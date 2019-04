O imagine cu Toader, Kovesi, Dumbravă şi Iacob din 2007, publicată de fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a publicat pe blog o fotografie în care apar ministrul Tudorel Toader, Laura Codruţa Kovesi, fostul său adjunct, Marius Iacob, şi generalul Dumitru Dumbravă. Imaginea e din perioada 2007-2008, în timpul unei sesiuni de doctorat susţinute de fosta şefă DNA.

Fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a publicat, miercuri, pe blogul său, o imagine în care apar ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, fosta şefă DNA, Laura Codruţa Kovesi, fostul său adjunct, Marius Iacob, dar şi generalul Dumitru Dumbravă, fostul secretar general al SRI. „De la stânga la dreapta: Laura Codruţa Kovesi, Tudorel Toader, Marius Iacob şi generalul Dumitru Dumbravă alias "câmpul tactic". Frăţia statului paralel: torţionarii şi ofiţerii coordonatori. Cu încredere şi curaj, alături de voi dragi prieteni, vom învinge! Pentru că adevărul şi dreptatea înving întotdeauna! Tudorel Toader i-a păcălit pe mulţi, mult timp, dar nu poate să ne păcălească pe toţi, tot timpul", este mesajul care însoţeşte fotografia de pe blogul lui Daniel Dragomir.

Fostul ofiţer SRI a declarat ulterior că fotografia este realizată în timpul unei sesiuni de doctorat susţinute de fosta şefă DNA, Laura Codruţa Kovesi, în perioada 2007-2008. „Aşa e în mediile universitare. Dumbravă, ieşeanul universitar, nu putea să stea departe de magisterul său juridic care i-a întors favorul la legile Big Brother", a declarat Daniel Dragomir.

Laura Codruţa Kovesi şi-a susţinut lucrarea de doctorat („Combaterea crimei organizate prin dispoziţii de drept penal") la Timişoara, iar Tudorel Toader făcea parte, la acel moment, din comisie. Deşi, ulterior, au fost mai multe discuţii în spaţiul public privind suspiciunile de plagiat, actualul ministru al Justiţiei a precizat că Codruţa Kovesi era îndreptăţită să obţină titlul de doctor.

"Vă voi dezamăgi spunându-vă: da, merită. Sunt programele astea antiplagiat sau de descoperire a plagiatului. Acolo şi dacă pui în domeniul juridic denumirea marginală a unui text, îţi spune că este copiat. Dacă pui un text de incriminare, un alineat, zice: ai copiat. Sigur că l-ai copiat, că doar nu înlocuieşti tu textul de lege. Eu îmi aduc foarte bine momentul acela şi vă asigur că vorbesc cu detaşare şi obiectivitate. (...) Vreau să vă spun că am teza de doctorat în formatul acela de atunci. Este o teză consistentă, este o teză cu multe enunţuri la nivel de principiu, prin care se subliniază exact aceste particularităţi, aceste specific al criminalităţii organizate. Am cugetul pe deplin împăcat că am votat şi am contribuit la conferirea titlului de doctor", a spus Toader, în 2017.

La momentul realizării fotografiei publicate de Daniel Dragomir pe blog, Laura Codruţa Kovesi avea funcţia de procuror general (funcţie deţinută în perioada 2006-2012). La rândul său, Dumitru Dumbravă lucra în cadrul Serviciului Român de Informaţii, fiind proaspăt şef la Direcţia Juridică din cadrul instituţiei, iar Marius Iacob era procuror şef secţie la Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.