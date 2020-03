Pericol extrem! Criza economica genereaza criza sociala, violente, furturi, jafuri: Fenomenul infractional e in crestere, iar politia tainueste asta. Bandele criminale se organizeaza si pregatesc un asalt fara precedent

Tot mai multi romani se declara mai mult speriati de criza economica la care se asteapta in viitor, cupa cum releva un studiu Avangarde, care situeaza la 80% din populatie pentru aceasta temere. S-a ajuns la situatia in care pandemia in sine de coronavirus sa sperie mai putin cetatenii decat viitoarea criza.

Pana in acest moment, in Romania sunt aproximativ 1.000.000 de cetateni care au intrat in somaj tehnic, cu 75% platit de stat dintr-o parte din salariu, sume de care se declara total nemultumiti, intrucat nu pot sustine cheltuielile lunare ale familiilor. In acelasi timp 37% din firmele din tara si-au suspendat activitatea, 11% au intrat in conservare minim 2 ani, iar 26% din firmele private au ales sa se desfiinteze. La acestea se adauga alte 14% din firme aflate in insolventa, fara a avea venituri stabile care sa asigure - conform legii - prioritatea salariala la masa credala. Toate acestea arata ca 88% din firme au probleme majore, nefiind in imposibilitatea de a functiona, trimitiand oamenii fie in somaj tehnic, fie in somaj total. Aceasta arata ca doar 12% din firmele private din Romania fac inca fata situatiei nou create de criza economica generata de pandemia de coronavirus.

Firmele de stat sunt singurele care, deocamdata, pot asigura salariile angajatilor, dar se prevede ca si din aceasta zona tot mai multi functionari vor intra in somaj tehnic, un numar de aproximativ 30% - conform estimarilor - vor fi in aceasta situatie pana la finalul lunii mai. In afara de serviciile de vanzari online de companiile care vand alimente, de firmele de curierat si alte careva companii care functioneaza in situatia pandemiei, restul economiei este paralizata, situatia bancara este la fel de precara, mai ales dupa ce se supenda ratele la credite. O mare parte din angajatii bancilor si companiilor de investitii se gandesc ca la finalul lunii aprilie vor fi si ei in somaj. Industria hoteliera este in pragul falimentului, la fel si agentiile de voiaj, tot ceea ce este legat de turism. Cine ar mai face turism, din iunie, dupa ce a stat in casa trei luni si a ramas fara bani?

Pe langa temerile economice, o vasta criza alimentara ii asteapta pe romani de la finalul lunii mai. Criza generata de situatia mondiala, de lipsurile din agricultura, unde nu s-a mai lucrat de ceva timp pentru muncile sezoniere. Toate aceste elemente ii fac pe romani sa se imparta in doua tabere: una care crede ca autoritatile vor rezolva aceste chestiuni, vor stinge rapid focarul pandemic si vor descatusa economia in maximum doua luni, ca viata va reveni la normal; si o a doua categorie, care crede ca situatia se va inrautati si ca nu se va rezolva problema in cele doua-trei luni de sacrificii, in plus nu se va reveni rapid, sau deloc, la modul de viata anterior.

O prima reactie publica este ca in aceasta perioada au crescut cumparaturile online. Si inainte existau, dar mai mult in domeniul tehnico-electrocasnic, imbracaminte si incaltaminte si mai putin in zona alimentara. Acu, romanii prefera sa comande online mancare pentru mai multe saptamani de la marile lanturi de magazine virtuale. In continuare cresc comenzile pentru tehnica si tehnologie care sa permita desfasurarea muncii de acasa prin online, creste numarul abonamentelor la internet de mare viteza si multi dintre cei ramasi acasa se reprofilieaza pe alte modalitati de lucru care sa permita castiguri prin online, multi au devenit freelanceri in varii domenii de activitate, numai ca reprofilarea este abia la inceput, creste incet, nu se poate vorbi despre un nou tip de economie.

Cu toate ca in aceste momente ale declararii starii de urgenta politia si armata sunt pe strazi, se inregistreaza o crestere destul de ingrijoratoare a ratei infractionale. Au aparut grupuri organizate care fura din locuintele gen "case de vacanta" din state si comune, din localitati unde alte proprietati nu-si pot primi proprietarii pentru ca acestia se afla blocati la domiciliile de baza. Unele case de acest tip sunt dotate cu camere de suprveghere, dar grupurile organizate care coordoneaza aceste spargeri stiu cum sa se fereasca si sa debranseze circuitele de paza. Sun tot mai multe planageri al sediile de politie din toata tara. Multe din spargeri se petrec fara ca proprietarii sa stie, intrucat nu s-au mai dus la aceste proprietati de vacanta. Spargeri se dau si la hotelurile si pensiunile inchise. Politia tine sub tacere aceste fapte pentru a nu starni panica si un aflux al proprietarilor catre proprietatile secundare sau terte.

Bandele infractionale s-au inmultit odata cu sosirea in tara necontrolata ale infractorilor, pe la punctele de frontiera. Acestia si-au abandonat activitatea din strainatate, din cauza faptului ca exista un control mai aspru politienesc cauzat de "distantarea sociala" si au revenit in tara pentru a-si pune in practica tehnica acumulata in tarile bogate ale Europei unde actionau in bande de criminalitate organizata. Pentru acestia, situatia din Romania este o oportunitate de imbogatire, mai ales ca romanii nu detin armament de aparare legitima, sunt foarte multi batrani izolati in case si neputinciosi, separati de rudele mai tinere care le pot acorda protectie. Si din acest punct de vedere politia nu face nimic, pana cand situatia ar deveni periculoasa de-a dreptul si va fi prea tarziu. Mai ales ca starea de urgenta ar permite actiuni in forta impotriva bandelor si gruparilor interlope.

Si lumea interlopa are o criza financiara extrema. Nu se mai afla in situatia in care isi faceau operatiuni sub tacere, fara sa apara in prim-planul stirilor la zi. Pe situatia de criza prostitutia, traficul de persoane, jocurile de noroc, imprumuturile rapide, tranzactiile imobiliare, vanzarea de droguri etc. au scazut simtitor, ceea ce va face ca gruparile clanurilor tiganesti sa se reprofileze rapid, ceea ce implica furturile, jafurile, specula, taxele de protectie din ce in ce mai mari care nu mai sunt aplicate agentilor economici (baruri, restaurante, discoteci, magazine etc.), ci direct persoanelor particulare.

Toate acestea, enumerate mai sus, vor duce nu numai la o criza economica majora, dar si la o criza sociala. La o violenta extrema. Guvernantii nu iau masuri si in aceasta directie, poate o vor face-o dar va fi prea tarziu, vor fi lupte de strada si jafuri, furturi organizate din magazine, cum se intampla deja in Italia si Spania. In Italia, mafia deja pune stapanire pe sudul tarii si organizeaza furturi ample, actiuni de specula si alte asemenea fapte ilegale, in vreme ce Polizia si Carabineri, ca si unitati anti-mafia nu fac fata. Asa-zisa zicala ca "Armata ne apara!" poate fi contracarata cu "Care Armata?", caci nu mai avem soldatii si tehnica de odinioara. Efectivele sunt mult reduse, jandarmeria la fel, politistii sunt subdotati tehnic etc. In cazul unor revolte violente, cand lumea nu va mai sta in case sa moara de foame, cu toate masurile si ordonantele militare, ce se va intampla efectiv? Lumea interlopa se organizeaza rapis, foamea ii face pe oameni sa iasa din case din ce in ce mai violenti.

Cum spuneam, guvernantii par sa nu ia in considerare aceste elemente, desi fenomenul infractional este in crestere si tainuit pentru a nu provoca panica. Tinerea oamenilor in case sub ordonate militare se crede ca amana izbucnirea revoltelor sociale, iar faptul ca lumea nu are voie sa umble in grupuri mari, sau sa se intruneasca pe stadioane, concerte, evenimente etc. pare a pune la adapost autoritatile fata de o grava miscare sociala de masa cu consecinte violente, cu anarhie si pierderea puterii de catre stat, cand mentinerea ordinii publice va fi greu de tinut, cand va fi trecut pragul de suportabilitate, asa cum in sistemul medical se incearca sa nu se intre in colaps din cauza supraincarcarii. Cine va apara atunci populatia?