Nanotehnologia în vaccinuri: un studiu independent alertează opinia publică!

Pablo Campra, doctor în chimie și biologie la Universitatea din Almería, a realizat un studiu independent privind compoziția vaccinurilor - fără nicio legătură cu universitatea sa. Expertiza sa în două discipline și echipamentele de care dispune i-au permis să identifice un set de elemente din seruri care corespund unei rețele de nanosenzori wireless.

Scopul acestui articol este de a explica ce se descoperă în domeniul vaccinurilor. Prin "noi" ne referim la Dr. Pablo Campra, atașat universitar, deși și alți cercetători în domeniul chimic și/sau biologic au confirmat ceea ce Campra a anunțat într-un document publicat la sfarsitul lui noiembrie 2021: prezența de nano-senzori, nano-routere sau nano antene. Metoda utilizată de Campra se bazează pe observarea diferitelor mostre de vaccinuri cu ARNm (Pfizer-BioNtech, Janssen) față de Covid. Serurile sunt selectate la întâmplare, iar observarea microscopică în câmp luminos sau întunecat se face cu măriri între 100x și 600x.

Nanotehnologia în Pfizer și Janssen

Cele mai multe dintre aceste obiecte apar după ce probele s-au uscat la temperatura camerei și rămân "închise" în hidrogelul din seruri. Iată câteva imagini din acest raport, prezentate de Le Courrier des Strateges:

În timp ce articolul menționat mai sus nu oferă nicio indicație cu privire la caracterizarea obiectelor. Alte echipe sau cercetători au studiat diferite modalități de recunoaștere a obiectelor observate. A fost necesară intervenția chimiștilor, dar și a cristalografiștilor, a specialiștilor în nanotelecomunicații sau nano și bioinformatică. Cercetările continuă pentru a înțelege rețeaua diferitelor unități și scopul lor în cadrul vaccinurilor.

Campra spune că, după știința sa - și a mea - niciunul dintre aceste obiecte, fie că este vorba de cristale minerale sau de nanotehnologie, nu a fost raportat de producători ca intrând în compoziția vaccinurilor. În realitate - așa cum am explicat într-un articol anterior - Convenția de la Oviedo nu a legiferat obligația de a indica prezența nanotehnologiilor în produsele medicale, astfel încât există un vid juridic evident în avantajul industriei farmaceutice și în detrimentul cetățenilor care sunt invitați să fie vaccinați fără a cunoaște cu adevărat conținutul injectat în ei. Principiul sănătății publice al consimțământului liber și informat este astfel încălcat.

Care este funcția nanotehnologiei în vaccinurile împotriva Covid?

Deci, ce legătură au nano routerele cu un vaccin? În timpul unuii articol recent, am fost insultat de un cititor când am numit vaccinarea Covid un proiect transumanist, am crezut că am fost lipsit de pedagogie. Prezența oxidului de grafen în vaccinuri a fost deja discutată la Courrier des Stratèges, iar rolul acestui material este important pentru funcționarea a ceea ce reprezintă o rețea de nanocomunicații fără fir intracorporeală.

Există o legătură strânsă între punctele cuantice de grafen observate în vaccinuri și nano-routerele sau nanosenzorii care participă la o nano-rețea de comunicare. Astfel de dispozitive există în literatura științifică; se realizează interconectarea a sute sau mii de nanosenzori și nanoactuatori, localizați în interiorul corpului uman. O nano-rețea introdusă prin vaccinare este prezentă în tot corpul, inclusiv în creier.

Un alt om de știință, Mik Andersen, a făcut o muncă remarcabilă, blogul său este atacat în mod regulat și indisponibil, iată ce spune el despre nano-rețeaua introdusă de vaccinuri: "Aceasta permite controlul în timp real al neurotransmițătorilor responsabili de transmiterea informațiilor în sistemul nervos, care sunt, prin urmare, responsabili de stimuli, dorință, plăcere, învățare, condiționare, dependență, durere, sentimente, inhibiție, printre altele."

Un sistem de control al indivizilor? Este acest lucru rezonabil, ar spune unii? Este realist din punct de vedere tehnologic: un server conectat la un supercalculator de tip D-Wave, recent achiziționat de Comisia Europeană sau de Google, este capabil să monitorizeze 7 miliarde de indivizi vaccinați și "echipați" cu nanotehnologie.

În ceea ce privește cercetarea în domeniul vaccinurilor, Natalia Bieloziorova, directorul Centrului de cercetare și dezvoltare al Institutului de vaccinuri din Sankt Petersburg, a vorbit în plină criză Covid, la 3 iunie 2020, în timpul Forumului pentru o viață sănătoasă de la Sankt Petersburg: "Vaccinurile din cadrul Centrului Institutului de cercetare din Sankt Petersburg sunt dezvoltate pe baza a trei platforme: ADN modificat, proteine recombinate și nanotehnologii". În ceea ce privește modificarea ADN cu vaccinurile Covid trimitem cititorul AICI.