Pastila Pfizer copiaza de fapt Ivermectina in mecanismul de blocare a multiplicarii virusilor Covid in celule. Pretul insa va fi cu mult mai mare!

Multa lume a asteptat tratamentele cu antivirale pentru boala Covid-19. Antiviralele de pana acum nu aveau recomandare expresa pentru Sars-Cov-2 fiind utilizate cele cu spectru larg ca Remdesivir, Favipiravir si altele, recunoscute de protocoalele de tratament ale EMA. Se utilizau insa, fara a fi oficial pe liste si Arbidol sau derivati ai acestui medicament rusesc, precum si Ivermectina, care e un anti-parazitar nu un anti-viral - dar care a dat rezultate excelente conform studiilor.

Odata cu aparitia pastilei Pfizer, care are o eficienta de 89% in a feri pacientul de dezvoltarea unei forme grave de boala si implicit de posibilitatea decesului, medicii considera ca un mare pas pentru oprirea pandemiei a fost facut si se asteapta productia de masa. Anti-viralul de la Pfizer trebuie luat sub supraveghere medicala in primele zile de la primele simptome de boala. Legat de pretul acestui tratament inca nu s-a facut o comunicare oficiala, s-a spus doar ca va fi "accesibil tuturor". Insa informatii neoficiale plaseaza acest pret intre 70$ si 500$ per tratament. Al doilea antiviral supus aprobarii este Molnupiravir de la compania Merck, care are o eficienta de 50% impotriva formelor grave si a eventualelor decese. Chiar daca eficienta este mai scazuta decat in cazul Pfizer, tratamentul cu Molnupiravir va costa in jur de 700$.

Interesant este ca dupa ce Pfizer a anuntat modul de actiune al acestui medicament, expertii au identificat aceeasi procedura ca in cazul Ivermectinei, care costa doar 5$ flaconul. Atat pastila Pfizer cat si Ivermectina opresc multimplicarea virusului daca este luat in primele zile de la aparitia primelor simptome. Practic, Pfizer utilizeaza o enzima, care la randul ei inhiba o alta enzima (numita 3CL-proteaza) ce scurteaza lanturile lungi de proteine virale. In esenta ca sa fie multiplicata proteina Spike este trimisa informatia catre celula intr-un lant lung informational, numai ca acesta fiind "prea lung", intervine enzima 3CL care il scurteaza si-l impacheteaza ca sa ajunga la ribozomi. Ingredientul principal din pastila Pfizer este un inhibitor al enzimei 3CL, astfel ca aceasta fiind blocata, nici scurtarea lanturilor de proteine spike nu mai poate avea loc, deci virusul nu se mai poate multiplica.

In plus fata de modul de actiune al pastilei Pfizer, Ivermectina nu numai ca este un inhibitor al aceleiai enzime 3CL-proteaza, dar are in componenta sa moleculara si alte modalitati de blocare a virusului intre care si faptul ca nu-l lasa sa se mai cupleze la celule prin receptorul Spike intrucat deformeaza receptorul celular de tip "key-lock". Astfel, capul proteinei Spike nu se mai poate atasa la receptorul ACE al celulei si nu mai poate introduce informatia in citoplasma casa se dea comada de multiplicare. Cu alte cuvinte eficienta Ivermectinei este superioara, apreciata la peste 95%, intrucat nu numai ca blocheaza atasarea virusului la celula, dar si in cazul in care cuplarea s-a facut totusi, inhiba 3CL-proteaza care face ca sa nu se mai poata transmite in cadrul celulei comanda de multiplicare virala.

Toate aceste amanunte le puteti urmari in Video de AICI cu detalii tehnice si tehnologice AICI. Toate amanuntele si linkurile catre studii de specialitate si comunicate oficiale se gasesc in descrierile celor doua video.