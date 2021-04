O nouă victimă a poliţiştilor-torţionari de la Secţia 16. O femeie ar fi fost agresată ore în şir pentru că nu a avut buletinul asupra ei

O nouă victimă a poliţiştilor-torţionari a fost identificată de avocatul Adrian Cuculis, cel care îi reprezintă în prezent familiile celor două victime, după ce ambii bărbaţi care au depus plângere împotriva agenţilor au murit în condiţii încă neelucidate.

O femeie de 40 de ani a fost agresată şi insultată în mod repetat în 2019 de către poliţişti de la Secţia 16 din Capitală, aceiaşi care i-au torturat pe cei doi bărbaţi în luna septembrie 2020, după ce aceştia din urmă le-au reproşat agenţilor că nu purtau măşti de protecţie. După ce au trântit-o la pământ şi au umilit-o timp de două ore, poliţişii au fost obligaţi să-i dea drumul femeii. Poliţia Capitalei confirmă incidentul şi face precizări.

De data aceasta, victima poliţiştilor-torţionari este o femeie de 40 de ani în cazul căreia agenţii au intervenit cu 9 autospeciale pentru că nu avea buletinul asupra ei. Aceasta a fost trântită la pământ, apoi a fost numită „babă", „drogată" şi prostituată, apoi agenţii au eliberat-o, deoarece s-a dovedit că nu a greşit cu nimic.

Victima i-a descris pe agenţi ca fiind aceiaşi polişiţi de la Secţia 16 cercetaţi în dosarul de tortură. Pe data de 19 martie, trei din cei opt poliţişti de la Secţia 16 din Capitală au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel Bucureşti, după ce magistraţii le-au admis contestaţiile împotriva deciziei de arestare preventive instituită de instanţa ierarhic inferioară.

Astfel, Viorel Constantin Şeicaru (vicepreşedintele unei alte organizaţii sindicale), Viorel Răzvan Lupu şi Dorin Nine nu vor avea voie să părăsească imobilele de la adresele indicate de ei în faţa instanţei. Ei au scăpat definitiv de măsura arestului preventiv dispusă de Tribunalul Bucureşti. Alţi cinci poliţişti de la Secţia 16 sunt cercetaţi în libertate, cu măsura controlului judiciar.

„În urma morţii lui Ionuţ (n.r. - Ionuţ Mihai Ghiorghe), băiatul umilit de poliţiştii Secţiei 16, apar alte victime umilite şi batjocorite de aceeaşi gaşcă. Povestea Ruxandrei: 2019 a fost oprită în faţă blocului de aceeaşi poliţişti. Pentru că le-a cerut voie să urce până în imobil să-şi ia buletinul, a fost trântită la pământ, încătuşată (mi-a declarat că a fost sigură că este victima unui viol din modul de operare), urcată în maşina de poliţie şi înjurată de zeci de poliţişti. Au fost chemate 9 maşini de intervenţie pentru o femeie de 40 de ani, pe care o aştepta copilul acasă. După două ore de injurii («eşti o babă, credeam că eşti mai tânără», «nu va băgaţi că e drogată», «ai făcut trotuarul») şi altele şi după ce s a confirmat că nu era nici drogată şi nici băută, «au lăsat-o să plece»", a arătat avocatul Adrian Cuculis.

Avocatul spune că nici în acest moment plângerea femeii nu a fost soluţionată. „Ruxandra are un certificat cu 2 zile de îngrijiri medicale şi o plângere penală depusă şi de 2 ani dosarul zace în sertare la Secţia 14 ( aceeaşi secţie cu medicul stomatolog bănuit de viol), asta după ce dosarul - culmea - a fost preluat de Secţia 16", mai arată avocatul.

Informaţiile vin într-un moment în care ancheta penală în cazul poliţiştilor-torţionari de la Secţia 16 din Capitală a luat o turnură neaşteptată, după ce victimele - doi bărbaţi de 39, respective 51 de ani - au murit, pe rând, în ultimele două săptămâni. Procurorii nu au stabilit încă o cauzalitate directă între decesele celor doi şi faptele poliţiştilor, însă ultimele date mai degrabă complică investigaţia în loc să aducă lămuriri asupra situaţiei.

Cei doi bărbaţi sechestraţi şi torturaţi de poliţişti de la Secţia 16 din Capitală anul trecut au murit recent. Primul, Teodor Nicolae Gheorghe (51 de ani), a murit în urmă cu aproximativ două săptămâni, fiind internat în spital cu „o boală incurabilă". Al doilea, Mihai Ghiorghe (39 de ani) a fost găsit, vineri, decedat în apartamentul unui prieten, iar procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă.

Reamintim că în noaptea de 1 spre 2 septembrie 2020, cei doi au fost săltaţi de pe stradă şi torturaţi de 8 poliţişti de la Secţia 16 pentru că le-au atras atenţia oamenilor legii că nu poartă măşti de protecţie. Pe de-o parte, perioada relativ lungă de timp care a trecut de la comiterea faptelor de către poliţiştii de la Secţia 16 şi decesele celor doi nu pare a indica o legătură directă, iar aici ultimul cuvânt îl vor avea medicii legişti.

Pe de altă parte, cei doi au murit la scurt timp de la reţinerea şi plasarea poliţiştilor sub măsuri preventive, în luna martie a acestui an: trei dintre ei sunt în arest la domiciliu, iar restul sub control judiciar. Procurorii vor stabili exact unde se aflau fiecare dintre cei vizaţi de anchetă în momentul în perioadele în care victimele au decedat.

Poliţia Capitalei a venit cu o serie de precizări în cazul femeii care în anul 2019 a fost agresată de agenţii Secţiei 16 de Poliţie, caz dezvăluit de către avocatul Adrian Cuculis. Pe scurt, Poliţia Capitalei confirmă că incidentul a avut loc, în mare parte aşa cum relatează şi avocatul Adrian Cuculis. Diferenţele constau în faptul că - în versiunea DGPMB - femeia ar fi devenit „recalcitrantă" după ce a fost oprită pentru că a intrat cu maşina pe o stradă semnalizată cu „acces interzis". Poliţia Capitale precizează că în acest moment la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 este în desfăşurare o anchetă cu privire la infracţiunile de purtare abuzivă, abuz în serviciu şi lipsire de libertate în mod nelegal