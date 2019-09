Ministrul Razvan Cuc l-a numit ilegal si abuziv pe Bogdan Pascu in functia de administrator al Portului Constanta

Bogdan Pascu este noul administrator al Portului Constanța de pe 10 septembrie 2019, dată la care l-a înlocuit în funcție chiar pe cel care l-a adus în această companie, în 2016, fostul director general Dan Tivilichi. Pascu a fost initial consilierul lui Tivilichi, iar acum este administrator al companiei portuare, dar și director general adjunct, numirea facand-o chiar ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.

Numai ca numirea in sine, inlocuirea in functie a lui Dan Tivilichi, este un abuz, ca sa nu zicem direct o ilegalitate. De pilda, Cuc ar fi trebuit sa stie ca Tivilichi a fost numit pe functia de administrator al Portului Constanta conform Ordonantei de Urgenta 109/2011 si care s-a transformat in lege din 4 iunie 2016. Conform acestei legi, administratorul trebuie sa aiba la activ mai multe conditii de management, inclusiv vechime in domeniu, conditii de coordonare si gestiune de minimum cinci ani intr-o pozitie similara, precum si alte cerinte ale postului, numirea facandu-se dupa aceste criterii, ca si multe altele. Or, Bogdan Pascu nu intruneste cerintele integrale ale unei astfel de numiri in baza 109/2011, practic ocupand abuziv si ilegal postul in care a fost numit de ministrul Razvan Cuc.

Bogdan Pascu a fost membru al Partidului Conservator (PC) şi lider al grupului din Camera Deputaţilor al acestei formaţiuni. Când a fost adus de Dan Tivilichi ca și consilier personal în Compania Națională Administrarea Porturilor Maritime SA Constanța (CN APMC), în 2016, Pascu nu mai fusese angajat la stat din 2012. A fost anul în care fostul deputat și lider PC Bogdan Pascu era revocat din funcţia de director general adjunct la Proiecte cu Finanţare Externă al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), fiind considerat prima victimă a guvernării corporative din Ministerul Transporturilor. Pascu fusese numit în acea funcţie cheie de la CNADNR cu doar câteva luni mai devreme de către premierul de atunci Victor Ponta. Anterior, Bogdan Pascu a fost ministru de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii, iar în 2006 a fost chiar vicepremier al României, în Guvernarea Tăriceanu.

Fostul viceprim-ministru ajuns acum director general adjunct și administrator al Portului Constanța se poate lăuda cu o avere care îl transformă într-un milionar. Bogdan Pascu are 20 de hectare de teren agricol în judeţele Ialomiţa şi Dâmboviţa, dar şi trei mii de metri pătraţi de teren intravilan în judeţele Ilfov, Dâmboviţa şi Bucureşti. Fostul lider PC, retras între timp din politică mai deține un apartament şi o casă în Bucureşti, dar şi o casă de vacanţă în Dâmboviţa. Pascu are aproape 900.000 de lei în conturi bancare şi acţiuni la 12 societăţi comerciale, în valoare totală de peste 120.000 de lei, fostul vicepremier având participaţii la entităţi precum Altur SA, Banca Transilvania, Rompetrol Rafinare, Zentiva SA şi cele cinci SIF-uri. Bogdan Pascu a declarat pentru ultimul an venituri de 85.726 lei de la APC, în timp ce soția sa, Alexandra Teodora, a câștigat 55.400 lei din funcția de consilier de specialitate la Elcen SA București. Fostul vicepremier a mai încasat 10.000 lei dintr-un contract de arendă cu firma ialomiţeană Kalmaroma.

Fostul directorul general adjunct Proiecte cu Finanţare externă al CNADNR, Bogdan Pascu a fost audiat luni de procurorii anticorupție in urma cu cateva saptamani. Conservatorul Bogdan Pascu a fost chemat luni, 2 septembrie, la sediul Direcției Naționale Anticorupție pentru a fi audiat într-un dosar aflat la acest moment în acte premergătoare. Nu se stie ce calitate are inacest dosar, de martor sau de invinut.