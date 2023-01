Planul de dezmembrare a Rusiei. O strategie mai periculoasă ar fi greu de imaginat!

"Timp de decenii, ideea de a desființa Uniunea Sovietică și Rusia a fost cultivată constant în țările occidentale. Din nefericire, la un moment dat, a fost concepută ideea de a folosi Ucraina pentru a atinge acest obiectiv. De fapt, pentru a preveni o astfel de evoluție, am lansat operațiunea militară specială (OMS). Acesta este exact ceea ce unele țări occidentale -conduse de Statele Unite- urmăresc; să creeze o enclavă antirusească și apoi să ne amenințe din această direcție. Împiedicarea acestui lucru să se întâmple este obiectivul nostru principal." (Vladimir Putin)



Iată testul geopolitic al zilei: Ce a vrut să spună Angela Merkel când a afirmat "că Războiul Rece nu s-a încheiat niciodată cu adevărat, pentru că, în cele din urmă, Rusia nu a fost niciodată pacificată"?



Merkel se referea la faptul că Rusia nu a acceptat niciodată rolul său subordonat în "Ordinea bazată pe reguli". Merkel se referea la faptul că prăbușirea economică a Rusiei nu a produs "statul ascultător" pe care elitele occidentale îl sperau. Merkel sugerează că Războiul Rece nu a fost niciodată cu adevărat o luptă între democrație și comunism, ci un efort de 45 de ani de "pacificare" a Rusiei. Ceea ce Merkel a vrut să spună este că statele occidentale -în special Statele Unite- nu doresc o Rusie puternică, prosperă și independentă, ci un lacheu servil care face ce i se spune. Toate cele de mai sus.

Dacă ați ales (5), atunci bateți-vă pe spate. Acesta este răspunsul corect, comentează The Unz Review.

Săptămâna trecută, Angela Merkel a confirmat ceea ce mulți analiști spun de ani de zile, și anume că relațiile ostile ale Washingtonului cu Rusia - care datează de mai bine de un secol - nu au nimic de-a face cu ideologia, "comportamentul rău" sau presupusa "agresiune neprovocată". Principala ofensă a Rusiei este faptul că ocupă o zonă strategică a lumii care conține resurse naturale vaste și care este esențială pentru planul Washingtonului de "pivotare spre Asia". Adevărata crimă a Rusiei este că simpla sa existență reprezintă o amenințare la adresa proiectului globalist de a răspândi bazele militare americane în Asia Centrală, de a încercui China și de a deveni hegemon regional în cea mai prosperă și populată regiune din lume.

Atât de multă atenție a fost concentrată pe ceea ce a spus Merkel cu privire la Tratatul de la Minsk, încât remarcile sale mai alarmante au fost ignorate în totalitate. Iată un scurt fragment dintr-un interviu recent acordat de Merkel unei reviste italiene: Acordurile de la Minsk din 2014 au fost o încercare de a acorda timp Ucrainei. Ucraina a folosit această perioadă pentru a deveni mai puternică, așa cum se vede astăzi. Țara din 2014/15 nu este țara de astăzi.... Știam cu toții că este un conflict înghețat, că problema nu a fost rezolvată, dar tocmai acest lucru a oferit Ucrainei timp prețios." ("Angela Merkel: Kohl took advantage of his voice and build", Corriere Della Sera)

Merkel recunoaște cu sinceritate că a participat la o fraudă care a durat 7 ani și care a avut ca scop păcălirea conducerii rusești, făcându-i să creadă că ea își dorește cu adevărat pacea, dar s-a dovedit că nu a fost așa. În realitate, puterile occidentale au sabotat în mod deliberat tratatul pentru a câștiga timp pentru a înarma și antrena o armată ucraineană care să fie folosită într-un război împotriva Rusiei.

Dar aceasta este o știre veche. Ceea ce ni se pare mai interesant este ceea ce a spus Merkel după comentariile sale de la Minsk. Iată citatul care face banii: Vreau să vă vorbesc despre un aspect care mă pune pe gânduri. Este vorba de faptul că Războiul Rece nu s-a încheiat niciodată cu adevărat, pentru că, în cele din urmă, Rusia nu a fost niciodată pacificată. Când Putin a invadat Crimeea în 2014, a fost exclus din G8. În plus, NATO a desfășurat trupe în regiunea baltică, pentru a-și demonstra disponibilitatea de a interveni. Și noi am decis, de asemenea, să alocăm 2% din PIB pentru cheltuieli militare pentru apărare. CDU și CSU au fost singurele care au păstrat acest lucru în programul de guvernare. Dar și noi ar fi trebuit să reacționăm mai repede la agresivitatea Rusiei. ("Angela Merkel: Kohl took advantage of his voice and build", Corriere Della Sera)

Aceasta este o recunoaștere uimitoare. Merkel spune că "Războiul Rece nu s-a încheiat niciodată", deoarece obiectivul principal de a slăbi ("pacifica") Rusia - până la punctul în care aceasta să nu-și poată apăra propriile interese vitale sau să-și proiecteze puterea dincolo de granițele sale - nu a fost atins. Merkel insinuează că obiectivul principal al Războiului Rece nu a fost înfrângerea comunismului (așa cum ni s-a spus), ci crearea unei colonii rusești docile care să permită proiectului globalist să avanseze fără obstacole. După cum putem vedea în Ucraina, acest obiectiv nu a fost atins; iar motivul pentru care nu a fost atins este că Rusia este suficient de puternică pentru a bloca expansiunea NATO spre est. Pe scurt, Rusia a devenit cel mai mare-unic obstacol în calea strategiei globaliste de dominare a lumii.

Este demn de remarcat faptul că Merkel nu menționează niciodată presupusa "agresiune neprovocată" a Rusiei în Ucraina ca fiind principala problemă. De fapt, ea nu face nicio încercare de a apăra această afirmație falsă. Adevărata problemă, potrivit lui Merkel, este că Rusia nu a fost "pacificată". Gândiți-vă la asta. Acest lucru sugerează că justificarea pentru război este diferită de cea promovată de mass-media. Ceea ce implică faptul că conflictul este condus de obiective geopolitice care au fost ascunse în spatele perdelei de fum a "invaziei". Comentariile lui Merkel clarifică situația în această privință, identificând adevăratul obiectiv; pacificarea.

Într-un minut vom arăta că războiul a fost declanșat de "obiective geopolitice" și nu de presupusa "agresiune" a Rusiei, dar mai întâi trebuie să trecem în revistă ideile care alimentează impulsul către război. Principalul corp de principii pe care se bazează politica externă a Americii este Doctrina Wolfowitz, al cărei prim proiect a fost prezentat în Ghidul de planificare a apărării în 1992. Iată un scurt extras:

Primul nostru obiectiv este de a preveni reapariția unui nou rival, fie pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, fie în altă parte, care să reprezinte o amenințare de ordinul celei reprezentate anterior de Uniunea Sovietică. Acesta este un considerent dominant care stă la baza noii strategii de apărare regională și care impune să ne străduim să împiedicăm orice putere ostilă să domine o regiune ale cărei resurse ar fi suficiente, sub un control consolidat, pentru a genera o putere globală.

Iată-l în alb și negru: Prioritatea principală a politicii externe a SUA "este de a preveni reapariția unui nou rival, fie pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, fie în altă parte, care să reprezinte o amenințare de ordinul celei reprezentate anterior de Uniunea Sovietică". Acest lucru arată importanța pe care Washingtonul și aliații săi o acordă teritoriului ocupat de Federația Rusă. De asemenea, arată determinarea liderilor occidentali de a împiedica orice stat suveran să controleze zona de care SUA are nevoie pentru a-și pune în aplicare marea strategie.

Nu trebuie să fii un geniu pentru a-ți da seama că transformarea Rusiei într-un stat puternic și independent nu numai că a plasat-o direct în vizorul Washingtonului, dar a și crescut foarte mult șansele unei confruntări directe. Pur și simplu, revenirea Rusiei în rândurile marilor puteri a plasat-o pe "lista de inamici" a Washingtonului și o țintă logică pentru agresiunea americană.

Așadar, ce legătură are acest lucru cu Merkel?

Implicit în comentariile lui Merkel este faptul că dizolvarea statului comunist și prăbușirea economiei rusești nu au fost suficiente pentru a lăsa Rusia "pacificată". Ea își exprimă, de fapt, sprijinul pentru măsuri mai extreme. Și ea știe care vor fi aceste măsuri: schimbarea regimului urmată de o scindare violentă a țării.

Putin este bine conștient de acest plan malign și a discutat deschis despre el în multe ocazii. Aruncați o privire la acest videoclip de 2 minute de la o întâlnire pe care Putin a condus-o cu doar câteva săptămâni în urmă: "Scopul dușmanilor noștri este să ne slăbească și să ne destrame țara. Acest lucru a fost valabil de secole... Ei cred că țara noastră este prea mare și reprezintă o amenințare (pentru ei), motiv pentru care trebuie să fie slăbită și divizată. În ceea ce ne privește, noi am urmărit întotdeauna o abordare diferită; am vrut întotdeauna să facem parte din așa-numita "lume (occidentală) civilizată". Iar după prăbușirea Uniunii Sovietice, am crezut că vom deveni în sfârșit o parte din această 'lume'. Dar, după cum s-a dovedit, nu am fost bineveniți, în ciuda tuturor eforturilor noastre. Încercările noastre de a deveni o parte din acea lume au fost respinse. În schimb, au făcut tot ce au putut - inclusiv să ajute teroriștii din Caucaz - pentru a termina cu Rusia și a destrăma Federația Rusă." (Vladimir Putin)

Ceea ce vrem să spunem este că opiniile lui Merkel se aliniază perfect cu cele ale neoconservatorilor. Ele se aliniază, de asemenea, cu cele ale întregului establishment politic occidental care și-a aruncat în unanimitate sprijinul în spatele unei confruntări cu Rusia. În plus, Strategia de securitate națională, Strategia de apărare națională și ultimul raport al Serviciului de cercetare al Congresului, toate și-au mutat accentul de la războiul împotriva terorismului internațional la o "competiție între marile puteri" cu Rusia și China. Nu este surprinzător faptul că documentele au prea puțin de-a face cu "competiția", ci mai degrabă oferă o justificare ideologică pentru ostilitățile cu Rusia. Cu alte cuvinte, Statele Unite au pregătit terenul pentru o confruntare directă cu cea mai mare superputere nucleară din lume.

Urmăriți acest scurt clip din raportul Serviciului de Cercetare al Congresului intitulat Renewed Great Power Competition: Implications for Defense-Issues for Congress:

Obiectivul SUA de a preveni apariția unor hegemonii regionale în Eurasia... este o alegere politică care reflectă două judecăți: (1) faptul că, având în vedere cantitatea de oameni, resurse și activitate economică din Eurasia, un hegemon regional în Eurasia ar reprezenta o concentrare de putere suficient de mare pentru a putea amenința o parte vitală a Statelor Unite. interesele vitale ale Statelor Unite; și (2) că Eurasia nu se autoreglează în mod fiabil în ceea ce privește prevenirea apariției hegemonilor regionali, ceea ce înseamnă că nu se poate conta pe țările din Eurasia pentru a putea preveni, prin propriile acțiuni, apariția unor hegemoni regionali și că ar putea avea nevoie de asistență din partea uneia sau mai multor țări din afara Eurasiei pentru a putea face acest lucru în mod fiabil."..... Din perspectiva SUA în ceea ce privește marea strategie și geopolitica, se poate observa că majoritatea oamenilor, resurselor și activitatea economică nu se află în emisfera vestică, ci în cealaltă emisferă, în special în Eurasia. Ca răspuns la această trăsătură de bază a geografiei mondiale, factorii de decizie politică din Statele Unite au ales, în ultimele decenii, să urmărească, ca element-cheie al strategiei naționale americane, obiectivul de a preveni apariția unor hegemonii regionale în Eurasia. Deși factorii de decizie politică americani nu declară adesea în mod explicit în public obiectivul de a preveni apariția hegemonilor regionali în Eurasia, operațiunile militare americane din ultimele decenii - atât cele din timpul războiului, cât și cele de zi cu zi - par să fi fost desfășurate în mare parte în sprijinul acestui obiectiv." ("Renewed Great Power Competition: Implications for Defense-Issues for Congress", Congresul SUA)

Seamănă foarte mult cu Doctrina Wolfowitz, nu-i așa? (Ceea ce sugerează că Congresul s-a mutat în tabăra neocon.)

Sunt câteva lucruri care merită luate în considerare în acest scurt fragment: Că "obiectivul SUA de a preveni apariția unor hegemonii regionale în Eurasia" nu are nimic de-a face cu apărarea națională. Este o declarație de război directă împotriva oricărei națiuni care folosește cu succes piața liberă pentru a-și dezvolta economia. Este deosebit de tulburător faptul că China se află pe lista de ținte a Washingtonului, în condițiile în care externalizarea și offshoring-ul corporațiilor americane au avut un rol atât de important în succesul Chinei. Industriile americane și-au mutat afacerile în China pentru a evita plata unor salarii mai mari decât un salariu de sclav. Este China de vină pentru asta? Faptul că Eurasia are mai mulți "oameni, resurse și activitate economică" decât America nu constituie o "amenințare" la adresa securității naționale a SUA. Reprezintă doar o amenințare la adresa ambițiilor elitelor occidentale care doresc să folosească armata SUA pentru a-și urmări propria agendă geopolitică. În cele din urmă: Observați cum autorul recunoaște că guvernul induce în mod deliberat în eroare publicul cu privire la obiectivele sale reale în Asia Centrală. El spune: "Factorii de decizie politică din SUA nu declară adesea în mod explicit în public obiectivul de a preveni apariția unor hegemonii regionale în Eurasia, operațiunile militare americane din ultimele decenii - atât cele din timpul războiului, cât și cele de zi cu zi - par să fi fost desfășurate în mare parte în sprijinul acestui obiectiv." Cu alte cuvinte, toată vrăjeala despre "libertate și democrație" este doar o vrăjeală pentru mase. Scopurile reale sunt "resursele, activitatea economică" și puterea.

Strategia de securitate națională și Strategia de apărare națională sunt la fel de explicite în identificarea Rusiei ca inamic de facto al Statelor Unite. Acesta este un fragment din NSS:



Rusia reprezintă o amenințare imediată și continuă la adresa ordinii regionale de securitate din Europa și este o sursă de perturbare și instabilitate la nivel global...



Rusia reprezintă în prezent o amenințare imediată și persistentă la adresa păcii și stabilității internaționale....



Rusia reprezintă o amenințare imediată la adresa sistemului internațional liber și deschis, nesocotind în mod nesăbuit legile de bază ale ordinii internaționale ... Acest deceniu va fi decisiv, în stabilirea condițiilor de ...gestionare a amenințării acute reprezentate de Rusia... (" The 2022 National Security Strategy" , White House)

Și, în sfârșit, Strategia națională de apărare 2022 reiterează aceleași teme ca și celelalte; Rusia și China reprezintă o amenințare fără precedent la adresa "ordinii bazate pe reguli". Iată un scurt rezumat dintr-un articol de pe World Socialist Web Site: Strategia Națională de Apărare din 2022... arată clar că Statele Unite .... consideră că subjugarea Rusiei este o etapă critică spre conflictul cu China.... Erupția imperialismului american... vizează din ce în ce mai direct Rusia și China, pe care Statele Unite le consideră principalele obstacole în calea dominației neîngrădite a lumii. Strategii americani au considerat de mult timp dominația masei terestre eurasiatice, cu resursele sale naturale vaste, ca fiind cheia dominației globale." ("Pentagon national strategy document targets China", Andres Damon, World Socialist Web Site)

Aceste trei documente strategice arată că BrainTrust-ul de la Washington a pregătit bazele ideologice pentru un război cu Rusia cu mult înainte de a se trage primul foc de armă în Ucraina. Acel război este acum în desfășurare, deși rezultatul este departe de a fi sigur.

Strategia care merge mai departe pare a fi o versiune a Planului Cheney, care recomanda o dezmembrare a Rusiei însăși, "astfel încât să nu mai poată reprezenta niciodată o amenințare pentru restul lumii". Iată mai multe dintr-un articol al lui Ben Norton:

"Fostul vicepreședinte american Dick Cheney, unul dintre principalii arhitecți ai războiului din Irak, nu a vrut doar să desființeze Uniunea Sovietică, ci și să destrame Rusia însăși, pentru a o împiedica să se ridice din nou ca putere politică semnificativă... Faptul că o figură aflată la conducerea guvernului american a urmărit nu atât de secret dizolvarea permanentă a Rusiei ca țară și a comunicat acest lucru în mod direct unor colegi precum Robert Gates explică parțial poziția agresivă pe care Washingtonul a adoptat-o față de Federația Rusă de la răsturnarea URSS. Realitatea este că imperiul american pur și simplu nu va permite niciodată Rusiei să conteste dominația sa unilaterală asupra Eurasiei, în ciuda faptului că guvernul de la Moscova a restaurat capitalismul. De aceea, nu este surprinzător faptul că Washingtonul a ignorat complet preocupările de securitate ale Rusiei, încălcându-și promisiunea de a nu extinde NATO "nici măcar un centimetru spre est" după reunificarea Germaniei, înconjurând Moscova cu adversari militarizați, hotărâți să o destabilizeze." ("Ex VP Dick Cheney confirmed US goal is to break up Russia, not just USSR", Ben Norton, Multipolarista)

Dezmembrarea Rusiei în mai multe state mai mici a fost mult timp visul neoconservatorilor. Diferența acum este că același vis este împărtășit de liderii politici din Occident. Comentariile recente ale Angelei Merkel subliniază faptul că liderii occidentali sunt acum hotărâți să atingă obiectivele nerealizate ale Războiului Rece. Aceștia intenționează să folosească confruntarea militară pentru a afecta rezultatul politic pe care îl urmăresc, și anume o Rusie semnificativ slăbită, incapabilă să blocheze proiecția puterii Washingtonului în Asia Centrală. O strategie mai periculoasă ar fi greu de imaginat.