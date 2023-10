Profetia lui Isaia: Ce face Netanyahu pentru a grăbi venirea lui Mesia al evreilor?

În cursul zilei de miercuri, 25 octombrie 2023, Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, s-a adresat populației în legătură cu preconizata invazie terestră a fâșiei Gaza.

In discursul său acesta a spus că „noi (evreii, n.n.) suntem oamenii luminii, ei (Hamas, n.n) sunt oamenii întunericului - și lumina va triumfa asupra întunericului.", spune Netanyahu citat de R3Media.

"Războiul nostru împotriva Hamas este un test pentru întreaga umanitate, este o luptă între axa răului Iran, Hezbollah și Hamas (s.n.) și axa libertății și progresului. Acum este momentul să ne unim pentru ca, alături de aliații nostri și cu o credință profundă în dreptate, o credință profundă în eternitatea poporului evreu, să obținem victoria. Vom realiza profeția lui Isaia.", a mai adaugat premierul Israelului.

Dar despre ce profeție este vorba? Profetul Isaia a trăit cu 7 secole înainte de Hristos și a profețit, printre altele, venirea lui Mesia. Creștinii îl recunosc pe Iisus Hristos ca fiind Mesia din profețiile lui Isaia. Evreii, însă, nu-l recunosc. Ei încă îl așteaptă pe Mesia. Dar înainte de venirea acestuia va fi mare suferință pe Pământ. Vor fi războaie care vor cuprinde toată lumea. Un rege persan va declanșa războiul care va distruge lumea întreagă.

Abia atunci va veni Mesia și apoi va fi pace eternă pe Pământ. Cu toții știm că Persia din antichitate e Iranul de azi. Netanyahu spune că axa răului este formată din Hamas, Hezbollah și Iran.

Din 7 octombrie 2023 Israelul se războiește cu Hamas. În același timp a bombardat și Siria, Libanul (Hezbollah) și Egiptul. Parcă își dorește extinderea războiului, parcă Hamasul nu e de ajuns, trebuie atras în război și Iranul pentru a se forma cele două tabere. De o parte forțele răului în frunte cu Iranul, de cealaltă parte forțele binelui în frunte cu Israelul.

SUA, aliatul principal al Israelului, deja a deplasat în Mediterană forțe militare importante. Și desfășurarea de forțe încă nu s-a încheiat. După ce și-au instalat în Mediterană două portavioane, acum își instalează în zona Orientului Mijlociu sistemele de apărare aeriană.

O asemenea desfășurare de forțe pentru a se lupta cu Hamas, o organizație care are între 20.000 și 30.000 de luptători, nu are logică. Parcă se vrea declanșarea celui de-al treilea război mondial. Și parcă Israelul face tot ce poate pentru asta. Iar după discursul lui Netanyahu de ieri toate încep să aibă o logică.

Acum parcă toate încep să aibă sens. Întrebările fără răspuns își găsesc răspunsul. Cum de a fost posibil ca Israelul, țara legendarului Mossad, a legendarei armate israeliene, să fie luată prin surpindere de câteva sute de luptători Hamas pe motociclete și parapante? De ce timp de șase ore după declanșarea atacului autoritățile de la Tel Aviv nu au mișcat un deget lăsându-i pe cei din Hamas să-și facă de cap?

Iar răspunsul este simplu. Pentru ca șocul să fie atât de mare încât să asigure unirea tuturor israelienilor în spatele lui Netanyahu. Să nu uităm de fractura care exista în societatea israeliană, de mitingurile săptămânale de protest ale israelienilor împotriva măsurilor prin care Netanyahu și coaliția sa doreau să reducă din prerogativele sistemului judiciar. Imaginile șocante din timpul atacului Hamas au realizat unirea evreilor în jurul liderilor săi în frunte cu Netanyahu, comenteaza R3Media.

Promisiunile de radere de pe fața pământului a fâșiei Gaza și decimarea populației palestiniene au fost primite cu aplauze în Israel. Și de mai bine de două săptămâni aceste promisiuni sunt puse în practică. Fâșia Gaza este bombardată non stop. Sub pretextul luptei cu Hamas sunt țintite spitale, biserici, moschei, școli, complexe de locuințe etc. Deja au fost uciși peste 6.200 de palestinieni, majoritatea civili. Mai mult de jumătate sunt copii și femei. Imaginile și videoclipurile cu ororile din Gaza au împânzit internetul.

Doar e nevoie de ceva care să șocheze și să înfurie și tabăra adversă pentru a declanșa războiul tuturor războaielor visat de evrei, război fără de care Mesia așteptat de ei nu se va arăta. Și cu fiecare zi care trece suntem tot mai aproape de acel război. Dumnezeu să ne ajute că din partea liderilor nu mai avem nicio speranță. Parcă toți au orbit, mai spune sursa citata.