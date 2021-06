O ipoteza tulburatoare: Va dispărea omenirea în câțiva ani? In 2050 nu se va putea procrea decat asistat tehnologic

Nu este un secret că Bill Gates și susținătorii Agendei 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă sunt, de asemenea, promotori devotați ai eugeniei umane, ai "subțierii turmei umane", după cum a spus odată mizantropul prinț Philip al Marii Britanii.

Unii, cum ar fi Joachim Schnellnhuber, consilierul pe probleme climatice al Papei, salută în mod deschis o populație umană sub un miliard de oameni ca fiind "sustenabilă". Acum apar cercetări serioase care arată că una dintre cele mai eficiente reduceri ale populației umane este răspândită de așa-numita "agricultură științifică modernă" prin utilizarea selectivă a produselor agrochimice toxice, pesticide considerate sigure care sunt orice, dar nu sunt deloc sigure.



Potrivit unei noi cărți scrise de Dr. Shanna Shaw, Count Down, numărul de spermatozoizi masculini din țările industriale occidentale, inclusiv din UE și SUA, scade într-un ritm dramatic. Shaw estimează că, în ultimele patru decenii, numărul mediu de spermatozoizi a scăzut cu 50% sau mai mult. Cu alte cuvinte, un tânăr bărbat din ziua de azi care dorește să aibă o familie are doar jumătate din numărul de spermatozoizi pe care îl avea bunicul său, adică jumătate din șansele de a concepe. Shaw estimează că, dacă nu se modifică dramatic expunerile chimice toxice din agricultură și din mediul înconjurător, s-ar putea să nu mai avem capacitatea de a ne reproduce în mod natural pentru mult timp și că, până în 2050, majoritatea ființelor umane din țările industriale, inclusiv China, vor avea nevoie de asistență tehnologică pentru a procrea.



Cartea lui Shaw este o dezvoltare ulterioară a unei lucrări științifice din 2017, revizuită de colegi, pe care Shaw și colegii săi au publicat-o. În această lucrare, Shaw a analizat cu atenție un total de 244 de estimări ale concentrației de spermă și ale numărului total de spermatozoizi (TSC) din 185 de studii efectuate pe 42 935 de bărbați care au furnizat probe de spermă în perioada 1973-2011. Ceea ce au descoperit a fost extrem de alarmant. Dar, dincolo de câteva titluri din mass-media, nu a rezultat nicio schimbare de consecință, deoarece puternicele corporații agrochimice precum Bayer-Monsanto, Syngenta, DowDuPont (acum Corteva) au făcut lobby pe lângă autoritățile de reglementare pentru a ignora constatările.



Shaw a constatat că "În rândul studiilor occidentale neselectate, concentrația medie de spermă a scăzut, în medie, cu 1,4% pe an, cu un declin global de 52,4% între 1973 și 2011". Același grup de bărbați, a avut "un declin mediu al TSC mediu de 1,6% pe an și un declin global de 59,3%". Adică un declin al numărului de spermatozoizi, începând cu un deceniu în urmă, de peste 59% la bărbații, neselectați în funcție de fertilitate, din America de Nord, Europa, Australia și Noua Zeelandă. Și continuă să scadă de la an la an.



Din cauza lipsei de susținere serioasă pentru noile studii, datele actualizate sunt limitate. În urmă cu 15 ani, peste jumătate dintre potențialii donatori de spermă din provincia Hunan, China, îndeplineau standardele de calitate. În prezent, doar 18% dintre ei îndeplinesc aceste standarde, un declin pus pe seama substanțelor chimice care perturbă sistemul endocrin, potrivit unui studiu. O scădere similară a numărului de spermatozoizi a fost înregistrată de cercetătorii din Taiwan, precum și un rezultat similar pentru Israel. Shaw concluzionează: "sănătatea reproducerii masculine, nu doar calitatea spermei, apropo, este în dificultate, iar acest lucru are consecințe, nu doar pentru capacitatea de a avea un copil, ci are impact și asupra sănătății bărbatului". Ea citează ca exemple "numărul scăzut de spermatozoizi, infertilitatea, cancerul testicular și diverse defecte generale. Unul dintre ele este testiculele nedescoase, altul este o afecțiune în care deschiderea uretrei nu este acolo unde ar trebui să fie...".



Perturbatori endocrini



Swan, astăzi la Școala de Medicină Icahn de la Mount Sinai din New York, crede că cauza trebuie căutată în creșterea uriașă a expunerii la substanțe chimice toxice din ultimele decenii, în special a substanțelor chimice cunoscute sub numele de "perturbatori endocrini" sau perturbatori hormonali. Ea indică "substanțele chimice care fac ca materialele plastice să fie moi, care sunt ftalații, sau substanțele chimice care fac ca materialele plastice să fie dure, cum ar fi Bisfenol A, sau substanțele chimice care sunt substanțe ignifuge, substanțele chimice care se găsesc în Teflon, și așa mai departe, pesticide..."...



Ultimul, pesticidele, este grupul care ar trebui să tragă un puternic semnal de alarmă, deoarece s-a dovedit că ajunge în apele subterane și în lanțul alimentar uman. În prezent, cele două pesticide cele mai utilizate în lume sunt Roundup de la Bayer-Monsanto, care conține glifosatul, probabil cancerigen, și Azatrine, produs de Syngenta, care astăzi este deținut de ChemChina.

Efectele atrazinei



În 2010, un renumit om de știință de la Universitatea Berkeley din California, Tyrone B. Hayes, profesor de biologie integrativă, a condus un studiu important privind efectul expunerii la Atrazină asupra broaștelor. El a descoperit că pesticidul, utilizat pe scară largă în culturile de porumb și de trestie de zahăr din SUA, face ravagii în viața sexuală a broaștelor masculi adulte, emasculând trei sferturi dintre ele și transformând una din 10 în femelă. El a constatat că "acestor broaște masculi le lipsește testosteronul și toate lucrurile pe care le controlează testosteronul, inclusiv sperma". Mai mult, Hayes a observat că cele 10% dintre broaștele expuse la Atrazină care "se transformă din masculi în femele - lucru despre care nu se știe că se întâmplă în condiții naturale la amfibieni - se pot împerechea cu succes cu broaște masculine, dar, deoarece aceste femele sunt genetic masculine, toți urmașii lor sunt masculi". Hayes a declarat: "Cred că preponderența dovezilor arată că atrazina reprezintă un risc pentru fauna sălbatică și pentru oameni".



Atrazina este un puternic perturbator endocrin. Atrazina este, de asemenea, al doilea cel mai utilizat erbicid din SUA, după produsul glifosat al Monsanto, Roundup. În ciuda dovezilor, într-o decizie controversată, Agenția pentru Protecția Mediului din SUA a decis, în 2007, că "Atrazina nu afectează negativ dezvoltarea sexuală a amfibienilor și că nu se justifică efectuarea de teste suplimentare". Sfârșitul poveștii? Nu prea. În 2004, însă, UE a interzis Atrazina, afirmând că Syngenta nu a reușit să demonstreze siguranța acesteia în apa potabilă.



Un alt produs agrochimic despre care s-a stabilit că este un perturbator endocrin este Roundup cu glifosat de la Monsanto. Roundup este cel mai utilizat pesticid din lume, în peste 140 de țări, inclusiv în Rusia și China. Utilizarea sa pe culturile de OMG din SUA a explodat în ultimii ani, deoarece aproape 90% din porumbul american este OMG și un procent similar din soia. Între 1996, când porumbul și soia OMG Monsanto au fost autorizate în SUA, și 2017, expunerea americanilor la acest produs chimic a crescut cu 500%. Acesta a fost testat în apa potabilă, în cerealele din magazine și în urina femeilor însărcinate. Aproape toată carnea și păsările de curte sunt saturate cu glifosat din hrana animalelor.



Un studiu recent realizat în Australia de cercetătorii de la Universitatea Flinders a constatat că Roundup a ucis celulele care produc progesteron la femei, determinând scăderea nivelului acestora. Glifosatul și Roundup au fost "legate de malformații congenitale, probleme de reproducere și boli de ficat, și s-a demonstrat că are potențialul de a afecta ADN-ul cordonului ombilical uman, al celulelor placentare și embrionare".



În 2015, oamenii de știință din Nigeria au examinat efectele expunerii combinate atât la glifosat, cât și la Atrazină, asupra șobolanilor. Aceștia au constatat că combinația a fost și mai rea, cu efecte asupra spermei, sintezei testosteronului și organelor de reproducere masculine.



În 2016, gigantul chimic de stat chinez ChemChina, deținut de statul chinez, a cumpărat Syngenta pentru suma colosală de 43 de miliarde de dolari. La vremea respectivă, ChemChina avea drepturi de distribuție în China și în alte țări asiatice și pentru Roundup de la Monsanto. Pe site-ul ChemChina enumeră Atrazina printre erbicidele pe care le vinde, numindu-l "un erbicid sigur și eficient pentru câmpurile de porumb...". ChemChina este, de asemenea, principalul producător de glifosat pentru piața agricolă chineză.



În prezent, China se confruntă, după propria recunoaștere, cu o criză agricolă majoră și se luptă, de asemenea, cu modalități de asigurare a securității alimentare. Rapoartele arată că un rol sporit pentru culturile OMG cu brevete chinezești va fi o parte centrală a unui nou plan cincinal, ceea ce ar însemna, fără îndoială, utilizarea glifosatului și a atrazinei. În același timp, statul este din ce în ce mai alarmat de scăderea ratei natalității, care nu s-a îmbunătățit în ciuda relaxării politicii copilului unic. Prin utilizarea de către fermierii chinezi a unor cantități semnificative de pesticide chimice, inclusiv glifosat și atrazină, pentru a îmbunătăți randamentul, aceștia urmăresc o combinație dezastruoasă care nu numai că nu va rezolva criza alimentară în creștere, dar poate distruge potențialul de reproducere al unei mari părți din cele 890 de milioane de locuitori din mediul rural, precum și al nenumăratelor milioane de cetățeni din mediul urban.

Sunt aceste substanțe agrochimice periculoase care perturbă sistemul endocrin permis la nivel mondial din cauza ignoranței birocratice cu privire la daunele provocate de glifosat, atrazină și alți perturbatori endocrini asupra reproducerii umane? Există doar din cauza lăcomiei corporatiste pentru hiperprofituri? Un citat din 1975 al lui Henry Kissinger, autor al documentului eugenic NSSM-200 din timpul erei Nixon-Ford, este instructiv: "Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii externe față de lumea a treia, deoarece economia SUA va avea nevoie de cantități mari și din ce în ce mai mari de minerale din străinătate, în special din țările mai puțin dezvoltate." Și de la Bill Gates: "Lumea are astăzi 6,8 miliarde de oameni... care se îndreaptă spre aproximativ 9 miliarde. Dacă vom face o treabă foarte bună în ceea ce privește vaccinurile, asistența medicală, serviciile de sănătate reproductivă, am putea reduce această cifră cu poate 10-15%." Sau marele câine bătrân al eugeniei, Prințul Philip: "Trebuie să mărturisesc că sunt tentat să cer reîncarnarea ca un virus deosebit de mortal."



F. William Engdahl

Text preluat si adaptat după editorialul lui F. William Engdahl, care este consultant în domeniul riscurilor strategice și conferențiar, este licențiat în politică la Universitatea Princeton și este un autor de best-seller în domeniul petrolului și al geopoliticii, în exclusivitate pentru revista online "New Eastern Outlook".