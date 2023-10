Pronuntare in procesul baronului local de Călărași Vasile Iliuță. O lista intreaga de abuzuri, de falsuri si de amenințari. Plus santaj la procuror!

Baronul local de Călărași, Vasile Iliuță, are maine (27.10.2023) pronuntarea in deja celebrul său proces, relatat pe larg de media. Omul e un veritabil campion abonat la bani publici - printr-o intreaga suveica de firme -, tinad cont ca a fost primar din anul 2000 în comuna Vâlcelele, apoi deputat PSD 2012-2016 și președinte al CJ Călărași din 2016. Vasile Iliuță este și președintele organizației PSD Călărași.

Acesta controlează în mod direct primăriile PSD Dragoș Vodă și Vâlcelele prin primari fideli lui, însă de-a lungul anilor a jefuit județul împreună cu Iulian Iacomi și Iulian Dumitrescu, actualmente fugit la Prahova. Albanezu, cum mai este cunoscut liberalul Iulian Dumitrescu, ocupă funcția de șef al CJ Prahova. "Gașca mafiotă de la Călărași se folosește și de serviciile emisiunii România te Iubesc de la ProTV pentru a-și executa rivalii politici, deoarece Andreea Esca are mai multe afaceri în județ", scriu cei de la anchetatorii.ro

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, fals intelectual în formă continuată și șantaj. Procurorii DNA îl acuză că, în perioada martie - iulie 2019, în calitatea de președinte CJ Călărași, „și-ar fi încălcat atribuțiile de serviciu prevăzute de lege, în sensul că ar fi îngrădit dreptul la muncă al unui număr de 10 angajați din cadrul Consiliului județean Călărași.

Concret, baronul Iliuță Vasile nu a aprobat plata drepturilor salariale angajaților respectivi în condițiile în care magistrații Tribunalului Călărași au dispus suspendarea a două hotărâri ale Consiliului Județean Călărași în urma cărora cele 10 persoane fuseseră eliberate din funcția publică pe care o dețineau. În aceeași perioadă și în același context, Iliuță a semnat două documente despre care știa că sunt falsificate și în care, cu știință, nu fuseseră inserate perioadele lucrate de persoanele vătămate în modalitatea de mai sus. Prin aceste demersuri, ar fi fost creat un prejudiciu în dauna angajaților respectivi în valoare totală de 134.203 lei, cuantificat în neplata drepturilor salariale.

"Pentru a scăpa de dosar, baronul de Călărași a șantajat un procuror constănțean pentru a-l determina să nu dispună trimiterea sa în judecată. Din rechizitoriul DNA reiese că președintele Consiliului Județean Vasile Iliuță a amenințat martorii și organele judiciare cu faptul că el e în stare să își cheltuiască toată averea de peste 100 de milioane de euro pentru a-i distruge și în plus a ținut să menționeze că el este sprijinit de Partidul Social Democrat în ceea ce face și de serviciile secrete, iar partidul său conduce țara și el are puteri nelimitate.", mai mentioneaza sursa citata.

Rechizitoriul poate fi citit integral AICI.

Scurt extras din rechizitoriu:

„Iliuță Vasile a continuat să amenințe persoana vătămată, afirmând că o va distruge, inclusiv prin cumpărarea unei televiziuni care să facă reportaje despre ea, din fața parchetului. De asemenea, inculpatul i-a spus persoanei vătămate că o să angajeze detectivi particulari care să o urmărească, context în care a precizat că are serviciile în spate și că dacă în trecut a săvârșit cea mai mică abatere, va

afla și o va distruge.

(....)

După revenirea persoanei vătămate în birou, grefierul de serviciu a ieșit iar Iliuță Vasile a continuat în același stil, spunându-i că dacă îl va trimite în judecată va fi coșmarul vieții sale, că nu e un nimeni de pe stradă și solicitându-i în repetate rânduri să "găsească o variantă". De asemenea, Iliuță Vasile i-a spus persoanei vătămate că "va face balamuc" dar în același timp i-a sugerat că dacă mă voi conforma solicitării de a nu-l trimite în judecată, își va schimba declarațiile date la DNA și Inspecția Judiciară conform cărora aș fi aderat la un grup infracțional organizat îndreptat împotriva sa.



Iliuță Vasile a mai amenințat persoana vătămată și prin aceea că i-a comunicat că dacă îl va trimite în judecată, va rămâne cu el pe cap și că este dispus să își riște toată averea și să piardă tot pentru a o distruge. Conform declarațiilor persoanei vătămate, amenințările lui Iliuță Vasile i-au provocat persoanei vătămate o reală stare de temere deoarece acesta este nu doar președintele Consiliului Județean Călărași ci și o persoană influentă la nivel național, cu o importantă poziție în cadrul partidului aflat la acel moment la guvernare și posesor al unei averi considerabile, pe care, conform propriilor susțineri era dispus să o riște în așa zisul conflict pe care îl avea cu ea, cu atât mai mult cu cât Iliuță Vasile afirmase că dacă ar fi fost trimis în judecată, persoana vătămată avea "să rămână cu el pe cap".

Baronul Iliuță Vasile a cheltuit 93 de mii de euro din banii cetățenilor pentru a fi apărat în instanță de mai multe case de avocatură. Suma ar putea urca la peste 250 de mii de euro. În Martie 2021, CJ Călărași emite hotărârea 45 prin care avocații care îl apără pe Iliuță în fața DNA și în instanța de judecată să fie plătiți din bani publici. La dosarele lui Iliuță se mai pot adăuga câteva acte de abuz în serviciu, fals în înscrisuri oficiale și delapidare, deoarece sursele Anchetatorii.ro afirmă că baronul de Călărași ar fi furat o parte din acești bani.

Practic, CJ Călărași plătește din bani publici avocații care îl apără pe Iliuță în dosarele sale penale pentru fapte de corupție și șantaj. Baronul de Călărași a plătit mai multor case de avocatură circa 93 de mii de euro din banii cetățenilor pentru a-l apăra în dosare de corupție în care este implicat. În condițiile în care până la începutul lui 2022, dosarul a fost doar în camera preliminară cu termene lungi, iar acum ne aflăm în August 2023, suma platită avocaților în momentul de față poate să ajungă la peste 250 mii euro.

Asa ceva este o premieră în România. Pe scurt, noi toți plătim taxe ca să-i dăm lui Iliuță bani de avocați care să-l apere în fața DNA pentru fapte de corupție. Cu cât plătim mai multe taxe, cu atât el are mai mulți bani de unde se poate îndestula după bunul plac. Hotărârea CJ e cu dedicație, fiindcă în mod normal se achită doar avocații care apără instituția CJ Călărași în dosare civile, nicidecum pe cei care apară Președintele CJ în dosare penale și mai ales nu în fața organelor de urmărire penală. Totul a fost pe repede înainte. În aceeași zi în care a dat Dispoziția 193/18.03.2021, s-a emis și referatul de aprobare, precum și raportul serviciului juridic.

Însăși Iliuță a declarat în fața instanței (dosar nr. 4871/3/2021, Tribunalul București, termen 10.04.2023) că a plătit din bani publici avocații care îl reprezintă, spunând că juriștii din CJ Călărași sunt prea slab pregătiți. Există suspiciuni rezonabile că Iliuță să fi interpus prin contracte fictive alte case de avocatură între cele ale Consiliului Județean și avocații săi, ca să ascundă adevăratul beneficiar al contractelor.

Presa locală a scris despre faptul că baronul Iliuță avea la degetul mic organele de poliție din județul Călarași, iar acesta urca băut la volan fără a fi tras la răspundere penală deoarece șeful IPJ Călărași se afla pe statul său de plată. Iliuță îi plătea inclusiv chiria unde locuia. Mărturia lui Ciprian Pandea la un termen din dosarul lui Iliuță a fost șocantă. Acesta a declarat că, în anul 2017, de Sfântul Dumitru, a participat la hramul bisericii Sf. Dumitru, din localitatea Vâlcelele, județul Călărași.

„Cu această ocazie, l-am văzut pe Vasile Iliuță consumând băuturi alcoolice, respectiv vin. El venise cu mașina personală, condusă de el... Pandea a relatat că, ulterior, s-a deplasat în Ștefan cel Mare, tot pentru hramul bisericii, dar din acest sat. „Și aici Iliuță Vasile a consumat băuturi alcoolice, ceea ce m-a determinat să-i atrag atenția că nu face bine, fiindcă a venit fără șofer, cu mașina. Mi-a replicat: Eu sunt șeful județului, stăpânul județului! După terminarea agapei de la biserică, eu am plecat la București, la sediul Guvernului, la acea vreme fiind secretar de stat. Iliuță Vasile a zis că merge la ziua lui Mitică Tudone, secretarul județului. Seara, am primit un telefon de la el, l-am simțit că se află în stare de ebrietate, abia putând să vorbească. Mi-a spus să vorbesc cu Iorga (șeful IPJ Călărași) că l-a oprit Poliția, a vrut să îi pună etilotestul, el a refuzat și a fugit acasă. I-am spus că nu pot face acest lucru, mai ales că l-am avertizat că nu e bine ce face, că bea deși este cu mașina. I-am spus să-și asume. După acest moment, la o scurtă perioadă de timp, el împreună cu Grama Eduard..., omul lui de încredere, au venit la sediul Guvernului, la mine, și Iliuță Vasile mi-a zis că el insistă să-l schimbe pe Iorga din funcția de inspector șef, spunându-mi pe un ton imperativ să fac demersurile necesare pe lângă ministrul de Interne în acest sens.

Vasile Iliuță a mai fost prins în trafic în timp ce era sub influența băuturilor alcoolice. S-a întâmplat în seara de 29.03.2020. Eduard Grama este un fost proprietar de firme falite și fost condamnat la pușcărie, pentru falsificarea de instrumente bancare. Între timp, Vasile Iliuță și-a deschis și o afacere în Italia, „Fattorie di Iliuta" (cod fiscal: 04647200403) cu sediul în Meldola, regiunea Forli, ca să poată fugi în Italia în cazul în care va fi condamnat la închisoare cu executare. Legat de firma din Italia, Iliuță deține 50% din firmă, iar aceasta îl are ca administrator pe Fabrizio Torelli, avocat din Bari, iar firma are mai nou CAEN de construcții, dezvoltări imobiliare și construcții de inginerie civilă. Patrimoniul firmei e de 10 mii euro, asociați 50% Iliuță Vasile, 50% Iliuta Mihaela Cristina (soția lui).

Obiectul de activitate al firmei este de vânzare a bunurilor imobile. Adică prin sucursala din România, poate să vândă terenurile și clădirile din România și să mute toți banii în firma mamă din Italia. În România, Iliuță deține direct sau prin membri de familie următoarele firme:

- Asociația Consortiul de Extensie si Dezvoltare Rurală (consortiu de firme agricole);

- ILDU SRL (CUI 6786765, asociat 100% Vasile Iliuta, administrator e fiul, Iliuta Claudiu)

- Iliuta SRL (CUI 22631371, administrator sotia, Iliuta Mihaela, asociat 95% Iliuta Vasile si 5% Iliuta Mihaela);

- Ilya Agro SRL (CUI 10237242);

- Iliuta Expedition SRL (25891511);

- Agro Prest Iliuta SRL (CUI 15307756);

- Lumi Agrostar SRL (CUI 21691227, in firma sunt fii, Iliuta Claudiu si Iliuta Diana);

- Ani Prest Srl (CUI 9354265, in firma sunt fiii, Iliuta Claudiu si Iliuta Diana);

- ENERGYLY PROJECT SRL (CUI 45858633, e fiul Iliuta Claudiu)

- Librarii Diana (CUI 29163898);

- Librarii SRL (CUI 13183040)

În doar câteva luni, Marinela Voivozeanu a fost propulsată pe trei funcții sus puse... alții reușesc această performanță după mulți ani de muncă, experiență și studii. Din purtător de cuvânt al Consiliului Județean Călărași a ajuns șefa Organizației Femeilor Social democrate, funcție pentru care a candidat încurajată și susținută fiind de șeful ei Vasile Iliuță, președintele PSD și șeful CJ Călărași.

Aflată în grațiile președintelui și neavând în spate un CV stufos, Voivozeanu a luat decizia de a se înscrie la Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală, filiala Călărași, facultate pe care a și absolvit-o, nu foarte demult. Cei care trec printr-un astfel de proces educațional obțin o diplomă conform căreia aceștia sunt licențiați ca ingineri-diplomați. Cu diploma la pachet, Voivozeanu este numită, în decembrie 2022, managerul Bibliotecii Județene Călărași, decizie care a surprins pe tată lumea, având în vedere experiența zero a noului manager. Acum, este pe punctul de a ajunge în conducerea Șantierului 2 Mai, fiind propusă de ministrul Economiei, Florin Spătaru, evident la intervenția lui Vasile Iliuță.

În perioada stării de urgență, Consiliul Județean Călărași a încheiat mai multe protocoale de asociere cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Călărași. Inspectoratul de Poliție Județean Călărași, reprezentat de cms. șef. Marian Iorga, a refuzat să semneze un astfel de protocol. Prin acest protocol ilegal Vasile Iliuță a păgubit CJ Călărași cu jumătate de milion de euro. Faptele de corupție au fost constate de auditorii externi de la Curtea de Conturi.

Protocolul care avea ca obiect dotarea de către Consiliul Județean Călărași cu materiale de protecție împotriva infecției cu coronavirus și transmiterea, cu titlu gratuit, spre folosință, către IPJ Călărași, nu este leagal câtă vreme în cauză e incident Ordinul MAI 53/2017, privind acceptarea donațiilor, darurilor manuale, comodatelor și sponsorizărilor, ne-au delarat reprezentanții IPJ Călărași.

Echipa de audit a reținut că nu există prevederi legale care să permită sau care să oblige Consiliul Județean Călărași să acorde, gratuit, echipamente de protecție către angajații Inspectoratului de Jandarmi Județean Călărași și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Călărași. În concluzie, acordarea, fără plată, a măștilor de protecție, mănușilor și dezinfectanților către Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași și Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Călărași, este nelegală, se arată în Raportul de audit. Dosarul a fost instrumentat de Andrei Bodean, procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție Constanța.

„Cu această ocazie", arată procurorul Andrei Bodean, „inculpatul a exercitat constrângeri asupra persoanei vătămate, cu scopul de a o determina să dispună față de el o soluție de netrimitere în judecată". În acest dosar s-a dispus inițial efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Iliuță Vasile sub aspectul săvârșirii infracțiunilor arătate mai sus iar un ofițer de poliție l-a informat cu privire la acuzația formulată împotriva sa, precum și cu privire la drepturile și obligațiile care decurgeau din calitatea sa procesuală.

Ulterior, în urma administrării probelor, procurorul Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași a constatat că erau îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru a se dispune punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva inculpatului pentru aceleași infracțiuni. Magistratul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de șeful CJ Călărași prin ordonanța din data de 05.12.2019 iar organele de cercetare penală au dispus citarea inculpatului pentru a-i aduce la cunoștință această împrejurare.

La prima citare Vasile Iliuță, președinte al Consiliului Județean Călărași nu s-a prezentat, motivând absența prin aceea că era citat la DNA - Structura Centrală. Iliuță nu s-a prezentat nici la a doua citare, invocând prezența sa la Comisia de abuzuri a Camerei Deputaților. La a treia citare, pentru termenul din 20.12.2019, inculpatul a refuzat să se prezinte, susținând că trebuie să se prezinte din nou la DNA. În aceste condiții, procurorul din Călărași l-a citat personal pe inculpat, prin intermediul telefonului, pentru a se prezenta la sediul PJ Călărași, în cursul aceleiași zile, după terminarea audierii sale la DNA - Structura centrală.

„La ora 18:10, inculpatul s-a prezentat la sediul parchetului și a fost adus de jandarm în biroul persoanei vătămate unde, în imediata vecinătate a mesei de lucru aceasta din urmă avea amplasată pe un trepied o cameră de luat vederi, pe care o folosea la înregistrarea audierilor. Inculpatul a intrat, a observat camera și a întrebat persoana vătămată dacă era pornită. Aceasta a răspuns că nu dar că urma să o pornească imediat. Persoana vătămată a încercat să pornească camera dar a constatat că acumulatorul era epuizat astfel încât nu se putea efectua nicio videofilmare", potrivit rechizitoriului.

„În aceste momente inculpatul a început să îl întrebe pe (....) dacă era nebun, dacă știa în ce se bagă, dacă știa cine se află în spatele lui și altele de acest gen. De asemenea, cu aceeași ocazie, inculpatul i-a reproșat persoanei vătămate că îl mai cercetase într-un dosar pentru infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. În aceste condiții, persoana vătămată a chemat jandarmul de serviciu să îi aducă încărcătorul pentru acumulatorul camerei de luat vederi. În timpul acesta, inculpatul i-a spus persoanei vătămate că formulase o plângere la DNA împotriva ei și a mai multor persoane, fără a preciza care, afirmând că am constituit un grup infracțional cu scopul de a-i face lui rău, precum și o plângere la Inspecția Judiciară tot împotriva persoanei vătămate. Între timp, deși fusese găsit încărcătorul camerei de luat vederi, aceasta nu pornea, iar inculpatul a continuat să amenințe persoana vătămată, afirmând că o va distruge, inclusiv prin cumpărarea unei televiziuni care să facă reportaje despre ea, din fața parchetului. De asemenea, inculpatul i-a spus persoanei vătămate că o să angajeze detectivi particulari care să o urmărească, context în care a precizat că are serviciile în spate și că dacă în trecut a săvârșit cea mai mică abatere, va afla și o va distruge", se mai arată în actul de sesizare a instanței.

„După revenirea persoanei vătămate în birou, grefierul de serviciu a ieșit iar inculpatul a continuat în același stil, spunându-i că dacă îl va trimite în judecată

va fi coșmarul vieții sale, că nu e un nimeni de pe stradă și solicitându-i în repetate rânduri să "găsească o variantă". De asemenea, inculpatul i-a spus persoanei vătămate că "va face balamuc" dar în același timp i-a sugerat că dacă mă voi conforma solicitării de a nu-l trimite în judecată, își va schimba declarațiile date la DNA și Inspecția Judiciară conform cărora aș fi aderat la un grup infracțional organizat îndreptat împotriva sa", potrivit lui Andrei Bodean.

Procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție Constanța mai arată că șeful CJ Călărași ar mai mai amenințat procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași și prin aceea că i-a comunicat că dacă îl va trimite în judecată, va rămâne cu el pe cap și că este dispus să își riște toată averea și să piardă tot pentru a o distruge.

Conform declarațiilor procurorului, amenințările inculpatului i-au provocat o reală stare de temere deoarece acesta este nu doar președintele Consiliului Județean Călărași ci și o persoană influentă la nivel național, cu o importantă poziție în cadrul partidului aflat la acel moment la guvernare și posesor al unei averi considerabile, pe care, conform propriilor susțineri era dispus să o riște în așa zisul conflict pe care îl avea cu ea, cu atât mai mult cu cât inculpatul afirmase că dacă ar fi fost trimis în judecată, persoana vătămată avea „să rămână cu el pe cap".

Acuzat de abuz în serviciu, fals intelectual și șantaj la adresa unui magistrat, Vasile Iliuță, la Călărași, în spațiul public, se prezintă extrem de jovial. Insă nu la fel părea extrem în sala de judecată. Este însoțit de Mihai Bogdan, un fost membru PLUS, partid înființat de Dacian Cioloș, pensionat, la 44 de ani, pe caz de boală și reangajat tot în sistemul public, ocupând diverse poziții tot în cadrul Consiliului Județean Călărași.

Până la audierea singurului martor prezent, Florin-Alexandru Bărbulescu, fost procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călărași, în prezent judecător în cadrul Judecătoriei Buftea, avocatul apărării a insistat în citarea și audierea fostului vicepreședinte al Consiliului Județean Călărași, Marian Dinulescu.

Situația medicală a acestuia este una extrem de precară, fapt cunoscut în mediul public. Inculpatul Vasile Iliuță, prin avocat, a insistat ca acesta să fie audiat. Cererea acestuia a fost șocantă și a părut, mai degrabă, o formă de tergiversare a cauzei. A fost admisă proba cu audierea lui Marian Dinulescu, deși acesta, în ultimul timp, a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale și cu greu poate articula cuvinte.

„ȘTIU CĂ E BINE, E SĂNĂTOS, MUNCEȘTE ȘI VINE LA ȘEDINȚELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI". Aceasta a fost susținerea președintelui Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, fapt care a stârnit mânia aparținătorilor. „ILIUȚĂ, GOLANULE, DUPĂ CE AI DAT VINA PE COMPARTIMENTUL JURIDIC, UN COMPARTIMENT "CHEIE" AL ORICĂREI INSTITUȚII, MAI CU SEAMA CA VORBIM DESPRE CONSILIUL JUDEȚEAN, AZI AI TĂBĂRÂT PE UN ALT OM, CARE NU ȘTIU CÂT MERITĂ LAȘITATEA ȘI PERVERSIUNEA DIN MINTEA AIA A TA DE CIOBAN." Reacția a fost a fiicei lui Marian Dinulescu, Andreea Dumitrașcu.

Mărturia testimonială a fostului procuror Florin-Alexandru Bărbulescu pare că l-a-ngropat definitiv pe liderul PSD. Acesta a declarat cum Iliuță Vasile a refuzat, în mai multe rânduri, deși fusese citat, să se prezinte la audieri, pentru a-i fi adusă la cunoștință calitatea de suspect în dosar, invocând pretexte că e audiat, în calitate de martor, de Direcția Națională Anticorupție sau că e citat de o comisie care analizează cazurile de abuzuri de la nivelul justiției. Venit la audieri, Florin-Alexandru Bărbulescu spune că a fost amenințat, înjurat și șantajat de președintele Consiliului Județean Călărași, astfel: angajează o firmă de detectivi pentru a-i afla trecutul și pentru a-l compromite va plăti televiziuni pentru a-l denigra dacă va da clasare în dosar, își va retrage plângerile făcute împotriva acestuia la SIIJ. „M-A ÎNTREBAT DACĂ ESTE OPRITĂ CAMERA, DUPĂ CARE A ÎNCEPUT SĂ URLE, ÎNTREBÂNDU-MĂ DACĂ SUNT NEBUN ȘI DACĂ NU ȘTIU CINE ESTE EL, CE PERSOANE SUNT ÎN SPATELE LUI, CE POLITICIENI SUNT ȘI CĂ ARE ÎN SPATE MAI MULTE SERVICII DE INFORMAȚII."

Chestionat de complet, Florin-Alexandru Bărbulescu a spus că nu a emis, la data faptelor, ordonanță de reținere și nu a întocmit actele pentru a fi propus pentru arestare preventivă, pentru că s-a pierdut cu firea. „Am lucrat, ca polițist, la investigații criminale, vreme de 7 ani, ulterior ca procuror, din 2017. Am avut de-a face cu tâlhari, violatori și criminali. Dar niciodată nu m-am confruntat cu o astfel de situație." Audierea a durat 20 de minute. Început în jurul orei 10:30, termenul din data de 16.01.2023 a fost finalizat în jurul orei 11:00. S-a stabilit ca următorul termen de judecată să fie pentru data de 13.02.2023, când se va încerca audierea martorului Marian Dinulescu și a 3 persoane vătămate.

Aproape 90 de minute a stat Vasile Iliuță, pe holurile Tribunalului București. A încercat să iasă pe alte căi de acces, secundare, pentru a nu i se pune întrebări de către reprezentanți ai presei. O astfel de atitudine a părut pur și simplu halucinantă, câtă vreme acesta se afișează drept un om curajos și plin de tupeu, la Călărași. Bogdan Mihai, într-un târziu, a fost trimis să vină cu autoturismul în fața tribunalului, pentru ca distanța parcursă de Iliuță, până să se facă nevăzut, să fie cât mai mică. Bogdan Mihai s-a bucurat și el de „respectul" celor care-l așteptau pe inculpatul Iliuță să iasă din sediul Tribunalului București.

Iliuță nu a vrut să spună de ce a venit, în interes personal, cu mașina de serviciu a Consiliului Județean Călărași, condusă de Mihai Bogdan. Pentru această nouă faptă, redacția noastră va sesiza parchetul competent. Alergat de celebrul Marian Ceaușescu, Iliuță a avut aceeași stare ca pe tot parcursul în care a fost prezent în sala de judecată: timorat, speriat, gata să fugă. După cum decurg lucrurile, e din ce în ce mai aproape de pușcărie. Final de cercetare judecătorească în dosarul în care procurorii DNA Constanța l-au trimis în judecată pe Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași.

Conform portalului instanțelor de judecată, Tribunalul București - instanță pe rolul căreia se află cauza - a fixat ca dată de pronunțare 27 octombrie 2023. Oricare va fi decizia, aceasta va putea fi contestată la Curtea de Apel București.