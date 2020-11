Omul de incredere al Clotildei Armand si viitor sef al Politiei Locale a fost condamnat la 14 ani inchisoare pentru dubla crima prin cruzime si premeditare

Daniel Doboș, de la USR Turda, e omul de baza al primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. Este consilierul ei de taina, dara de care "frantuzoaica" nu face nicio mutare estentiala. Ea il prezinta peste tot ca pe un apropiat, dar si ca viitor sef al Politiei Locale Sector 1. Ceea ce nu spune Clotilde Armand e ca "omul ei" a făcut 14 ani de închisoare pentru o dublă crimă.

Daniel Doboș, președinte al USR Turda, a făcut ani grei de închisoare pentru o dublă crimă pe care a comis-o în Germania, notează turdanews.net. La randul lui, intr-o postare pe Facebook, Doboș a oferit o explicație pe această temă: "Unele dintre legendele urbane sunt chiar adevarate. Am fost parasutist in Legiunea Straina, am fost Garda de Corp a unui om de afaceri Italian si da, mi-am utilizat chiar si arma din dotare. Am primit o alta identitate pentru ca in Romania comunista mi-a fost retrasa cetatenia. Pierre Dassilu exista. Sub acest nume am participat la misiuni de lupta..." În calitate de "gardă de corp", Doboș a ucis două persoane în două zile diferite. Pentru asta a făcut 14 ani de închisoare.

Jurnalistul Gelu Florea de la Turda News explică pe larg situaţia juridică a domnului Daniel Doboş: „Practic, prin decizia Curţii de Juri a Tribunalului Regensburg din 13.01.1995, pronunţată în Dosarul nr. Ks 203 Js 43848/92, a, b, definitivă la data de 01.02.1996, numitul DOBOŞ NICOLAE-DANIEL a fost condamnat la pedeapsa detenţiunii pe viaţă pentru săvârşirea a două infracţiuni de omor prev. de art. 211 alin. 1 din Codul penal german. Cu privire la situaţia executării pedepsei, din documentele comunicate de autorităţile germane a rezultat că numitul DOBOŞ NICOLAE-DANIEL a fost arestat preventiv 1213 zile, începutul executării pedepsei fiind la 02.02.1996, 15 ani din pedeapsă fiind ispăşiţi la 07.10.2007.

În fapt, la data de 08.09.1992, împreună cu o altă persoană, prin cruzime (aşa menţionează instanţa!), l-a omorât pe numitul... cu o puşcă cu alice. La data de 02.10.1992, numitul DOBOŞ NICOLAE-DANIEL, cu premeditare (aşa menţionează instanţa!), l-a omorât prin împuşcare pe numitul... . Prin decizia administrativă a Municipalităţii din Regensburg pronunţată la data de 29.05.2000 în dosarul nr. 331/04/122/Ml/Re s-a dispus expulzarea imediată a numitului DOBOŞ NICOLAE-DANIEL după eliberarea din închisoare. Asta ar fi povestea, pe scurt..."

Si daca tot spune Doboș ca e vorba despre "legende urbane", sa mai spunem una, mentionata de presa locala: "Pe cand era in Legiunea straina franceza, Daniel Doboș cunoaste familia Clotildei Armand. Mai precis, tanara Clotilde, pe atunci 'cantonata' la Vichy - inainte de a urma studii post universitare la MIT in SUA, il cunoaste, pe filiera unei rude de a ei, pe membrul Legiunii Straine Daniel Doboș. Acesta se lauda peste tot ca 'este agent secret al statului francez cu misiuni speciale'... Tot cu 'misiuni speciale' pare sa fi fost insarcinata si Clotilde Armand de catre acelasi stat francez, chiar dinainte de a-l intalni pe viitorul sot Sergiu Moroianu, infiltrata apoi in diverse corporatii, a ajuns la Bucuresti, apoi a intrat in politica la USR..." Despre eventuala apartenenta la serviciile secrete franceze, presa romaneasca a mai mentionat-o in mai multe articole legate de Ambasada Frantei si de intalniri suspecte din acea incinta.