Petrolul, dolarul si Coronavirusul

Istoria ultimului secol ne învață ca o criza economica se rezolva printr-un război. Daca războiul nu reușește, varianta B este ori o criza sanitara, ori ce-o-fi-dar-panica-sa-fie, căci populația trebuie sa renunțe de buna voie la libertate și la veniturile sale, fără sa aibă suflu pentru a detrona actuala oligarhie financiaro-militara. Desi războiul economic are în subsidiar si un război spiritual, în acest articol se vor analiza doar aspectele de suprafață, economice.

Care este pulsul actual? Din ce am spicuit in unele surse documentate, el este foarte accelereat. Așadar... Vinerea aceasta a fost rupt acordul încheiat acum trei ani intre OPEC și Rusia. Moscova s-a opus unei reduceri a producției de petrol pentru a stopa scăderea prețurilor din cauza corona-virusului. OPEC este in corzi, iar delegații petro-monarhiilor din Golf, prezenți la întâlnire au ramasi perplecşi, în timp ce prețul unui butoi a scăzut pe loc cu 10%!

Deci Moscova a decis să spună "Stop" și să lanseze un contra-atac general împotriva Imperiului pentru toate șicanele suferite in ultimii ani: sancțiuni, Siria, si mai ales recenta blocarea a gazoductului Nord Stream II. Pedepsindu-l acolo unde doare: sectorul financiar si petrodolarul, adică izvorul abundent al cămătăriei americane, pe baza căruia se bazează actuala sa dominația imperiala. S-a declanșat un război hibrid financiaro-militar? Foarte probabil si foarte îndelungat probabil.

Pretul barilului scade vertiginos

Gazele de șist americane erau deja o industrie sponsorizata cu dolari imprimați pe banda rulanta, dar la un petrol sub 30$ barilul vor intra în faliment accelerat.

Aici nu mai este vorba de fabulă lui La Fontaine cu vulpea occidentala si corbul tarilor dominate, ci este o fabula noua, cu Ursul, Vulturul și Cămila (Rusia, Statele Unite și Arabia Saudită) iar miza nu mai este brânză ci petrolul, aurul si gazele. Panda chinezesc dansează si el in surdina.

Nu mai este un joc geopolitic ci un război la scena deschisa, care mocnea deja de ceva vreme.

Actul 1. Buba era veche de 5 ani.

In septembrie 2014, cămila și vulturul, fără îndoială, nostalgice pentru tango-ul lor afgan , planifica scăderea prețului unui baril. Scopul: pedepsirea ursului pentru sprijinul acordat Siriei si pe chestiunea Crimeei. Cămila deschide robinetele petrolului ieftin, Vulturul trage sforile pe Wall Street, iar barilul de petrol trece în câteva săptămâni de la 110 $ la 50 $.

Ursul, victimă în același timp al sancțiunilor occidentale, este pentru moment în dificultate, dar face apel la osânza adunata pentru a hiberna financiar. Reversul medaliei este ca odată cu scăderea prețului per baril, rubla se devalorizează și Moscova devine foarte competitiva la export pe sectoarele care si piețele nesupuse embargoului. In câteva luni, Vulturul îsi bagă ghearele in gat si încearcă o alta mutare pe tabla de sah...

Actul 2. Cămila își rotește cocoașa la 180 °.

Aflăm că de fapt Camila de la Riyadh dorea la fel de mult să saboteze industria americană de șist care ii punea in pericol piața de petrol decât să atace Rusia si declara ca poate suporta si un baril la 20$. Cum costurile de producție în șist sunt mult mai mari decât în ​​petrolul convențional, scăderea prețurilor ii pune imediat pe butuci pe producătorii americani. Vulturul se strecoară în fața acestei trădări, faptele sunt acolo: investițiile in șistul american se prăbușesc, producția începe să scufunde iar șistul american este în impas .

In primăvara 2015, cămila saudiana a încercat sa-i facă ochi dulci ursului invitându-l sa se alăture OPEC-ului, pentru fixarea prețului aurului negru. Cu o condiție: Moscova sa renunțe la Siria, iar Saudienii erau gata să devină parteneri de patinaj cu Ursul. Vulturul american tresare brusc si isi da seama că dacă nu împiedică fuziunea aceasta, nu mai are foarte mult timp la dispoziție pana la sfârșitului petrodolarului, cloșca sa inepuizabila cu oua de aur .

Actul 3: Camila dansează din buric.

Cămila lasă rece Ursul rusesc, care își trimite Sukhois-ul pe cerul sirian pentru a bombarda organizațiile teroriste Al-Qaeda și Daech (un fel de cămile camuflate cu pene de vultur de Sultan si Mossad).

Prin 2016 vine timpul recoltei, iar șeicii saudieni văd ca fructele crescute pe scăderea prețului la petrol sunt putrezite. Prăbușirea petrolului prinde din urmă promotorul său, care vede că veniturile sale se topesc ca zăpada în soarele deșertului, stârnind chiar îngrijorarea serioasă a FMI-ului! Riyadh este forțat să reducă drastic bugetul (ceea ce este rău atunci când saudii sunt angajați în conflicte yemenite și siriene) și pentru prima dată, forțează OPEC sa-și reducă definitiv producția.

Sistul american a fost salvat la vremea respectivă datorită împrumuturilor uriașe de la bănci și obligațiunilor speculative lansate pe piețele financiare. Potrivit unor analiști, sectorul extracțiilor de șist nu va mai rezista la o a doua scufundare a prețurilor... și potrivit unui articol recent din Bloomerg, tocmai asta are în vedere Putin!

Citat: "Kremlinul a decis să sacrifice Opec + pentru a opri șistul american și a pedepsi Statele Unite pentru blocajul gazoductului Nord Stream II." Tradus pe înțelesul tuturor: Rusia declara război Americii imperialiste (nu americanilor!).

Nu ne ocupam de Trump aici, dar istoria va spune dacă el nu a jucat dublu sau cvadruplu rol in toată acesta poveste. Desigur, Ursul s-a pregătit bine pentru o hibernare îndelungata prin rezerve valutare și de aur acumulat în ultimii ani si de asemenea prin autosuficiență energetica si alimentara. Costul extracției este unul dintre cele mai mici din lume (cca. 20 de dolari pe baril) iar bugetul rusesc este gata să suporte mai mult decât oricare altă țară producătoare o criza a petrolului.

Pare a fi vizat cu predilecție petrolul american...dar poate mult mai mult. Este greu de prevăzut reacția piețelor, dar, având în vedere interdependenta băncilor din acest sector, nu este imposibil să asistăm la o criză financiară monumentală care va subrezi definitiv sistemul imperialist occidental. Daunele colaterale vor fi importante si pentru aliații Moscovei (Iran, Venezuela, Siria) dar si mai dure pentru rivalii americani si saudieni, unde veniturile din petrol sunt folosite pentru a menține o hegemonie financiara si militara belicista.

Scoși din sărite de manevra ruseasca, Saudiții au decis ieri, 9 martie, să deschidă și mai tare robinetele, determinând scăderea pe verticală a prețului aurului negru. Rezultat: piețele bursiere se prăbușesc în surdina în Orientul Mijlociu și în alte părți, la proporții care vor eclipsa rapid criza din 2008. Dacă tendința continuă, șistul american nu va supraviețui acestei duble mișcări de secera, cauzând probabil o parte din colapsul acesteia a sistemului financiar american.

Coincidență - și în această zonă, coincidențele sunt imediat suspecte - o tentativa de pusch a a avut loc la Riyadh zilele trecute, în același timp în care Moscova a decis să distrugă Opec +. Au fost arestați trei prinți, inclusiv fratele complet al MBS și vărul său, Mohammed ben Nayef, apropiat da CIA.

Aceștia sunt acuzați că au „promovat o lovitură pentru a-l răsturna pe rege și pe prințul coroanei". Aceste arestări, corelate cu evenimentele care scutura acum piața petrolieră mondială lasă de înțeles ca printul Nayef a fost constrâns de instructorii săi americani sa pregătească o lovitură de stat pentru a împiedica Arabia Saudita sa susțină prăbușirea prețul petrolului, adică implicit a petrodolarului.

Actul 4. Ursul rusesc are un verișor: Panda chinezesc.

Sa nu uitam ca Ursul rusesc mai are un partener din specia sa: un Panda chinezesc. Americanii s-au gândit sa atace preventiv si partenerul inamicului rusesc, drept care China s-a trezit pe nespusa masa cu o epidemie de Corona tocmai în orașul în care exista un laborator occidental de biotehnologie si deasemenea, si unde se lansase masiv si prima rețea 5G. Victime, isterie...dar asta este doar varful icebergul. Restul este scufundat in oceanul culiselor financiare.

De o luna si ceva, acțiunile firmelor aflate în China se duc la vale, dar chinezii au inventat șahul, unde o mutare ascunde alte zeci de mutări potențiale. Ori apare astăzi probabil ca chinezii sa sa fi cumpărat prin intermediul unor societății paravan pe nimica majoritatea acțiunilor firmelor occidentale aflate in China, ca după criza, sa exporte produse de înaltă calitate tehnologica, la prețul stabilit de ei însăși. Sah mat la interesele imperiale în China? Ca sa nu mai spunem ca partea cu virusul, care parea ca ii va demola începe sa fie reglata elegant, cu tone de vitamina C. China - victima, sau centura neagra 10 Dani la Aikido?!

Actul 5. UE, vasalul SUA, surfeaza pe nămol

Uniunea Europeana, care nu este decât un vasal SUA, a prins totuși in ultimile decenii gustul unei curți imperiale si parca nu ar renunța ușor la el. Moneda euro, supra-valorizata artificial de Germania (interesata sa exporte marfa fabricata de altii cu label-ul Made in Germany) a dus la prăbușirea economiilor naționale din toată Europa, cu predilecție Italia, Spania si Franța, care au datorii enorme.

Anglia, care a înțeles ca barca prinde apa, tocmai a tulit-o la timp in barca de salvare. Cum facă Coroana de la Bruxelles sa înăbușe iminenta revolta populației la aflarea falimentului liberalismului occidental? O populație deja exasperata de taxe și impozite. Exista doar doua soluții: război sau epidemie. Si ca sa controlezi mai bine situația, ceva antene 5G si o campanie de vaccinare forțată pot calma spiritele forte eficient, în speranța implementării vechii lor utopii, numita Noua Ordine Mondiala... măcar pe plan local. Ca adiacent, se lasă cu ceva venituri consistente pentru companiile de Pharma producătoare de antivirale si vaccinuri, este de înțeles.

Motiv pentru care se blochează o țara întreagă precum Italia pentru o asa zisa epidemie, când media de vârstă a celor decedați este e 81 de ani...fără sa pomenească un cuvințel de soluția vitaminei C injectabile...La 250 euro tona de vitamina C, ...nu iese nici un profit.

Încheiere.

Trăim o perioada foarte agitata, unde plăcile tectonice ale intereselor mondiale se vor deplasa in direcții surprinzătoare. Pentru cine are putina perspicacitate si adrenalina, va înțelege ca putem profita de ea pentru de-subjugarea noastră din jugul liberalismului mondialist, falimentar si desacralizant. Aduceți-va aminte de vorba populara: " cine sapa groapa altuia, singur va cădea in ea".

Adrian Vornicu