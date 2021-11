Peste 75 de sportivi au murit "subit" în ultimile 5 luni după ce s-au vaccinat!

De la jumătatea anului 2021 s-a înregistrat un număr izbitor de mare de decese "subite și neașteptate" în sport. În plină activitate, in majoritate covarsitoare fiind vorba despre rpobleme cardiace si tot o majoritate e in randul celor vaccinati intrucat activitatile sportive de performanta sunt aprobate pentru cei care s-au "imunizat".



Sunt deja peste 75 de sportivi decedați "subit" în ultimele 5 luni. De la jumătatea anului 2021 există un număr izbitor de mare de decese "subite și neașteptate" în sport. În plină activitate, chiar și copiii de 13 ani cad, scrie diariodevallarta.com. Nu există statistici fiabile pentru a compara dacă aceste cifre sunt normale sau au crescut dramatic. Pe Wikipedia există liste de sportivi care au murit în timpul jocului. Lista datează din 1889 și este lungă la prima vedere, dar în final arată că și în "anii dezastruoși" s-au înregistrat între 5 și 8 astfel de decese. Multe dintre ele au legătură cu probleme cardiace. Întrebarea este, prin urmare, dificil de răspuns fără statistici oficiale și complete: Chiar mor mai mulți oameni "brusc și pe neașteptate" în sport, mai ales atunci când sunt afectați profesioniști și sportivi de nivel înalt? Și se datorează oare vaccinării, așa cum bănuiesc multe minți critice?



Lista sportivilor decedați "subit" în ultimele 5 luni



Cel mai probabil, lista pe care o prezentam in continuare este incompletă, ea are la baza doar cazurile semnalate de presa. Poate ca unele ne-au scapat, dar numarul acestor cazuri e impresionant. Ea include multe decese, dar și pe unii care au dezvoltat probleme cardiace grave, dar care, din fericire, au supraviețuit. Frapant: cel mai tânăr de pe listă avea doar 13 ani (nu stim daca era vaccinat, dar inocularea serului se facea deja pentru copii peste 12 ani). Multe intrări se referă la persoane cu vârsta sub 20 de ani. Este posibil ca toți acești oameni să fi căzut morți sau să se fi îmbolnăvit grav pe terenul de joc din motive "normale". De ce autoritățile nu sunt interesate de acest lucru, de ce se găsesc întotdeauna scuze în loc de examinări stricte, de autopsii precise?



Aceasta este lista ororilor, începând din iunie 2021 - când campaniile de vaccinare erau în plină desfășurare și toți cei care aveau încredere oarbă în sistem primiseră deja al doilea vaccin. Nu pretindem că toți acești oameni s-au îmbolnăvit și au murit din cauza vaccinării sau că există o relație dovedită în cazul vaccinării. Data indicată corespunde, în majoritatea cazurilor, zilei în care a fost făcută raportarea și nu trebuie să coincidă neapărat cu data evenimentului:

4.6.21, Italia, 29 de ani. Giuseppe Perrino, un fost jucător profesionist în vârstă de 29 de ani, se prăbușește și moare la un meci de caritate pentru fratele său decedat.

7.6.21, Germania, 38 de ani. Jucătorul profesionist de tenis de masă Michael Schneider moare subit și neașteptat.

12.6.21, Danemarca, 29 de ani. Fotbalistul Christian Eriksen se prăbușește fără viață în timpul unui meci din Cupa Euro: poate fi resuscitat, dar are nevoie de un stimulator cardiac pentru tot restul vieții.

22.6.21, Ungaria, 18 ani. Fotbalistul Viktor Marcell Hegedüs moare în timp ce se încălzea la un antrenament în Ungaria.

14.07.21, Olanda, 31 de ani. Campionul olimpic la patinaj viteză Kjelt Nuis s-a îmbolnăvit grav după vaccinare, fiind spitalizat cu probleme cardiace.

16.07.21, Egipt. Fotbalistul Imad Bayumi a murit în timpul unui meci amical în Egipt.

22.07.21, Germania, 36 de ani. Pe 22 iulie, SV Olympia Schlanstedt și Germania de Kroppenstedt s-au întâlnit. În timpul meciului, jucătorul lui Schlanstedt, Nicky Dalibor, s-a prăbușit și a trebuit să fie resuscitat pe teren.

23.07.21, Germania, 27 de ani. Tim B. de la SV Hamberge (Schleswig-Holstein) se prăbușește și moare la întoarcerea de la un turneu de fotbal.

24.07.21, Germania. Un jucător de la TuS Hoberge-Uerentrup (Bielefeld) se prăbușește pe teren și face stop cardiac.

31.07.21, Olanda, 19 ani. Handbalista Whitnée Abriska, în vârstă de 19 ani, a murit în urma unui stop cardiac chiar înainte de un zbor.

02.08.21, Belgia, 18 ani. Rune Coghe, de la Eendracht Hoglede (Belgia), suferă un atac de cord în timpul meciului.

02.08.21, Austria, 18 ani. Cronică: Un jucător anonim de 18 ani din Burgenland (Austria) se prăbușește pe teren și este salvat datorită intervenției elicopterului.

06.08.21, Germania. Jucătorul din liga districtuală de la SpVgg. Oelde II trebuie să fie resuscitat de adversarul său.

14.08.21/37/XNUMX, Belgia, XNUMX ani. Fostul fotbalist profesionist francez Franck Berrier a murit în urma mai multor atacuri de cord în timp ce juca tenis.

15.08.21 Germania. Antrenorul portarilor de la SV Niederpöring suferă un atac de cord după antrenament.

16.08.21 Franța 24 de ani. Samuel Kalu, jucător profesionist la Bordeaux, suferă un stop cardiac în timpul unui meci din Ligue 1.

18.08.21 Belgia 25 de ani. Fotbalistul belgian Jente Van Genechten (25 de ani) suferă un stop cardiac în primele faze ale unui meci de cupă.

21.08.21 Turcia, 31 de ani. Fabrice N'Sakala (31 de ani), de la Besiktas Istanbul, se prăbușește pe teren fără ca rivalul să intervină și trebuie să fie transferat la spital

22.08.21, Italia, 29 de ani. Pedro Obiang, de la Sassuolo Calcio, un club din prima divizie italiană, spitalizat pentru miocardită după ce a fost vaccinat cu Covid.

22.08.21, Venezuela, 30 de ani. Campioana națională venezueleană la maraton, Alexaida Guedez, moare în urma unui atac de cord în timpul unei curse de 5.000 de metri.

24.08.21, Luxemburg, 29 de ani. José dos Reis, jucător al echipei Red Black Pfaffenthal (Luxemburg), leșină pe teren și trebuie resuscitat.

29.08.21, Germania. În liga C din Dillenburg (Hessa Centrală), un jucător de la Hirzenhain leșină și meciul este suspendat.

05.09.21, Franța, 16 ani. Diego Ferchaud, de la ASPTT Caen, suferă un stop cardiac într-un meci de campionat U-18 la Saint-Lô.

06.09.21, Austria. Un jucător de la ASV Baden (Austria Inferioară) se prăbușește pe teren și trebuie să fie resuscitat.

06.09.21, Italia, 16 ani. Un fotbalist anonim de 16 ani suferă un stop cardiac la Bergamo.

06.09.21, Belgia, 27 de ani. Fotbalistul amator belgian Jens De Smet, din Maldegem, suferă un atac de cord în timpul unui meci și moare la spital.

06.09.21, Italia, 13 ani. Un fotbalist al clubului Janus Nova din Saccolongo (Italia) se prăbușește pe teren, făcând un stop cardiac

07.09.21, Marea Britanie, 17 ani. Fotbalistul Dylan Rich moare în urma unui dublu atac de cord în timpul unui meci în Anglia.

09.09.21, Germania. Jucătorul de la Birati Club Münster are soarta lui Eriksen într-un meci din Kreisliga împotriva FC Nordkirchen II: colaps cu stop cardiac. Partida este abandonată

10.09.21, Germania, 24 de ani. Lucas Surek, de la BFC Chemie Leipzig, este diagnosticat cu miocardită.

11.09.21, Franța, 49 de ani. Ain / Franța: Frédéric Lartillot cedează în urma unui atac de cord în vestiar, după un meci amical.

11.09.21, Italia, 45 de ani. Andrea Astolfi, directorul sportiv al echipei Calcio Orsago (Italia), suferă un atac de cord subit după ce se întoarce de la antrenament și vede

11.09.21, Danemarca, 22 de ani. Abou Ali suferă un stop cardiac în timpul unui meci de campionat în Danemarca.

11.09.21, Olanda, 19 ani. Sebastiaan Bos, jucător de hochei pe gheață, a murit subit și neașteptat.

12.09.21, Austria, 40 de ani. Un alergător de semimaraton s-a prăbușit în timpul cursei și a murit la scurt timp după aceea.

13.09.21, Germania. Anil Usta de la VfB Schwelm (Ennepetal) se prăbușește pe teren cu probleme cardiace.

13.09.21, Franța 33 de ani. Dimitri Liénard de la FC Strasbourg se prăbușește cu probleme cardiace într-un meci din Ligue 1.

14.09.21/37/37, SUA XNUMX ani. Fostul jucător profesionist din NFL Parys Haralson moare subit și neașteptat la vârsta de XNUMX.

18.09.21, Germania 25 ani. Kingsley Coman (25 de ani), de la FC Bayern München, este supus unei intervenții chirurgicale pe cord după ce a suferit o aritmie cardiacă.18.09.21, Canada 25 de ani. Jucătorul canadian de fotbal universitar Francis Perron a murit la scurt timp după un meci.

19.09.21, Franța 19 ani. Un fotbalist de 19 ani de la FC Nantes suferă un stop cardiac la antrenament.

19.09.21, Germania. Antrenorul echipei de volei SG Traktor Divitz, Dirk Splisteser, se prăbușește mort pe bandă la meci.

21.09.21, Augsburg. Arbitrul asistent al unui meci din Kreisliga Augsburg, la Emersacker, se prăbușește cu probleme cardiace

21.09.21, Germania. În timpul meciului de calificare pentru Cupa Mondială de fotbal feminin dintre Germania și Serbia, de la Chemnitz, arbitrul de linie englez Helen Byrne trebuie să fie scos de pe teren cu probleme cardiace

27.09.21, Germania. Meci suspendat din cauza unui stop cardiac al arbitrului într-un meci jucat de Lauber SV (districtul Donauwörth)

27.09.21, Italia, 20 de ani. Un tânăr pilot suferă un atac de cord după încheierea unui turneu.

28.09.21, Germania, 17 ani. Un fotbalist de 17 ani de la JSG Hoher Hagen trebuie resuscitat în timpul unui meci la Hannoversch Münden

28.09.21, Italia, 53 de ani. Antrenorul de fotbal Antonello Campus se prăbușește mort în timp ce se antrena cu echipa sa de tineret în Sicilia

28.09.21, SUA, 16 ani. Un adolescent vaccinat de două ori leșină în timp ce juca fotbal și moare la scurt timp după aceea.

29.09.21, Germania. Directorul echipei Dietmar Gladow din Thalheim (Bitterfeld) suferă un atac de cord fatal înainte de meci

29.09.21, STATELE UNITE. Un fotbalist de liceu se prăbușește în timpul unui antrenament și moare la spital.

30.09.21, Germania. Un jucător a leșinat în timpul meciului din Kreisliga A 2 dintre SV Hoßkirch și TSV Sigmaringendorf. El a suferit un stop cardiac și a trebuit să fie resuscitat.

1.10.21, Germania, 15 ani. A murit portarul de tineret Bruno Stein de la FC An der Fahner Höhe din Gräfentonna (Turingia).

3.10.21, Austria, 64 de ani. Fostul antrenor de portari și în ultima vreme scouter Ernst Scherr a decedat subit și neașteptat.

4.10.21, Germania, 42 de ani. Alexander Siegfried de la VfBMoschendorf a decedat subit și neașteptat.

7.10.21, Italia, 17 ani. Un atlet din Colverde suferă un stop cardiac în timpul unui antrenament.

8.10.21, Franța, 49 de ani. Un jucător de la SC Massay suferă un atac de cord fatal în timpul unui meci.

9.10.21, Mexic. Caddy Alberto Olguín se prăbușește mort pe terenul de golf după ce a suferit un atac de cord. Se crede că este al doilea deces de acest fel într-un interval scurt de timp.

9.10.21, Anglia, 29 de ani. Atacantul profesionist Ryan Bowman, de la Shrewsbury, este nevoit să părăsească terenul după o jumătate de oră de joc cu probleme cardiace extreme și să fie tratat cu un defibrilator.

10.10.21, Italia, 18 ani. Un fotbalist leșină brusc pe teren și este resuscitat de coechipierii săi.

10.10.21, Franța, 40 de ani. După încălzire, un jucător de la Saint James suferă un atac de cord.

10.10.21, Italia, 59 de ani. Un alergător de cursă lungă din Biella moare din cauza unui stop cardiac în timpul unei curse.

10.10.2021, Germania. În meciul din Westfalenliga feminină dintre Wacker Mecklenbeck și Fortuna Freudenberg, o jucătoare se prăbușește cu puțin timp înainte de finalul meciului, fără ca rivala să intervină.

12.10.21 Germania, 25 de ani. Portarul echipei HC TuRa Bergkamen, Lukas Bommer, decedează subit și neașteptat.

13.10.21, Mexic, 16 ani. Școlarul Héctor Manuel Mendoza moare în urma unui atac de cord în timpul unui antrenament.

14.10.21, Brazilia, 18 ani. Tânărul fotbalist profesionist Fellipe de Jesus Moreira suferă un dublu atac de cord și luptă pentru viața sa.

14.10.21, Italia, 27 de ani. Multiplul campion de ciclism Gianni Moscon trebuie să fie supus unei intervenții chirurgicale din cauza unei aritmii cardiace grave.

14.10.21, Italia, 53 de ani. Un fotbalist AH suferă un atac de cord în timpul unui antrenament.

15.10.21, SUA, 14 ani. Jucătoarea de fotbal Ava Azzopardi, în vârstă de 14 ani, s-a prăbușit pe teren, iar acum se luptă pentru viața ei în comă indusă.

16.10.21, Franța, 54 de ani. Jucătorul de AH Christophe Ramassamy a murit în urma unui atac de cord în timpul unui meci.

17.10.21, Franța, 41 de ani. Un jucător de fotbal s-a prăbușit pe teren și a murit, aparent din cauza unui stop cardiac.

27.10.21, Austria, 26 de ani. Ganezul Raphael Dwamena s-a prăbușit cu probleme cardiace grave. El purta deja un defibrilator înainte de incident.

28.10.21, Germania, 48 de ani. Antrenorul Selim Levent, coechipier la Hertha BSC, decedează subit și neașteptat în timp ce se afla în vacanță.

28.10.21, SUA, 12 ani. Jayson Kidd, în vârstă de 12 ani, s-a prăbușit în timpul unui antrenament de baschet și a murit ulterior.

