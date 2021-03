O noua numire cu cantec marca "PNL". Alexandru Lucian Vasile, fiul primarului din Jegalia

In ciuda scandalurilor din ultima vreme privind promovarea unor oameni total nepregatiti in functii cheie ale statului, se pare ca Partidul National Liberal nu se invata minte si incearca sa promoveze un nou neavenit, de aceasta data la conducerea Garzii Nationalede Mediu - in functia de Comisar General Adjunct.

Haideti sa vedem cine este acest domn, de unde vine si ce il recomanda pentru a fi numarul 2 in cea mai puternica institutie de forta in domeniul controlului de mediu. Alexandru Lucian Vasile se numeste, vine din Comuna Jegalia, jud. Calarasi, are varsta de 30 de ani si are 2 calitati mari care il recomanda: este vicepresedintele TNL Calarasi si mai ales este fiul primarului din comuna Jegalia - Aurel Vasile, primar cu state vechi in judet.

Tanarul Vasile a candidat, fara success, la camera deputatilor din partea liberalilor, sustinand la discursul de lansare ca provine din "mediul de afaceri".

Mai apoi a coplesit cu multumiri balbaite de emotie pe toti care l-au ajutat la o varsta atat de frageda sa concureze pentru o demnitate atat de importanta. Daca este sa ne uitam in CV-ul lui Alexandru Lucian Vasile vom constatata ca experienta lui se rezuma la functia de inginer silvic angajat la SC COSLO ZINCA SRL Calarasi inca din anul 2012. Felicitari!

Ceea ce nu scrie insa acolo este SC COSLO ZINCA este controlata chiar de tatal sau si exploateaza transportul pe Dunare din Calarasi. La aptitudini care il vor ajuta, poate, la conducerea Garzii Nationale de Mediu, pentru care a fost nominalizat de PNL Calarasi citam din CVul sau: "Capacitate de utilizare a unui sistem dotat cu videoproiector sau cu scaner (...)"

Merita mentionat faptul ca Alexandru Lucian Vasile ocupa deja o functie calduta in cadrul Ministerului Mediului Apelor si Padurilor. Din 10 februarie 2020, fara ca CVul sau parcursul profesional sa il recomande, ocupa functia de Vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat al Agentiei Nationale pentru Arii Protejate. Gurile rele spun ca activitatea sa a fost atat de marcanta in cadrul institutiei incat majoritatea angajatilopr cu greu ii pot face portretul robot.

Intr-o nota mult mai serioasa, punem intrebarea: de ce oare organizatia PNL Calarasi insista sa numeasca un om in conducerea structurii centrale a Garzii Nationale de Mediu, avand in vedere ca cea mai mare problema de mediu a anului 2020 se afla in judetul Calarasi?

Aici vorbim de depozitul ilegal de deseuri de la Ulmeni, care se afla in conflict deschis cu Comisariatul General al Garzii Nationale de Mediu, fiind sanctionat in repetate randuri. Totodata Garda de Mediu a solicitat suspendarea Autorizatie de Mediu de catre Agentia de Mediu Calarasi - solicitare ramasa fara rezultat.

Astfel in conditiile in care structurile de mediu locale au ramas pasive si complice la dezastrul ecologic din Ulmeni, jud. Calarasi si singura reactie a venit de la structura centrala, de ce oare se doreste numirea unui calarasean chiar la carma structurii centrale?