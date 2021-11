Presiuni în cazul fraudării alegerilor din Sectorul 1 "Greii" din CSM vor să-l pună la zid pe procurorul care se ocupă de caz!

În urmă cu câteva luni, pesa anunta ca procurorul Sorin Iașinovschi urmează să fie „executat" de mai marii CSM. Iașinovschi se ocupă de cazul fraudării alegerilor locale din Sectorul 1 București.

Concret, pe camerele de supraveghere au fost surpinse imagini în Clotilde Armand împreună cu mai mulți membri ai USR scotoceau în sacii cu buletinele de voturi, exact în timpul procedurii de numărare a voturilor, sortând buletinele de vot. Astfel, reprezentanții PSD au formulat plângere penală și au cerut renumărarea voturilor. Candidatul social-democrat (n.r fost edil în Sectorul 1), Daniel Tudorache, este parte în acest dosar penal. Dosarul fraudării alegerilor locale din Sectorul 1 București stă pe loc. Procurorul de caz e amenințat cu pierderea pensiei speciale de magistrat, prin excludere din profesie

În fapt, procurorul Sorin Iașinovschi (foto) este cercetat disciplinar, după ce Clotilde Armand i-a formulat plângere. Ea susține că a comunicat prea multe din dosarul penal care o vizează direct. Clotilde Armand omite, însă, că faptele reclamate sunt de un real interes public-mai exact oamenii din Sectorul 1 nu știu cu precizie cine a fost votat primar, iar în aceste cazuri sunt permise unele declarații cu privire la stadiul cercetării penale. Astfel, în loc să-și vadă de dosarele pe care le are în lucru, Iașinovschi este chemat în ședința CSM-Secția pentru pentru procurori, pe 24 noiembrie ac. Va avea de ales: ori lasă ancheta „pe moarte" ori rămâne fără pensia specială de magistrat, prin sancțiune disciplinară, potrivit surselor noastre autorizate.

De altfel, ancheta în cazul fraudării alegerilor locale din Sectorul 1 bate pasul pe loc. În mod normal, până la acest moment ar fi trebuit să fie finalizată numărătoarea voturilor din cele 166 de secții. Polițiștii au omis șapte secții de vot, la dosarul cauzei nefiind procesele verbale de numărare a voturilor din acestea. Prin urmare, procedura e incompletă. Nu se poate spune la acest moment cine a câștigat cu adevărat alegerile locale în Sectorul 1 București. Întrucât interesul public este deosebit în acest caz, fiind vorba despre alegeri locale, procurorul Iașinovschi a spus public, fără a da numele unor persoane, care este strategia de anchetă.

„După ce terminăm această fază (n.r numărătoarea voturilor) vom trece la următoarea, a audierii de persoane. Eu am făcut un plan, nu pot să audiez înainte să termin ancheta, că nu pot să reaudiez persoane fără să am toate datele. În faţa judecătorului, eu trebuie să merg cu probe clare. Am în lucru 1000 de dosare, sunt mii de imagini, am şi alte activităţi. Când am baza, o să aleg ce e de vizualizat, nu pot să pierd timpul, mii de ore de imagini", preciza procurorul Iașinovschi, într-o declarație de presă.

Procurorul Iașinovschi ar fi urmat să prezinte mai multe aspecte cu privire la acest dosar, în cadrul unei emisiuni TV, însă totul a fost oprit. Atât magistratul în cauză, cât și postul de televiziune au primit avertizări că „este spre binele lor" să se oprească, potrivit surselor noastre autorizate. În anul 2012, CSM-prin Inspecția Judiciară a mai procedat la presiuni asupra unei judecătoare de la Tribunalul Călărași care a avut curajul să spună public că au fost decontate în fals mai multe ordine de deplasare cu prilejul alegerilor parlamentare. După aceste afirmații, probate cu documente, judecătoarea Neluța Tudorache a fost amenintață cu excluderea din magistratură. De asemenea, amenințată prin intermediari a fost și autoarea articolului.