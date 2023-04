Oamenii de știință injectează ARNm în laptele de vacă pentru a-i forța pe cei nevaccinați să înghită otrava globală!

Oamenii de știință chinezi au injectat ARNm în laptele de vacă au anunțat că au imunizat "cu succes" șoareci care s-au hrănit cu acest lapte, ceea ce a dus la temeri că laptele comercial va fi încărcat în secret cu ARNm pentru a "vaccina" populația nevaccinată.

Cercetătorii au descoperit că au putut introduce o mică bucată de ARNm în pachețele mici numite exosomi, care se găsesc în lapte. Apoi au hrănit șoareci cu acest lapte, iar șoarecii au absorbit exosomii în sistemul lor digestiv.

ARNm trebuie să fi ajuns în fluxul sanguin și în țesutul limfatic al șoarecilor, deoarece organismele lor au produs anticorpi împotriva proteinei spike a virusului SARS-CoV-2.

Peter McCollough: "Din punct de vedere științific, aceste măsuri experimentale luate de chinezi au fost un succes uimitor. Cu toate acestea, având în vedere pagubele pe care vaccinurile cu ARNm le-au generat în ceea ce privește vătămările, dizabilitățile și decesele, aceste date ridică probleme etice considerabile."

Proiectul COVID States a arătat că 25% dintre americani au reușit să rămână nevaccinați. Acest grup ar avea obiecții puternice față de prezența ARNm în alimentație, în special dacă acest lucru se face pe ascuns sau cu un minimum de etichetare/avizări.

Copiii ar putea fi vizați cu doze de vaccin oral ușor de administrat sau ar putea primi ARNm prin lapte la prânzurile de la școală și la alte mese nesupravegheate.

În cazul celor care au luat unul dintre vaccinurile COVID-19, vaccinurile din lapte ca ofertă EUA ar permite o încărcare și mai mare a organismului cu ARNm sintetic, care s-a dovedit a fi rezistent la ribonucleaze și care poate rămâne permanent în corpul uman.

"Aceste observații mă determină să concluzionez că tehnologia ARNm tocmai a intrat într-o fază de dezvoltare cu totul nouă, mult mai întunecată. Așteptați-vă la mai multe cercetări privind ARNm și rezistența la ARNm în alimentația noastră. Chinezii tocmai au făcut primul pas din ceea ce probabil va fi mult mai periculos pentru lume.", a mai spus McCollough

