniei



Insa, surpriza de proportii! Unul dintre cei cinci membrii al CA de CNIT SA, Florin Daniel Demian, care, atentie, este secretarul general al Curtii de Conturi a Romaniei, afland despre ce pune la cale, adica stergerea datoriei de 4.000.000 de euro, demisioneaza la inceputul acestei saptamani. Cu toate acestea, scenariul lui Bogdan Pirjol de stergerea datoriei merge mai departe si, astazi, ceilalati patru membrii ai CA avandu-l ca maestru de ceremonii pe Bogdan Tudorache, se vor intalni cu reprerezentantii firmei lui Radu Dimofte sa parafeze „topierea" restantei de 4.000.000 de euro. Curios este ca ministrul Economiei Virgil Popescu habar nu are de aceasta inginerie tesuta de secretarul de stat Bogdan Pirjol, dar nici de faptul ca Bogdan Tudorache a ajuns in bordul administrativ de la CNIT SA.