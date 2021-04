Nanomafia: rețeaua globală de criminalitate organizată a nanotehnologiei si controlul oamenilor de la distanta

Un articol care a trecut pana acum neobservat, publicat in 2018 de profesorul David Salinas Flores, de la Universitatea San Marcos - Facultatea de Medicina, din Peru, a revenit in actualitate odata cu teoriile conspiratiei privind vaccinurile, retelele 5G, controlul wireless al nanotehnologiei. Salinas Flores sustine ca America Latina, tocmai din lipsa unei legislatii protective, a devenit terenul de incercare al nanotehnologiei asupra oamenilor.

Practic, de cel putin 10 ani, in acest "laborator" sud-american se fac experimente cu nanoboti si alt tip de tehnologii moleculare, care au evoluat in timp si care sunt acum controlate de la distanta, putand fi inoculate in oameni prin bauturi, respiratii, injectare etc., fara ca subiectii sa-si dea seama, in acelasi timp fiind conectati la baze de date si sisteme de comanda, beneficiarii acestor rezultate fiind si industriile din Big Pharma, companiile care doteaza cu tehnologii militare armatele puternice ale planetei etc.

Profesorul spune in articolul publicat in 28 iunie 2018 ca desi lumea nu-si da seama de importanta sau chiar iau in ras aceste fapte, considerandu-le teorii ale conspiratiei ele exista, Salinas Flores vine si cu dovezi si argumente si ca aceia care au interes ca ele sa devina invizibile si necunoscute publicului larg ii fac pe cei care le dezvaluie sa para "nebuni", iar anumite date despre evolutia acestora sa fie prezentate in perspectiva ca vor fi foarte utile omenirii, ca se vor vindeca de boli toti pacientii etc. Nimic insa despre controlul de la distanta al Omenirii si despre posbilitatea de ca populatiile planetei sa devina unele de "zombi".

"Nanotehnologia a devenit o industrie de miliarde cu multiple aplicații potențiale asupra ființelor umane. Cu toate acestea, experimentarea la om prezintă un risc ridicat, din acest motiv, companiile transnaționale de nanotehnologie recurg la metode criminale precum crima organizată pentru a atinge acest scop.", afirma profesorul alinas Flores pe care il vom cita in continuare pana la finalul acestui articol, care poate fi citit (in engleza) integral si descarcat AICI, sau poate fi accesat online AICI:

Mafiile nanotehnologiei, "nanomafiile", sunt create, în principal în America Latină, care s-au înmulțit vertiginos din cauza mai multor factori precum ignoranța din societate cu privire la utilizarea nanotehnologiei ca armă criminală, "invizibilitatea" acestei mafii pentru fiind folosită ca instrument, wifi, puterea sa economică, extorcarea cu rețeaua Brain, tăcerea și participarea presei și a sindicatelor din domeniul sănătății, campania de dezinformare a presei, interconectarea sa mondială, fiind o crimă organizată și posibila participare a autoritățile poliției naționale, parchetul și sistemul judiciar, precum și serviciile de informații.

Nanomafia își propune să devină cea mai mare rețea de crimă organizată din lume, prin urmare, societatea mondială trebuie să cunoască, să fie alertă și să raporteze crimele comise de această nanomafie. Nanotehnologia este știința, ingineria și tehnologia care sunt dezvoltate la scară nano, în jur de 1 până la 100 nanometri. Una dintre aplicațiile principale ale nanotehnologiei sunt nanobotii, mașini care pot construi și manipula obiecte la nivel atomic și care sunt capabile să se deplaseze prin sistemul circulator.

Nanotehnologia a devenit o industrie de miliarde și, din moment ce are multiple aplicații potențiale la ființe umane, există un mare interes pentru experimentarea umană. Cu toate acestea, nanotehnologia acționează la nivel atomic și, din acest motiv, experimentarea la om prezintă un risc ridicat, ceea ce provoacă o lipsă evidentă de voluntari. Prin urmare, companiile transnaționale de nanotehnologie recurg la metode criminale pentru a obține subiecți de experimentare umană; astfel, folosesc violența, escrocheria, extorcarea și crima organizată.

Cercetări recente dezvăluie dovezi că companiile transnaționale tehnologice, în asociere ilicită cu guvernele SUA, Comunitatea Europeană și China și guvernele corupte din America Latină, au creat o organizație care dezvoltă în principal în America Latină o experimentare umană neuroștiințifică secretă, forțată și ilicită cu metode invazive, neurotehnologie, nanoboti cerebrali, microcipuri și implanturi pentru a executa proiecte neuroștiințifice, care poate fi determinată chiar oamenii de știință ca să câștige Premiile Nobel pentru medicină pe baza acestei experimentări umane ilicite în detrimentul sănătății oamenilor.

Principalele efecte nocive potențiale cauzate de această experimentare umană ilicită cu nanoboti în societate includ: controlul minții, ștergerea memoriei, tortură, spionaj permanent, furt de informații private, extorcare, sterilizare, tulburări psihiatrice, sinucidere și sclavie digitală. Principalele obiective ale nanomafiei sunt: îmbogățirea ilicită, recunoașterea academică, crearea armelor umane și crearea unei societăți fasciste digitale.

Dovezile indică faptul că nanomafiile ar fi interconectate formând o rețea internațională cu un mega proiect al cărui scop este de a crea o societate fascistă digitală, o oligarhie care guvernează restul cetățenilor lumii care vor purta nanoboti și vor fi sclavi digitali, o robotizare umană a societate în slujba unei elite milionare. Proiectul fascist digital este global; obiectivul ar fi controlul întregii planete folosind microcipuri la oameni, animale și lucruri.

Diferitele tipuri de proiecte dezvoltate cu nanoboti au un model comun: sunt dezvoltate prin telemetrie, prin wifi, nu au formă fizică și sunt intangibile. Într-adevăr, nanomafia este mafia wifi-ului, "mafia fantomă", ceea ce face aproape imposibilă raportarea acesteia. Cercetătorii în domeniul torturii și infractorii știu că "cea mai bună tortură" este cea care nu lasă urme, deoarece nu poate fi raportată. Dacă victima torturilor prin wifi o raportează, el/ea poate fi considerat/a în mod nejustificat ca o persoană cu probleme psihiatrice sau un calomniator, din acest motiv, infracțiunea folosește wifi ca armă secretă de tortură.

În ceea ce privește metodele criminale pe care le folosește nanomafia, escrocheria este una dintre cele mai frecvente metode, iar principalele tipuri includ promovarea înșelătoare, camuflajele intelectuale sau pseudo-ajutor umanitar. Promovarea înșelătoare este una dintre cele mai populare, promovează utilizarea nanoboturilor ca o predicție științifică futuristă și un beneficiu pentru societate, ascunzând riscul pentru sănătate și adevăratele sale utilizări împotriva societatii; astfel, de exemplu, oamenii de știință ai companiilor transnaționale afirmă următoarele în ceea ce privește nanobotii cerebrali: "Cu nanoroboti în creierul nostru vom fi ca niște zei". Sau: "Cu nanoboti vom putea încărca limba franceză în fluxul sanguin al creierului nostru".

Cu toate acestea, aceste afirmații care, evident, îl determină pe cetățeanul obișnuit să folosească nanoboti cerebrali nu au dovezi științifice foarte puternice, iar cel mai important este că aceste afirmații ascund efectul nociv al nanobotilor cerebrali. Pentru a convinge cetățenii că acceptă voluntar să fie "sclavi digitali" ai nanomafiilor, companiilor transnaționale, puterilor economice și magnaților mass-media, au fost create o serie de camuflaje intelectuale și există o întreagă terminologie subliminala, creată sau deja existentă, care este manipulată pentru a promova utilizările ilicite ale acestei nanotehnologii, un fel de "dictionar de termeni".

Astfel, pentru promovarea ștergerii memoriei este folosita sintagma subliminala "dezvățați să învățați"; pentru a convinge de utilizarea nanobotilor cerebrali este "inovația biologică" și astfel, cu aceste implanturi, devenind ființe umane "superpotente", având mai multă creativitate de ființe umane evoluate; pentru acceptarea spionajului permanent cu rețeaua Brain sunt termeni precum "conectați-vă", "intimitatea este în afara societății cunoașterii", "gândire divergentă", "gândire laterală", "gândire hiving"; pentru forțarea studentilor să utilizeze rețeaua Brain ca instrument academic sunt în curs de dezvoltare "neurospecialități"; trăirea în realitatea virtuală este "trăiește experiența fantastica"; pentru a promova a trăi fără sexualitate este "gen" in loc de "sex"; pentru a trăi într-un ghetou digital este "comunitate" etc.

Unul dintre cele mai perverse obiective ale acestei mafii, controlul minții, transformarea unei persoane într-un animal, mașină sau sclav, ar fi, de asemenea, promovat subliminal prin așa-numitul "control inteligent al emoțiilor". ", Căutând ca societatea în viitor să accepte utilizarea nanoboturilor sub argumentul autocontrolul emotiilor, ascunzând de fapt că mintea lor nu va fi autocontrolată, dar își va pierde controlul, deoarece persoana cu nanoboturi ar putea fi controlată și spionată prin telemetrie utilizată de nanomafii sau centrale de informații; creierul și corpul lor vor fi de fapt sub controlul minții de către alții.

Acțiunile acestei mafii nanotehnologice sunt facilitate deoarece nanoboturile pot fi administrate în alimente și băuturi, fiind una dintre principalele băuturi alcoolice precum berea, deoarece deprime sistemul nervos central al individului și își pierde controlul de sine și, prin urmare, facilitează mintea controlul de către alții prin intermediul nanobotilor cerebrali; din acest motiv, berea este ideală pentru administrarea nanobotilor cerebrali.

Utilizarea ilicită a nanotehnologiei bazată pe experimente umane secrete și forțate ar da naștere unui cerc exclusiv corupt de "noi milionari": profesori de medicină, uniuni sanitare, medici, asistenți medicali, tehnicieni, manageri de spitale, fizicieni, jurnaliști, editori de reviste, bibliotecari, ingineri, politicieni, profesori, polițiști, procurori, judecători, militari, studenți și chiar studenți care se îmbogățesc în mod ilegal în detrimentul sănătății și onoarei victimelor lor.

Nanotehnologia ilicită a permis, de asemenea, apariția unui nou tip de infractori, operatori care ar putea fi numiți "ucigași nano-angajați" sau "nano-torționari", cei responsabili pentru "munca murdară" a nanomafiei, grup conform în principal de jurnaliști, studenți universitari, asistenți medicali și imigranți ilegali la fel de mulți venezueleni din Peru, care ar fi responsabili pentru efectuarea mai multor lucrări, inclusiv: selectarea victimei, alegerea "persoanei de interes", persoană care poate contribui cu un anumit beneficiu la nanomafia; intoxicația victimei cu nanoboti prin alimente, băuturi sau pastile sau răpirea acesteia pentru a le instala implanturi cerebrale; editarea, selectarea și comercializarea videoclipurilor mintale obținute cu spionajul zilnic folosind rețeaua Brain, tortura minții, tortura victimei dezvăluind informațiile sale de confidențialitate și spionajul viselor; obținerea de informații din vise cu plasa Brain pentru extorcare; crearea pseudo-bolilor care blochează funcția organelor prin telemetrie pentru a apoi extorca victima cu "vindecarea".

Aceste mafii ale nanotehnologiei s-ar dezvolta dramatic din cauza următorilor factori:

i. Necunoașterea în societate cu privire la utilizarea nanotehnologiei ca crimă comună, crimă organizată, terorism de stat și armă de război cibernetic.

ii. "Invizibilitatea acestei mafii", deoarece acestea au ca principală armă wifi și, prin urmare, este aproape imposibil să o raportezi.

iii. Puterea economică și politică a acestei mafii. Principalele organizații includ companiile transnaționale cu mai multă putere economică precum Google, Facebook și Intel și guvernele unor țări precum China, Statele Unite, Comunitatea Europeană și Federația Rusă și în special armata SUA prin DARPA.

iv. Extorcarea victimelor nanomafiei folosind produse noi dezvoltate cu nanotehnologia, cum ar fi rețeaua Brain. Plasa Brain permite obținerea așa-numitelor "videoclipuri mintale", obținerea gândurilor unei persoane sub formă de videoclipuri care pot fi transmise către telefoanele mobile. Într-adevăr, rețeaua Brain își propune să fie cea mai puternică armă de extorsiune a crimei comune, a crimei organizate, a terorismului de stat și a războiului cibernetic.

v. Tăcerea și participarea presei. Publicațiile recente oferă dovezi că proprietarii mass-media și rețeaua lor extinsă de jurnaliști din lume sunt organizatorii acestei mafii a na-tehnologiei, întrucât principalele utilizări ale nanoboturilor asupra oamenilor sunt proiecte de telecomunicații precum rețeaua Brain, o persoană - spionaj manent prin telemetrie.

vi. Campania de dezinformare a mass-media care prezintă controlul minții și rețeaua Brain ca o ficțiune sau un mit, astfel societatea este informată despre nanotehnologie ca o crimă numai în serialele TV SF, ceea ce duce la considerarea crimei incredibile.

Este evident că, având în vedere marea extensie pe care o pot avea nanomafiile în lume și cantitatea mare de informații pe care o au instituțiile precum serviciile de informații mondiale precum CIA sau MOSSAD și instituțiile de poliție precum FBI și INTERPOL, aceste instituții ar ști nanomafia, dar în loc să o raporteze, o ascund și participă la crimele sale. Astfel, de exemplu, nici FBI, CIA, MOSSAD sau INTERPOL, sau vreun serviciu de informații în lume au raportat principala armă nanomafia, rețeaua Brain și spionajul masiv care ar fi efectuat în lume, asupra cetățenilor, în principal asupra tinerelor.

Nanomafia își propune să fie o rețea interconectată la nivel mondial. Unul dintre camuflajele sale principale ar fi proiectul Millennium, creat, potrivit promotorilor săi, Organizația Națiunilor Unite, pentru a dezvolta o "inteligență globală", prin urmare, formează "nodurile" în diferite țări; aceasta ar fi de fapt să dezvolte rețeaua Brain la nivel mondial.