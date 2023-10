Parchetul Ilfov a închis dosarul unui afacerist care l-a împrumutat pe șeful instituției, procurorul Petre Tomoiu, cu 63.000 euro

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a închis dosarul unui afacerist care l-a împrumutat chiar pe şeful structurii, procurorul Petre Tomoiu, cu 63.000 de euro. Magistratul a împrumutat bani şi de la alţi oameni de afaceri, toţi învârtindu-se în jurul aceluiași personaj - Doru Cartofarul (Tudor Constantin), cunoscut pentru afacerile imobiliare din Sectorul 5, dar și datorită relației de prietenie cu Nuțu Cămătaru.

Petre Tomoiu a intrat în magistratură în 2006, iar din 2018 conduce Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, mandat care va expira la finalul acestui an. CSM deja i-a aprobat solicitarea de a își continua activitatea în cadrul parchetului, începând cu anul viitor. Conform declarațiilor de avere, magistratul ar fi accesat, în perioada 2014-2022, mai multe împrumuturi, în valoare totală de aproape 130.000 de euro, de la diferiți oameni de afaceri din domeniul imobiliar, toți apropiați de Tudor Constantin, cunoscut drept Doru Cartofaru.

Astfel, în anul 2014, procurorul a împrumutat suma de 191.314 lei (împrumut scadent în 2018) de la firma Six Top Residence SRL, deținută de Alexandru Țariuc, societate care administrează complexul rezidențial Confort Urban, dezvoltat, potrivit informaţiilor din spaţiul public, de Doru Cartofaru. Ulterior, în 2015, magistratul a împrumutat 63.000 de euro, în două tranșe, ambele scadente în 2021, de la Alexandru Mînzat, ginerele lui Doru Cartofarul. Cinci ani mai târziu, pe 1 septembrie 2020, parchetul condus de Tomoiu închidea un dosar penal pe numele lui Mînzat, conform portalului instanţelor.

Ulterior, în 2022, Tomoiu a luat un alt împrumut de 30.000 de euro, scadent în 2025, de la George Nedea, un alt apropiat al lui Cartofaru, aşa cum reiese din fotografiile postate pe reţelele de social media. Legătura magistratului cu Doru Cartofaru este confirmată de o fotografie postată de afacerist pe Facebook și ștearsă ulterior. În imagine apar procurorul Răzvan Petre Tomoiu (șapcă), Cartofaru (stânga, ochelari galbeni), ginerii acestuia - Cristian Vlăsceanu (fără tricou) și Alexandru Mînzat (ultimul din dreapta) - precum și Alexandru Țariuc (dreapta, tricou alb, ochelari), om de afaceri, ultimii doi fiind printre cei care l-au împrumutat cu bani pe magistrat.

Dorel Cartofaru este un om de afaceri care activează în Sectorul 5, fiind catalogat de jurnaliştii Gândul.ro drept unul dintre cei mai "importanți interlopi" care s-au implicat în construcţii, cele mai cunoscute afaceri fiind complexul Confort Urban şi Piaţa Pucheni. Afaceristul apare în mai multe fotografii postate pe reţelele sociale alături de Nuţu Cămătaru (Ion Balint), condamnat pentru fapte de crimă organizată, iar presa a relatat despre mai multe excursii exotice sau evenimente la care cei doi au participat împreună. Mai mult, în una dintre anchetele DIICOT, Nuţu Cămătaru figura drept director de imagine la SC Doremit SRL, companie deţinută Cartofarul, acum radiată.

Dorel Cartofaru este acţionar în două firme, respectiv Crist Prest Serv S.R.L. , alături de Iulian Vlăsceanu şi Matei Laurenţiu Vişan, şi Urban Street Market S.R.L., alături de Matei-Laurențiu Vişan. Dorel Cartofarul ar fi avut influență, prin intermediul lui Matei Laurențiu Vişan, și la firma Metcon Line Distribution S.R.L. În 2015, societatea ar fi fost implicată într-un dosar de evaziune fiscală.

Într-un punct de vedere pentru „Adevărul", Petre Tomoiu a precizat că nu are cunoștință de dosarul lui Mînzat, precizând că i-a restituit acestuia suma din timp. „Eu un împrumut pe care îl știu și l-am trecut în declarații. Suma am și restituit-o cu mult înainte (n.r.- de termenul scadent). Eu nu știu ca el să fi avut la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov vreun dosar. Eu nu știu de existența lui, personal. Dar nici nici nu exclud acest lucru. Ce pot să spun clar e că eu, cu siguranță, nu am știut de el".

Chestionat despre relația cu omul de afaceri Tudor Constantin (cunoscut drept Doru Cartoforu), magistratul a precizat: „E o persoană pe care o cunosc din anul 2000. De când eram avocat. Am o relație de amiciție cu el. E o persoană pe care o cunosc. Nu știu ce anturaje are el. Nu e o relație pe care am ascuns-o (n.r. - cu Tudor Constantin)", a punctat procurorul.