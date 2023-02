Povestea de două milioane de dolari aranjată de șeful Romarm in Pandemie

Exact în ziua în care românii aflau, de la televizor, de la președintele Klaus Iohannis că România intră în stare de urgență din cauza COVID-19, din birourile Ministerului Economiei condus de Virgil Popescu șeful Consiliului de Administrație al Romarm căuta o hală în care să se instaleze echipamente pentru producția de măști. De achiziție s-a ocupat chiar directorul Romarm, Gabriel Țuțu, instalat tot de Popescu, care a atribuit, din pix, în timp record, contractul unei firme din China. Afacerea a fost primul mare tun al pandemiei, ale cărei detalii au ieșit abia acum la iveală, odată cu reținerea lui Țuțu, în dosarul în care sunt vizați și Victor și Alexandru Pițurcă, relatează HotNews.

Procurorii DNA explică în referatul cu propunerea de arestare a șefului Romarm - document anonimizat obținut de HotNews.ro - cum a dat statul român aproape două milioane de dolari pentru echipamente de producere a măștilor, care s-au stricat după punerea în funcțiune, iar până la urmă nicio mască nu a fost vândută.

În procesul de atribuire a contractului, Țuțu ar fi luat deciziile de unul singur, nu ar fi cerut specificații tehnice, crezând pe cuvânt ce i-a spus furnizorul și ar fi modificat clauze contractuale în defavoarea statului român.

În 16 martie 2020, președintele Klaus Iohannis anunța de la Cotroceni că România intră în stare de urgență din cauza pandemiei de COVID-19, „o situație cu care omenirea nu s-a mai confruntat în istoria recentă".

„Ne aflăm într-o situație cu care omenirea nu s-a mai confruntat în istoria recentă. Vom trece cu bine prin această grea încercare dacă luăm imediat cele mai drastice măsuri și înțelegem cu toții că severitatea lor este pe măsura gravității perioadei pe care o traversăm.

Începând de astăzi se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile.

Pandemia cauzată de răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus nu poate fi stopată decât prin măsuri excepționale, care au dovedit că au efecte pozitive în țările grav afectate de evoluția virusului. Aceste măsuri vizează sănătatea publică, domenii sociale și economice, dar vizează, deopotrivă, și îngrădirea exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale", anunța președintele Iohannis în 16 martie 2020.

Este și ziua în care directorul Direcției industria de apărare din Ministerul Economiei și președinte al Consiliului de administrație al CN Romarm SA i-a cerut directorului general al filialei UPS Dragomirești să verifice dacă are disponibilă o hală industrială pe care să o pună la dispoziție Romarm pentru un atelier pentru confecționat măști de protecție. Directorul Direcției industria de apărare din Ministerul Economiei și președinte al Consiliului de administrație al CN Romarm SA era, în martie 2020, Ruxandra Rodica Anghel.

În referatul cu propunerea de arestare a lui Gabriel Țuțu, aflat la șefia Romarm din decembrie 2019, procurorii DNA descriu cu lux de amănunte unul dintre cele mai mari tunuri date în pandemie.

Gabriel Țuțu este cel care a gestionat toată afacerea prin care Romarm a ajuns să aducă din China utilaje cu care ar fi urmat să producă 8.000 de măști pe oră (fiecare utilaj). Total plată: aproape două milioane de dolari pentru o linie de producție care s-a stricat la scurt timp. Iar măștile care au ajuns să fie fabricate totuși au rămas în depozite, fără ca Romarm să reușească să le vândă.

La sfârșitul lunii aprilie, ministrul Economiei Virgil Popescu anunța că Romarm a început producția de măști, motiv pentru care în 29 aprilie premierul de atunci Ludovic Orban s-a dus în vizită la fabrică. Aceea a fost și ziua în care linia de producție a funcționat. Imediat după vizită s-a stricat.

Planul declarat al Guvernului era ca România să producă singură măștile necesare pentru a nu mai fi dependentă de importurile din China. Virgil Popescu, ministrul Economiei, declara într-un interviu pentru HotNews.ro că firmele românești vor putea asigura peste 60-70% din necesarul intern de materiale sanitare. „Această criză, dacă are o parte bună, între ghilimele, este că ne-a arătat cât de dependenți suntem de importurile din China. Vrem ca România să nu mai fie dependentă pentru materialele esențiale de importurile din China", spunea Virgil Popescu în interviul pentru HotNews.ro.

Mecanismul de achiziție a utilajelor pentru producția măștilor de protecție de către Romarm, descris de DNA:

„La data de 16.03.2020 (...) - directorul Direcției industria de apărare din Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Președinte al Consiliului de administrație al CN Romarm SA a solicitat directorului general al filialei UPS Dragomirești, (...), să verifice dacă are disponibilă o hală industrială, pe care să o pună la dispoziție CN Romarm SA în vederea înființării unui atelier pentru confecționat măști de protecție.

În după-amiaza aceleiași zile (...) a fost contactat și de directorul general al CN Romarm SA, Țuțu Gabriel, care l-a întrebat dacă există personal disponibil care să lucreze pentru această nouă secție și l-a informat că mașinile de producție ce urmau a fi aduse constau în linii automate de producție cu randament de 8.000 măști/oră/utilaj, iar muncitorii din cadrul UPS Dragomirești trebuiau să deruleze activități de operare/alimentare, supraveghere, control și ambalare.

UPS Dragomirești a deschis o comandă de investiții, sens în care a fost amenajată pentru producție hala - Atelier 110, care era neutilizată. Valoarea investiției în dotările atelierului s-a ridicat la cca. 400.000 lei (placarea cu rigips a pereților, refacerea instalației electrice, instalarea unei rețele de aer comprimat, vopsirea pereților cu vopsea antimicrobiană, pardoseala acoperită cu linoleum antimicrobian, instalarea unei centrale termice și reamenajarea vestiarelor și grupurilor sanitare). Standardele de modernizare, caracteristicile spațiului necesar pentru instalarea utilajelor și termenul limită de finalizare a execuției lucrărilor (13.04.2020) fiind stabilite de Țuțu Gabriel.

La data de 19.03.2020 Țuțu Gabriel a transmis către SC (...) SRL solicitarea CN Romarm SA nr. 951 având ca scop identificarea imediată a unor echipamente de producție pentru măști de protecție tip N95 și 3ply care să asigure o capacitate de producție de minim 1 milion de bucăți per zi; echipamentele de producție pentru elementele anexe/auxiliare măștilor de protecție (clip, curea, etc.) și materiile prime aferente care să asigure o capacitate de producție de 50 milioane bucăți / lună (echipamente de producție sau o eventuală fabrică „la cheie" care să asigure acest necesar). Toate echipamentele de producție/produsele finite trebuiau să întrunească criteriile specifice de certificare impuse de legislația europeană.

La data de 20.03.2020 Țuțu Gabriel a emis o adresă similară, având nr. (...).03.2020, către SC (...) SRL.

(...), administratorul SC (...) SRL, încă din data de 19.03.2020, înainte de primirea adresei nr. (...).03.2020 (20.03.2020, ora 09:16-UTC+0) se afla deja în posesia unor oferte comerciale de la producători chinezi, pentru mașini de producție măști de protecție respiratorie și materie primă; de ex. Wenzou Zhuding Machine Co.

LTD, Leona Wong Sinoped International (Liaoning) Co. LTD preturile mașinilor fiind de 48.000, 53.000, 82.000 USD, în funcție de nivelul de automatizare pentru mașinile măști 3PLY și 92.582 USD pentru linia de producție de măști N95.

După primirea adresei de la CN Romarm SA, în aceiași zi, ora 16:41, SC (...) SRL, prin (...), a primit oferta comercială de la (...) Co. LTD, cu prețul unitar de 105.000 USD/mașina pentru măști 3PLY cu productivitatea declarată de 8.000 măști/oră.

La scurt timp, la ora 17:27, (...) a primit de la același furnizor chinez și o factura proforma pentru materii prime și materiale necesare confecționării de măști de protecție respiratorie.

În zilele următoare, până în data de 25.03.2020, (...) a mai primit diferite oferte comerciale atât pentru utilaje de producție măști de protecție respiratorie și materia primă necesară, cât și pentru prețurile practicate pentru transport aerian de (...) pentru coletărie. De ex. din zona 10 în care se plasa R.P. Chineză pentru un colet 50 Kg -contravaloarea serviciilor de transport aerian + taxe se ridica la peste 1.200 euro.

La data de 25.03.2020 Gabriel Țuțu a întocmit Nota de fundamentare nr. (...) privind achiziția, punerea în funcțiune și producerea la nivelul C.N. Romarm SA de măști chirurgicale tip 3PLY și N 95, având ca obiectiv realizarea unei capabilități de producție la nivelul C.N. Romarm SA și a filialelor sale destinate fabricației de măști chirurgicale.

În conținut, au fost evidențiate principalele etape ale proiectului în dezvoltare, după cum urmează:

„Capabilitatea de producție realizată va putea permite realizarea de măști chirurgicale tip N 95 într-un ritm lunar de cca. 400.000 în regim normal de lucru (8 ore pe zi, timp de 21 zile lucrătoare pe lună), respectiv cca. 1.100.000 într-un ritm accelerat (16 ore pe zi timp de 30 zile pe lună) și măști tip 3PLY întru-un ritm lunar de cca. 4.000.000 măști în regim normal de lucru (8 ore pe zi, timp de 21 zile lucrătoare pe lună), respective cca. 11.000.000 măști 3PLY într-un ritm accelerat (16 ore pe zi timp de 30 zile pe lună).

Investiția propusă a se realiza se referă la achiziția în regim de urgență a unei capabilități de producție măști chirurgicale tip 3PLY și N 95, instalată de către furnizorul echipamentelor în infrastructura existentă la filiala S. U.P.S. Dragomirești S.A., operată de personalul filialei U.P.S. Dragomirești S.A., instruit de către furnizor.

Realizarea investiției va putea avea în vedere amortizare accelerată a acesteia, pe o perioadă de 6 luni de la momentul punerii în funcțiune, respectiv producerea unui număr de 15.000.000 măști 3PLY si 1.000.000 măști N 95.

La momentul angajării contractului de furnizare și punere în funcțiune a liniei de fabricație se va urmării semnarea concomitentă a unui contract de furnizare a materiei prime necesară în procesul de fabricație pentru un număr minim de 12.000.000 măști 3 PLY și 1.000.000 măști N 95, respectiv achiziția pieselor de schimb și materialelor consumabile necesare utilizării în regim intensiv a liniei de fabricație pentru o perioadă de minim 6 luni.

La organizarea transportului de echipamente, materii prime, piese de schimb și materiale consumabile se va avea în vedere angajarea unui transport special, pe cât posibil prin obținerea sprijinului din partea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Externe.

„Comercializarea produselor va fi făcută de către Romarm"

Investiția destinată achiziției liniei de fabricație va fi realizată de către C.N. ROMARM S.A. din fondurile disponibile la nivelul companiei, a celor disponibile la nivelul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, alocate pentru investiții, sau în linia de credit asigurată de o instituție de credit, iar achiziția materiei prime, a pieselor de schimb și materialelor de întreținere se va putea realiza prin atragerea unei finanțări din avansul acordat în cadrul unui potențial contract de achiziții sau dintr-o linie de credit.

Asigurarea infrastructurii necesară instalării echipamentelor, personalul aferent operării și mentenanței echipamentelor, vor fi în asigurate de filiala S. U.P.S. Dragomirești S.A.

Comercializarea produselor va fi efectuată de către C.N. ROMARM S.A., iar filiala S. U.P.S. Dragomirești S.A. va presta serviciile de fabricație, din materia primă pusă la dispoziție de companie.

Estimarea costurilor necesare construirii capabilității de producție

Mijloace fixe:

Achiziția a 3 linii de fabricație măști 3PLY - cca. 597.900 USD, respectiv 1 linie de fabricație măști N 95 - cca. 401.966 USD;

TVA, taxe și comisioane vamale aferente achiziției celor 3 linii de fabricație pentru măști 3PLY - 153.441 USD, respectiv 1 linie de fabricație pentru măști N95 - 93.716 USD;

Pregătirea inițială în vederea instalării - 50.000 USD;

Pregătirea infrastructurii în vederea certificării producției - 110.000 USD

Cost total mijloace fixe - cca. 1.407.026 USD.

Materii prime și materiale:

Achiziția materiei prime pentru 10.000.000 măști 3PLY - cca. 793.528 USD, respectiv pentru achiziția a 1.000.000 măști N 95 - cca. 286.375 USD, incluzând cheltuielile de achiziție, transport, TVA, taxe și comisioane vamale;

Achiziționarea unui lot de piese de schimb și materiale de întreținere pentru utilaje - cca. 27.728 USD, incluzând cheltuielile de achiziție, transport, TVA, taxe și comisioane vamale;

„Investiția se poate amortiza după prima lună de producție"

Servicii de fabricație pentru 10.000.000 măști 3PLY - cca. 95.653 USD;

Servicii de fabricație pentru 1.000.000 măști N 95 - cca. 31.973 USD;

Servicii de ambalare, manipulare și transport - cca. 16.053 USD;

Servicii de mentenanță utilaje pentru măști - cca. 16.053 USD;

Servicii de depozitare și pază materii prime, materiale și produse finite - cca. 8.093 USD

Ambalaje - cca. 5.000 USD

Cost total pentru fabricarea a 10.000.000 măști 3 PLY- 943.878 USD;

Cost total de fabricației a 1.000.000 măști N95 - 336.581 USD;

Cost total de fabricație cu recuperarea investiției utilajelor în prima luna în condiții de fabricație intensivă pentru măștile 3PLY- 1.815.219 USD;

Cost total de fabricație cu recuperarea investiției utilajelor în prima lună în condiții de fabricație intensivă pentru măștile N 95 - 872.267 USD

Ca urmare a condiționării finanțării cheltuielilor cu materiile prime și materialele din avansul acordat (30% din valoarea contractului) în cadrul unui contract de achiziție, propunere de comercializare măști 3PLY- minim 0,27 USD

Propunere de comercializare măștiN95 - minim 1.02 USD

Valoare măști 3PLY comercializate lunar în regim intensiv (cca. 10.000.000 măști) -2.700.000USD

Valoare măști N95 comercializate lunar în regim intensiv (cca. 1.000.000 măști) - 1.020.000 USD

Profit estimat după fabricația a 10.000.000 măști 3PLY și 1.000.000 măști N 95 (după prima lună de fabricație) -1.032.516 USD

Concluzie : Investiția se poate amortiza după prima lună de producție în cazul fabricației în regim intensiv (cca. 10.000.000 măști 3PLYși 1.000.000 măști N 95).

Asigurarea finanțării proiectului:

Pentru finanțarea proiectului pot fi avute în vedere următoarele surse:

Fonduri de la bugetul de stat asigurate prin planul de investiții al M.E.E.M.A. destinate achiziției utilajelor necesare - cca. 999.866 USD (inclusiv transport, instruire personal și instalare utilaje);

1. Mașină de confecționat măști pentru față N95 -1 buc. în valoare de 1.809.000 lei, fără TVA;

2. Mașină de confecționat măști pentru față, de mare viteză, cu linii duble de producție: 8.000 buc./h- 3 buc., în valoare de 2.691.000 lei, fără TVA.

Total C.N. ROMARM S.A. - 4.500.000 lei, fără TVA.

Fonduri din programul de investiții și/sau mentenanță pentru infrastructura de la nivelul S. U.P.S. Dragomirești S.A., necesare instalării și punerii în funcțiune a utilajelor, respectiv instruirii personalului de operare și mentenanță:

în faza 1 - cu limitări în ceea ce privește certificarea de către ANM - cca. 50.000 USD;

în faza II - pentru certificarea capabilității de producție de ANM - 110.000 USD;

Fonduri asigurate dintr-o linie de credit bancară sau din disponibilul în

cont, asigurate de C.N. ROMARM S.A. pentru plata TVA aferent

investițiilor MEEMA - cca. 247.160 USD;

Fonduri asigurate sub formă de avans plătite de beneficiarii produselor - cca. 1.116.000 USD (utilizat pentru achiziția pieselor de schimb, TVA, transport, taxe și comisioane vamale)".

Fonduri plătite de beneficiarii produselor la livrarea acestora - cca. 2.604.000 USD (utilizat pentru plata serviciilor prestate de U.P.S. Dragomirești S.A., recuperarea investiției realizate, a regiilor și profitului estimat.

Șeful Romarm „a fost informat cu privire la fiabilitatea scăzută a produselor pe care partenerul le-a comandat în China"

La data de 25.03.2020, ora 09:31, SC (...) SRL a transmis la adresa de e-mail a directorului general al CN Romarm SA o ofertă comercială la preț de producător (fără adaosuri comerciale) pentru o linie complete de producție măști realizată de o societate de profil - compania (...) .

La 27.03.2020 societatea a transmis detalii privind utilajul produs de compania (...):

- capacitate de producție 90 - 120 măști/minut;

- preț 142.860 USD (mașină de ambalat integrată 10-50 buc/pungă) în condițiile în care o mașină de ambalat individuală avea un preț de piață de 12.000 USD;

- nu sunt incluse aparatele de aer comprimat;

Termene și condiții de livrare FOB China:

- livrare în 30 de zile de la achitarea avansului.

Oferta transmisă nu conținea adaosuri comerciale, prețurile fiind achitate integral producătorului.

Țuțu Gabriel a fost informat cu privire la fiabilitatea scăzută a produselor pe care partenerul le-a comandat în China, acest aspect fiindu-i adus la cunoștință, prin SC (...) SRL, de reprezentanții asociației patronale CMEC din China, care prezintă garanții guvernamentale.

Directorul general al CN Romarm SA a ignorat semnalele primite și a respins personal oferta SC (...) SRL, în data de 30.03.2020 formulând un răspuns care crea aparența derulării unei proceduri de selecție în cadrul companiei, motivația fiind că oferta a fost respinsă întrucât prețul ofertat ar depăși bugetul alocat și termenul de livrare, aspecte în vădită contradicție cu starea de fapt din acel moment.

La data de 27.03.2020 (...), director general SC (...) SRL a transmis la CN Romarm SA o ofertă pentru produsele pe care le pre-contractase cu (...) Co. LTD:

Mașina de confecționat măști pentru față, de mare viteza cu linii duble de producție Producție: 8.000 bucăți/ora preț unitar 194.300 USD x 3 utilaje = Preț total (fără TVA) 582.900 USD

Mașina de confecționat măști pentru fata N95 = Preț total (fără TVA) 396.966 USD.

Prețuri CIP Otopeni; termen de livrare 15 zile de la intrarea în vigoare a contractului; transport până la locul de recepție inclus până la valoarea de 170.800 USD; avans 50%, 20% la expediția mărfii; 30% la recepția mărfurilor.

La data de 28.03.2020 (...) a încheiat în numele SC (...) SRL contractul nr. (...) cu (...) Co. LTD în valoare de 710.000 USD (3 mașini tip 3 ply - preț unitar 140.000 USD și o mașină N95 preț 290.000 USD).

De altfel, în data de 30.03.2020, în condițiile în care nu încheiase încă un contract scris cu CN Romarm SA, SC (...) SRL a notificat ambasada Republicii Populare Chineze din București, solicitând sprijin pentru derularea operațiunilor de export efectuate de (...) Co. LTD pentru livrarea a 3 mașini de producție măști de protecție tip 3 PLY și una pentru măști N95 și a materiei prime aferente necesare producției a 20.000.000 măști din prima categorie, respectiv 4.000.000 din cea de-a doua.

Țuțu, directivă pentru achiziția directă a utilajelor de 1 milion de dolari, în regim de urgență

La data de 30.03.2020 Țuțu Gabriel a dispus personalului din subordine din aparatul central al CN Romarm SA să formalizeze urgent demersurile pentru încheierea unui contract de achiziție directă cu SC (...) SRL, utilajele de producție a măștilor, în valoare totală de 1.000.000 USD fiind stabilite în urma discuțiilor purtate de el cu reprezentanții acestei societăți.

Referitor la necesitatea demarării unei proceduri de achiziție, implicarea personalului companiei în prospectarea pieței și solicitarea mai multor oferte de la diferiți furnizori, Țuțu Gabriel a invocat faptul că deja analizase personal oferte comerciale și că nu mai este nevoie de vreo selecție de oferte, având în vedere prevederile decretului privind starea de urgență. Trebuie menționat că în structura CN Romarm SA funcționa un Serviciu import care ar fi putut să trimită cereri de ofertă unor furnizori externi, dacă ar fi fost cooptat în proceduri.

În urma dispozițiilor directorului general Țuțu Gabriel, următori angajații ai companiei au întocmit un draft de contract: (...).

După întocmirea draftului, a fost întocmită, conform procedurii interne, o „fișă de analiză" a contractului între CN Romarm SA și SC (...) SRL semnată spre avizare de persoanele menționate mai sus și de ing. (...), înlocuitorul șefului serviciu capabilități și programe de producție (...) (menționat în fișă în calitate de expert tehnic).

h2: Țuțu a modificat contractul „unilateral și fără avizul angajaților implicați", în defavoarea Romarm

Directorul general a menținut „fișa de analiză" a draftului contractului însă, unilateral și fără avizul angajaților implicați a făcut mai multe modificări, toate nefavorabile intereselor CN Romarm SA și în beneficiul SC (...) SRL, ulterior semnând singur, din partea autorității contractante, contractul de furnizare de produse alături de administratorul (...).

Țuțu acorda personal vizele „bun de plată"

Modificările făcute în contract:

Contractul de furnizare a fost înregistrat în registrul de contracte al CN Romarm SA sub nr. (...) din 31.03.2020 și a fost semnat de administratorul SC (...) SRL, (...) care a fost prezent la sediul companiei, în data menționată, între orele 17:13 - 18:10.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că funcția de „responsabil de contract", deși fusese atribuită formal (...), acesta nu a fost investit niciodată în acest sens, funcția fiind exercitată, în fapt de Țuțu Gabriel, aspect confirmat ulterior de faptul că acorda personal vizele „bun de plată" pe facturile emise de furnizorul SC (...) SRL.

Deși la data respectivă procedura fusese lansată, în mod informal, de directorul general Țuțu Gabriel, așa cum am arătat anterior, în 31.03.2020 (...), șef al Serviciului achiziții, vânzări din cadrul CN Romarm SA, prin întocmirea Notei justificative nr. (...), a propus inițierea procedurilor de achiziție, pentru mașini de confecționat măști pentru față Cod CPV: 42715000-1, cu valoarea estimată prin nota de fundamentare (4.500.000,00 lei, fără TVA), având ca sursă de finanțare „fonduri proprii"

Ca și act de decizie vizând necesitatea realizării achiziției a fost invocată Hotărârea nr. 5/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. Romarm SA adoptată în ședința din data de 26.03.2020 (pct. 22 din hotărâre: „solicită conducerii executive a CN Romarm SA urgentarea realizării capabilității de producție a măștilor tip 3 PLY și N95 , având în vedere viteza de răspândire a epidemiei COVID-19 în rândul populației și în mediul spitalicesc", luând act de Nota de fundamentare nr. 1012 din 25.03.2020 privind achiziția, punerea în funcțiune și producerea la nivelul CN Romarm SA de măști chirurgicale tip 3PLY și N95.

Valoarea estimată a achiziției de mașini de confecționat măști urma a fi prevăzută în Planul anual al achizițiilor pe anul 2020 pentru CN Romarm SA - aparat propriu.

În baza celor precizate mai sus, a fost aprobată inițierea achiziției pentru atribuirea contractului de furnizare a următoarelor mașini de confecționat măști pentru față: Mașină de confecționat măști pentru față N95 - 1 bucată și Mașină de confecționat măști pentru față de mare viteză, cu linii duble de producție: 8.000 bucăți / oră - 3 bucăți.

Fără criterii tehnice obiective de selecție

În conținutul caietului de sarcini nu sunt menționate alte criterii tehnice obiective de selecție în afara specificațiilor rezultate din oferta descriptivă primită de SC (...) SRL de la producătorul chinez, precum:

„Specificațiile tehnice minime ale produselor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt următoarele:

Denumirea produsului: Mașină de confecționat măști pentru față N95 Dimensiuni: 8000mm(L)*1400mm(l)*1600mm(H)

Greutate: maxim 5000 kg

Puterea de alimentare: 220V, 50HZ,

Presiunea: 0.5 - 0.8 MPa

Capacitate de producție: 1800 - 2500 bucăți/oră

Mediu de lucru: temperatura 10 - 35 grade C, umiditate 5 - 35% Garanția

produsului: 2 ani de la data punerii în funcțiune

Denumirea produsului: Mașina de confecționat măști pentru fața de mare viteză, cu linii duble de producție: 8.000 bucăți/oră Dimensiuni: 5000mm(L)*650mm(l)* 1800mm(H)

Greutate: maxim 950 kg

Puterea de alimentare: 220V, 50HZ,

Capacitate de producție: 8000 bucăți/oră

Mediu de lucru: temperatura 10-35 grade C, umiditate 5 - 35%

Garanția produsului: 2 ani de la data punerii în funcțiune

Mașinile de confecționat trebuie să fie execuție nouă, să nu fie produs refuzat de

către un alt beneficiar, nici reconstruit și să respecte normele CE, ISO.

Specificațiile tehnice ale utilajelor nu erau cunoscute de alți angajați ai Romarm în afara directorului general Țuțu

Condiții de livrare:

Mașinile de confecționat achiziționate vor fi livrate și recepționate la sediul Uzinei de Produse Speciale Dragomirești S.A.

Transportul mașinilor de confecționat măști la locația stabilită de către beneficiar, asigurarea mărfii în timpul transportului, descărcarea, instalarea, punerea în funcțiune, cât și instruirea personalului (operare, programare și mentenanță) care va lucra pe aceste mașini de confecționat (instruirea se face la sediul Uzina de Produse Speciale Dragomirești S.A.), vor fi asigurate de Furnizor pe cheltuiala acestuia.

Produsele vor fi însoțite la livrare de următoarele documente: factura fiscală;

certificat de garanție; declarație de conformitate emisă de producător; manual de service-mecanic și electric - în limba română/engleză; manual pentru operare, programare, setări și întreținere în limba română/engleză.

Trebuie făcută constatarea că productivitatea mașinilor de măști tip 3PLY, de 8.000 bucăți/oră, rezultă doar din specificațiile tehnice anexate la oferta comercială de la (...) Co. LTD, primită de (...).

Întrucât angajații CN Romarm SA nu au făcut prospecția pieței, rezultă că aceste caracteristici legate de productivitatea de 8.000 bucăți/oră, folosite de Țuțu Gabriel la analiza ofertelor SC (...) SRL și SC (...) SRL, i-au fost comunicate acestuia de reprezentanții firmei (...), pentru formalizarea procedurii de achiziție, pentru a crea aparența că urmau a fi contractate mașini cu o rată de producție superioară concurenței.

Specificațiile tehnice rezultante din oferta comercială a SC (...) SRL, dar și specificațiile tehnice reale ale utilajelor ofertate de SC (...) SRL (aduse la cunoștință oficial CN Romarm SA abia în data de 14.05.2020) arătau că acest tip de utilaj, tip 3 PLY putea produce între 4.800 și 7.200 bucăți/oră. La data contractului, aceste date nu erau cunoscute de alți angajați ai companiei în afara directorului general Țuțu Gabriel.

!!!Consecința acestui fapt, corelat cu posibilitățile logistice reale ale furnizorului agreat, SC (...) SRL arată de ce Țuțu Gabriel a modificat clauzele contractului în sensul arătat mai sus, precum și faptul că a acceptat încheierea contratului doar pe baza unor date comerciale de la furnizor și fără a avea la bază documentația tehnică completă prevăzută de lege pentru astfel de operațiuni (documentația tehnică întransferul tehnologic - așa cum o prezintă (...)).

În special este vorba de condițiile de garantare impuse de legislația din acel moment, condiții eludate, prin reformularea, inserarea, ștergerea, în mod sistematic a unor clauze din draftul de contract pentru a crea condiții favorabile furnizorului agreat.

Ce clauze contractuale a modificat Țuțu - fără asigurare și garanție pentru utilaje

Potrivit art. 39 din Anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - forma la 31.03.2020 garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

Art. 39 - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent.

(2) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu excepția serviciilor de proiectare, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea prevăzută la art. 7 alin. (1) din Lege, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanției de bună execuție.

(3) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică/contractului subsecvent.

(4) Autoritatea contractantă stabilește valoarea garanției de bună execuții prin raportare la complexitatea contractului de achiziție publică/contractului subsecvent care urmează a fi executat, care însă nu trebuie să depășească 10% din prețul contractului, fără TVA.

(5) În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziție publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contactului de achiziție publică.

Art. 40 din același act normativ stipulează că garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, şi devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) şi (5) aplicându-se în mod corespunzător.

Prin ștergerea punctelor 6.c („garanția de buna execuție constituită de Furnizor în favoarea Achizitorului") și 7.6 din draftul de contract ( „Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu își îndeplinește, nu își execută sau execută în mod necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract"), Țuțu a renunțat la constituirea, pentru autoritatea contractantă, a acestui drept prevăzut de legislația achizițiilor publice.

Contrar reglementărilor în materie, Țuțu a modificat:

punctul 4.3 al draftului de contract, renunțând la clauza referitoare la „polița de asigurare a produselor pentru toate riscurile, emisă în favoarea achizitorului, la valoarea de 110% din prețul produselor"

punctul 4.4 „Furnizorul garantează, până la recepția produselor, returnarea către Achizitor a sumei totale plătite Furnizorului în avans, cu polița de asigurare emisă în favoarea Achizitorului de firma de asigurări (Generali Group sau Omniasig Vienna Insurance Group) conform modelului din anexa 2 la prezentul contract".

Șeful Romarm a acceptat o scrisoare de garanție de retur avans emisă de o IFN

În schimb, Gabriel Țuțu a acceptat, în opoziție cu aprecierile personalului din structura CN Romarm SA, o scrisoare de garanție de retur avans emisă de o instituție financiara nebancară - (...) IFN, iar ulterior, în mod sistematic, a refuzat notificarea societății emitente în vederea executării garanției.

Verificările făcute de angajații companiei cu privire la (...) IFN, au concluzionat că garanțiile acestei societăți erau neîndestulătoare (date de bilanț, litigii cu terții, etc) având în vedere valoarea mare a avansului acordat furnizorului SC (...) SRL.

În acest context, în perioada mai 2020 - 2021, Țuțu Gabriel a semnat 19 acte adiționale prin care, în principal, a dorit prelungirea scrisorii de garanție a (...) IFN și, după radierea acestei societăți din lista entităților autorizate de B.N.R., să accepte o altă scrisoare cu garanții la fel de precare, emisă de o altă entitate din grup, (...) IFN SA.

Finanțarea efectivă a contractului a fost obținută ulterior datei de 31.03.2020 când acesta a fost încheiat, prin hotărârea nr. (...)/2020 a Consiliului de Administrație al C.N. „Romarm" SA adoptată în ședința din data de 01.04.2020, în baza Referatului Direcției Economice nr. (...)/31.03.2020 privind avizarea și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor CN Romarm a contractării a două credite de finanțare pentru CN Romarm SA asigurate de CEC Bank (credit de investiții și un credit special destinate achiziției de materii prime și materiale, în valoare de 13.278.000 lei, pentru o perioadă de 18 luni).

Prin aceeași hotărâre a C.A. a fost împuternicit directorul general și conducerea executivă a C.N. Romarm SA să întreprindă demersurile care se impun, ținând cont de toate prevederile legale în vigoare, pentru achiziția utilajelor necesare confecționării de măști tip N95 și 3PLY, Achiziția materiilor prime pentru confecționarea a 1.000.000 de măști tip N95 și a 10.000.000 tip 3 PLY și obținerea și utilizarea liniilor de credit aferente achizițiilor de utilaje și materii prime".

Cele 19 acte adiționale la contractul nr. (...)/30.03.2020 au fost semnate de directorul general Țuțu Gabriel".

Total plată pentru utilaje - aproape două milioane de dolari

În baza acestor contracte, Romarm a achitat pentru utilajele care ar fi urmat să producă măști de protecție suma de 8.647.584,15 lei (1.952.336 dolari).

Factura a fost vizată „bun de plată" de Gabriel Țuțu.

„Productivitatea este cu mult în afara limitelor din contract"

Procurorii descriu în continuare cum a fost făcută recepția utilajelor achiziționate de Romarm, la sediul UPS Dragomirești, în perioada 14 aprilie - 7 mai 2020.

În urma testării mașinilor s-au concluzionat următoarele:

„Productivitatea este cu mult în afara limitelor din contract și din specificația tehnică.

Funcționarea mașinilor este instabilă necesitând opriri frecvente pentru refacerea reglajelor

Nivelul de rebuturi obținut poate afecta semnificativ parametrii economici ai producției Productivitatea în regim manual a fost măsurată exclusiv pentru verificarea parametrilor de funcționare pe principalele componente ale mașinilor.

Configurația mașinii în regim manual nu este în conformitate cu prevederile specificației tehnice Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepție numită de directorul general al C.N. Romarm SA prin decizia nr. (...)/09.04.2020, în unanimitate de păreri, a decis NU SE ADMITE RECEPȚIA ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE a produselor care fac obiectul contractului nr. (...)/31.03.2020.

Țuțu a refuzat să aprope documentele prin care erau constatate problemele la utilajele pentru fabricarea măștilor

Obiecțiunile pentru care această recepție nu este admisă sunt detaliate la capitolele II și IV. Sumarul acestor obiecțiuni este următorul:

1. Specificațiile tehnice, manualele de operare, instalare și mentenanță precum și materialele video transmise de Furnizor nu corespund cu prevederile contractuale și nu oferă suficiente informații care să permită operarea și mentenanța mașinilor;

2. Trebuie eliminată contradicția dintre prevederile din contract ale valorii productivității și cele din specificația tehnică primită ulterior de la Furnizor;

3. Certificatul de garanție transmis nu oferă garanție pentru majoritatea sistemelor mașinilor;

4. Piesele de schimb livrate nu corespund din punct de vedere cantitativ cu prevederile contractuale;

5. Mașinile de confecționat măști pentru față, de mare viteză, cu linii duble de producție. Producție 8000 bucăți / oră seriile: (...) și (...) nu corespund din punct de vedere calități și al funcționării cu prevederile contractuale;

6. Mașina de confecționat măști pentru față, de mare viteză, cu linii duble de producție. Producție 8000 bucăți / oră, seria: (...) nu este funcțională;

7. Mașina de confecționat măști pentru fata N95, seria (...) nu este funcțională.

Materii prime consumate în cadrul probelor preliminare și testării mașinilor.

În perioada 14.04. - 07.05.2020 pe parcursul executării probelor preliminare și testării funcționale a mașinilor, în conformitate cu evidențele UPS Dragomirești SA, au rezultat doar 148.200 produse finite conforme măști 3ply și 920 produse finite conforme măști N95, fiind consumată aproape o tonă din materia primă aprovizionată.

Mașinile de confecționat măști pentru față, de mare viteză - seriile (...), (...) și (...) și mașina de confecționat măști pentru față N 95 - seria (...) au fost supuse testelor de funcționare și probelor tehnologice, constatându-se randamentul scăzut al acestora și probleme de fiabilitate.

Documentele de constatare cu privire la deficiențe au fost elaborate la nivelul UPS Dragomirești și înaintate către directorul general al CN Romarm SA, Gabriel Țuțu, acesta refuzând sistematic să le aprobe".

Procurorii mai spun că în perioada 22 aprilie 2020 - 1 iulie 2020 s-a lucrat în regim de alimentare manuală, conform fișelor de pontaj și au fost realizate:

1.400.000 măști chirurgicale de unică folosința 3 straturi/3 pliuri;

30.000 măști chirurgicale de unică folosința model N95;

6.100 semi-măști filtrante împotriva particulelor FFP2NR (model N95).

„(...) în lunile iulie și august 2020 activitatea atelierului de producție măști faciale a continuat, fiind finalizat un număr de 2.500.000 măști pentru protecție respiratorie (o producție maximă de 68.000 - 70.000 bucăți pe zi/două schimburi), în total producându-se aproximativ 4.000.000 de măști".

„Deși nivelul producției era raportat zilnic la Ministerul Economiei, comunicatele de presă prezentau alte date de producție"

Procurorii DNA mai arată că ritmul scăzut al producției realizate în toată perioada de recepție a fost confirmat de documentele ridicate de la atelierul de producție ridicate în urma percheziției domiciliare la atelierul de producție măști și constatat de toți membrii comisiei de recepție:

„În primele zile se puteau produce doar cca 1.000 bucăți pe schimb, în urma reglajelor și a intervențiilor personalului în 09.07.2020 s-a ajuns la 32.000 bucăți/schimb de 8 ore.

(...) deși nivelul producției era raportat zilnic prin e-mail la Direcția industria de apărare din ministerul economiei, comunicatele de presă după această vizită oficială prezentau alte date de producție, respectiv 300.000 - 350.000 de bucăți măști tip 3 PLY și 70.000 - 75.000 măști N95.

Pentru a clarifica aceste neconcordante ale producției realizate, în cursul urmăririi penale s-au solicitat Ministerului economiei datele centralizate ale raportărilor zilnice efectuate prin e-mail de (...), răspunsul comunicat fiind needificator, în sensul că în registrele de evidență ale structurii de specialitate nu se regăsesc înscrisuri referitoare la aceste raportări".

Conform DNA, Gabriel Țuțu este și cel care ar fi pus la calea afacerea cu măști neconforme care au fost livrate spitalelor din subordinea Ministerului Apărării de către o firmă a lui Alexandru Pițurcă.

Contractele Romarm nu sunt publice

După ce directorul Gabriel Țuțu a fost reținut de DNA și plasat apoi de instanță sub control judiciar, Romarm, care coordonează 15 firme de armament, a transmis:

„Conducerea administrativă a CN Romarm SA a luat act de situația domnului Gabriel Țuțu, director general al companiei, prezentată în mass-media și în comunicatul Direcției Naționale Anticorupție, din data de 30.01.2023.

În acest sens, conducerea administrativă își rezervă dreptul de a nu comenta faptele care fac obiectul unei anchete penale în desfășurare, dar în funcție de evoluția evenimentelor se vor lua deciziile care se impun".

Romarm, firma care reprezintă industria de apărare a României, a avut în 2021 o cifră de afaceri de 45 milioane de lei (aproximativ 9 milioane de euro). Profitul companiei a fost de 3,2 milioane de lei (aproximativ 650.000 de euro), conform Europa Liberă.

Contractele Romarm nu sunt publice - companie nu apare cu nicio achiziție pe portalul licitațiilor publice. Conform acestor date, compania nu a vândut și nu a cumpărat nimic în ultimii trei ani, scrie Europa Liberă.

Cine face parte din Consiliul de Administație al Romarm:

Președintele CA, Costel Enache, a fost cadru militar între 1991 și 2021, absolvent al Academiei Navale de la Constanța. Ultimul curs de două luni absolvit a fost în 2013 și a avut ca temă „managementul resurselor pentru apărare pentru personalul de conducere". El a fost angajat al unității militare 02550 București - Departamentul pentru Armamente.

Ilie Tița a absolvit școala de maiștri militari în 1992 și a fost consilierul tehnic al directorului general al Romarm.

Gheorghe Muscalu e un fost procuror, pensionat în 2016, fost consilier al ministrului Justiției Cătălin Predoiu și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Cornel Dima este un colonel în rezervă, doctorand în științe inginerești al Academiei Tehnice Militare.

Mihail Dan Stan a fost, până în 2019, expert bancar în Banca Națională a României (BNR).