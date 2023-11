PFAS - Otrava care e in noi toți și e indestructibilă: cum ne omoara cu zile marile corporatii multinaționale VIDEO

Aceste substanțe chimice toxice sunt atât de răspândite în produsele de consum și de producție, încât se găsesc peste tot, inclusiv în interiorul corpului nostru.

Tigăile antiaderente, ambalajele pentru alimente rezistente la grăsimi și hainele impermeabile sunt produse care ne fac viața de zi cu zi mai puțin murdară, dar această comoditate are un cost.

O clasă de substanțe chimice fabricate de om cunoscute sub numele de PFAS - acronimul de la per- și polifluoroalchil substanțe - este o parte din ceea ce face ca aceste bunuri de consum să fie rezistente la apă, pete și grăsimi. PFAS sunt, de asemenea, toxice la niveluri extrem de scăzute (de exemplu, părți pe cvadrilion), ceea ce reprezintă riscuri semnificative pentru sănătatea noastră. Și dacă vă întrebați de ce sunt numite "substanțe chimice veșnice", aceasta se datorează faptului că sunt aproape indestructibile.

Din păcate, PFAS sunt aproape imposibil de evitat. Se găsesc în casele noastre, în birourile noastre, în supermarketurile noastre - practic peste tot. Este un produs al omului si cu toate ca e toxic se contiua fabricarea acestuia de catre marile corporatii, se continua contaminarea umana in secret.

Erik D. Olson, directorul strategic senior al NRDC pentru sănătate și alimentație, spune că PFAS sunt periculoși din trei motive esențiale. "În primul rând, structura PFAS înseamnă că rezistă la descompunere în mediul înconjurător și în corpul nostru. În al doilea rând, se deplasează relativ repede în mediul înconjurător, ceea ce face ca contaminarea lor să fie greu de stăpânit. În al treilea rând, pentru unii PFAS, chiar și nivelurile extrem de scăzute de expunere pot avea un impact negativ asupra sănătății noastre."

Mai grav este că producătorii nu sunt obligați să le dezvăluie consumatorilor faptul că le folosesc, iar Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) nu reglementează sau testează majoritatea substanțelor chimice PFAS. Așadar, iată ce ar trebui să știți și sfaturi despre cum să vă protejați.

În prezent, PFAS au fost asociate cu o gamă largă de riscuri pentru sănătate, atât în studiile efectuate pe oameni, cât și pe animale - inclusiv cancer (de ficat, de plaman, de rinichi, ovarian și testicular), tulburări hormonale, probleme hepatice și tiroidiene, interferențe cu eficacitatea vaccinurilor, efecte nocive asupra reproducerii și dezvoltare anormală a fătului.

Multe dintre aceste probleme, inclusiv cancerul de rinichi și bolile tiroidiene, au apărut în studiile C8, care au monitorizat starea de sănătate a aproximativ 69 000 de persoane din Virginia de Vest care au fost expuse la anumiți PFAS în apa potabilă. Principalele efecte adverse ale unor PFAS au fost cunoscute de oamenii de știință din industria chimică cu zeci de ani în urmă, dar nu au fost dezvăluite Agenției pentru Protecția Mediului din SUA sau publicului.

De exemplu, EPA a aplicat o amendă de mai multe milioane de dolari producătorului DuPont din cauza "multiplelor eșecuri ale companiei de a raporta informații către EPA cu privire la riscul substanțial de afectare a sănătății umane sau a mediului" din cauza acidului perfluorooctanoic PFAS (PFOA sau C8). În prezent, zeci de studii independente arată că PFAS pot fi toxice pentru adulți și mai ales pentru copii, al căror organism în curs de dezvoltare este mai vulnerabil. Se știe chiar că unii PFAS se acumulează la un copil înainte de naștere. În mod alarmant, PFAS au fost detectați în laptele matern, în sângele din cordonul ombilical sau în sângele a 98% dintre participanții la un studiu național de examinare a sănătății și nutriției realizat de Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor.

Fie că se găsesc într-o pelerină de ploaie sau într-o pereche de pantaloni de yoga, PFAS sunt utilizați pe scară largă în hainele, încălțămintea și accesoriile noastre. Aceste substanțe chimice provoacă, de asemenea, poluare în fiecare etapă de producție. La unitățile de producție a substanțelor chimice PFAS și la fabricile de confecții, acestea contaminează adesea aerul, apa și solul din mediul înconjurător.

Produsele acoperite cu PFAS pot, de asemenea, expune consumatorii direct în timpul utilizării. Iar îmbrăcămintea tratată cu PFAS, care este spălată și, în cele din urmă, aruncată la groapa de gunoi sau incinerată, varsă "substanțe chimice pentru totdeauna" în mediul înconjurător și la sfârșitul ciclului său de viață. Poluarea generată la mare distanță face, de asemenea, înconjurul globului, de exemplu, prin intermediul valurilor oceanice sau al ploilor, având un impact de amploare.

"Funcționalitatea pe care PFAS o oferă - o haină mai rezistentă la pete sau pantaloni scurți de gimnastică mai respirabili, dar rezistenți la apă - nu este necesară și cu siguranță nu merită riscurile pentru sănătate", spune Sujatha Bergen, coautor al unui raport recent al NRDC intitulat Going Out of Fashion: Producătorii de îmbrăcăminte din SUA trebuie să elimine PFAS "substanțe chimice pentru totdeauna" din lanțurile lor de aprovizionare. "Am trăit foarte bine fără aceste substanțe chimice înainte, iar mărcile ar putea să le elimine rapid dacă ar alege să o facă."

Din păcate, nu există legi care să oblige producătorii să avertizeze consumatorii că un articol a fost fabricat cu PFAS. În general, este mai bine să presupuneți că un obiect conține PFAS, mai ales dacă găsiți pe etichetă cuvinte-cheie precum "impermeabil", "respingător de pete" sau "respingător de murdărie".

Ca răspuns la presiunea exercitată atât de consumatori, cât și de grupuri precum NRDC, o serie de mărci de îmbrăcăminte iau măsuri. American Eagle și L.L. Bean au eliminat PFAS din toate produsele lor. Alte mărci importante, precum Ralph Lauren și Patagonia Inc. și-au stabilit angajamente cu termen limită pentru a face același lucru. Dar acestea sunt încă în minoritate.

Cel mai bun mod de a afla dacă articolul dvs. de îmbrăcăminte nu conține PFAS este să verificați pe site-ul web al mărcii pentru a vedea dacă aceasta a anunțat că a eliminat PFAS din hainele sale sau a etichetat liniile de îmbrăcăminte ca fiind fără PFAS. Dacă nu există nicio informație, contactați serviciul clienți pentru a întreba direct. Nu vă lăsați păcăliți de etichete sau promisiuni că un produs este "fără PFOA" sau "fără PFOS", deoarece aceste două substanțe chimice PFAS au fost deja eliminate din producție și există mulți alți înlocuitori care conțin PFAS și care sunt utilizați pe scară largă.

Consultați mărcile incluse în fișa de evaluare a articolelor de îmbrăcăminte PFAS a NRDC. De asemenea, puteți consulta PFAS Central, un proiect al Green Science Policy Institute, care oferă o listă utilă de produse și mărci care declară că oferă echipamente de exterior, îmbrăcăminte și alte produse fără PFAS.

Sistemele de apă din 50 de state au fost contaminate cu PFAS, potrivit datelor colectate de Environmental Working Group și Northeastern University. Contaminarea provine din mai multe surse - cum ar fi deversarea industrială (și încă în mare parte legală) a PFAS direct în râuri, lacuri și cursuri de apă, sau infiltrarea PFAS în apele subterane din gunoaiele din depozitele noastre de deșeuri și din arderea în incineratoare a produselor și deșeurilor care conțin PFAS.

În prezent, se estimează că peste 200 de milioane de americani ar putea avea PFAS în apa potabilă la niveluri care ar putea avea un impact asupra sănătății. Iar această poluare este adesea și mai intensă în comunitățile deja suprasolicitate de justiția de mediu, conform raportului NRDC Dirty Water.

EPA a propus recent stabilirea unor limite pentru șase substanțe chimice PFAS care se găsesc în mod regulat în apa potabilă. Problema este că există mii de substanțe chimice PFAS în uz, iar agenția nu testează pentru marea majoritate a acestora, ceea ce face ca abordarea sa să fie extrem de inadecvată. De fapt, atunci când NRDC a colaborat cu comunitățile afectate pentru a efectua teste mai cuprinzătoare ale probelor de apă potabilă din întreaga țară, a descoperit 26 de PFAS unici, inclusiv o duzină pe care EPA nu i-ar fi observat. Cea mai larg detectată substanță chimică - care se numără printre cele care nu sunt acoperite de metodele actuale de testare ale EPA - a fost un PFAS cu lanț ultrascurtat numit acid perfluoropropionic (PFPrA).

Există măsuri pe care le puteți lua pentru a vă proteja. Începeți prin a solicita furnizorului dumneavoastră de apă date privind testarea PFAS în zona dumneavoastră. Dacă nu există date, cereți furnizorului și statului dvs. să înceapă să monitorizeze o gamă mai largă de aceste substanțe chimice. Dacă există contaminare, cereți statului și furnizorului de apă să instaleze tratamente pentru a elimina PFAS din apă. În prezent, acest lucru este cerut din punct de vedere legal doar pentru anumiți PFAS în anumite state, dar un furnizor poate face acest lucru în mod voluntar.

Între timp, anumite filtre de apă de uz casnic pot ajuta la reducerea nivelului de contaminare. Un studiu recent al Universității Duke și al Universității de Stat din Carolina de Nord a constatat că filtrele de osmoză inversă instalate la punctul de utilizare au fost cele mai eficiente în eliminarea PFAS. Eficacitatea filtrelor cu carbon activ, care se găsesc în unele ulcioare sau instalate în ușile frigiderelor, a fost mai puțin previzibilă. Rețineți că fierberea apei nu vă scapă de PFAS și poate chiar să crească concentrația acesteia.

PFAS s-a infiltrat și în sistemul nostru alimentar. Aceste substanțe chimice sunt utilizate frecvent pentru a face ambalajele, cum ar fi cutiile de pizza, rezistente la grăsime sau pentru a face tigăile antiaderente. Datorită unei petiții din partea NRDC și a partenerilor noștri, la începutul anului 2016, Administrația americană pentru alimente și medicamente (FDA) a interzis utilizarea a trei substanțe chimice PFAS în ambalajele alimentare, dar sute de verișori chimici ai acestora sunt încă utilizați pe scară largă. De atunci, NRDC și partenerii noștri au contribuit la adoptarea unor legi în California și New York care interzic PFAS în ambalajele alimentare pe bază de hârtie, începând cu 2023. Mai multe alte state au luat, de asemenea, măsuri, dar este posibil ca utilizarea să persiste în alte părți.

Alimentele pot fi, de asemenea, contaminate cu PFAS prin intermediul solului, apei și aerului în care sunt cultivate. Într-un studiu din 2018, FDA a evaluat produsele cultivate în apropierea unei fabrici de PFAS. Din cele 20 de probe prelevate, s-a constatat că 16 conțineau PFAS. De asemenea, studiile au detectat PFAS în peștele și crustaceele vândute pentru consumul uman în Statele Unite.

Puteți evita cei mai evidenți infractori prin înlocuirea tigăilor antiaderente cu alternative din oțel inoxidabil, fontă, sticlă sau ceramică. De asemenea, nu încălziți alimente care sunt învelite în ambalaje rezistente la grăsimi. Și faceți floricele de porumb pe aragaz în loc să le puneți în pungi pentru microunde tratate cu PFAS. Rețineți că ambalajele compostabile care sunt certificate BPI nu conțin PFAS.

Nici produsele de uz casnic nu sunt scutite de contaminarea cu PFAS. Totul, de la salteaua și umbrela dvs. până la produsele cosmetice și ața dentară, poate fi tratat cu PFAS, lăsând familiile vulnerabile. Copiii, în special, care sunt mai predispuși să pună în gură produse tratate cu PFAS, sunt mai expuși riscului. La fel ca în cazul designerilor de îmbrăcăminte și de ambalaje alimentare, producătorii de articole pentru casă nu sunt obligați să informeze consumatorii cu privire la prezența PFAS în produsele lor.

Cel mai simplu mod de a vă reduce expunerea la aceste substanțe chimice toxice este să optați împotriva cumpărării de mobilier, covoare și lenjerie de pat care sunt etichetate ca fiind hidrofobe sau care resping petele. Aceste tratamente sunt practic garantate să conțină PFAS. Dacă vă puneți întrebări cu privire la o potențială achiziție, verificați pe site-ul web și pe etichetele producătorului dacă produsele sale sunt fără PFAS; unii producători de covoare și mochete au eliminat aceste substanțe chimice.

În ultimii ani, producătorii au început să folosească PFAS cu lanț mai scurt, deoarece se deplasează mai rapid în corpul uman decât cele cu lanț mai lung, cum ar fi cele trei substanțe chimice pe care FDA le-a interzis pe ambalajele produselor alimentare. Acest lucru poate părea un pas pozitiv, dar nu a făcut o diferență reală.

"Companiile vor elimina treptat un PFAS cu lanț mai lung", explică Anna Reade, cercetător în cadrul NRDC, "apoi îl vor înlocui cu o substanță de substituție regretabilă - o substanță chimică ușor diferită, dar susceptibilă de a declanșa aceleași probleme de sănătate ca și cea pe care o înlocuiește." Există dovezi că acest lucru se întâmplă deja. Potrivit rapoartelor EPA, s-a demonstrat că două PFAS de generație mai nouă, cu lanț mai scurt, GenX și PFBS, au fost legate de efecte similare asupra sănătății ca și PFAS-urile pe care le-au înlocuit (PFOA și, respectiv, sulfonat de perfluorooctan, sau PFOS). Acesta este motivul pentru care NRDC susține cu tărie reglementarea PFAS ca o clasă. Într-adevăr, oamenii de știință, inclusiv cei de la programul Safer Consumer Products din California, au solicitat același lucru. NRDC va continua, de asemenea, să ceară reglementări mai stricte, precum și teste mai cuprinzătoare și transparență în ceea ce privește toți PFAS incluși în bunurile de consum.