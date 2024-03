Ni se pregătește ceva crunt: Seful JP Morgan prezice o criză financiară majoră - miliardarii planetei scapa de actiuni. Lumea dominată de dolarul american se va sfârși în curând

Directorul general al JP Morgan, Jamie Dimon, prezice o criză financiară majoră, spunând că piața globală se confruntă cu o revoltă pe fondul creșterii numărului de datorii.

Săptămâna aceasta randamentele obligațiunilor se apropie de nivelul cheie care ar putea pune mai multă presiune asupra acțiunilor, potrivit Morgan Stanley. Săptămâna trecută, Elon Musk a declarat că SUA va da faliment din cauza cheltuielilor excesive. Oameni precum Bezos, Zuckerberg și Gates au vândut acțiuni și acțiuni într-un ritm alarmant în ultima vreme.

Ambasadorul BRICS a declarat recent că lumea dominată de dolarul american se va sfârși în curând. Bank of America a emis un avertisment major cu privire la prăbușirea dolarului american în urmă cu aproximativ 3 săptămâni. La sfârșitul lunii februarie, președintele Salvadorului a declarat că dolarul american se va prăbuși.

În ianuarie, analistul financiar Richard X Bove a declarat că China va depăși în curând economia americană, iar dolarul american se va prăbuși în mod catastrofal. Țările BRICS renunță la dolar și folosesc propriile monede susținute de metale prețioase pentru a face comerț. Catherine Herridge, de la CBS News, a declarat în urmă cu 3 luni, în cadrul unei emisiuni naționale, că vom asista la un eveniment de tip "Lebăda neagră" în 2024.

Știm că noul sistem financiar este pregătit. Iar băncile trebuie să fie conforme cu ISO20022 și Basel III, iar aceste date au trecut deja și CBDC-urile NU pot opera în noul sistem. Astăzi și mâine, Rezerva Federală are o ședință a Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC), stabilită pentru perioada 19-20 martie.

Iar economiștii și analiștii au așteptat cea de-a doua ședință de politică monetară a anului, deoarece ratele ridicate ale dobânzilor continuă să afecteze economia, afirmând că există temeri legate de o prăbușire a pieței bursiere. Iar pe 11 martie, Wall Street și băncile regionale au declarat că se luptă pentru noi fonduri, deoarece FED încheie programul de împrumut de urgență, menit să mențină pe linia de plutire băncile falimentare în timpul colapsului bancar.

