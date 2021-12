Război pe piața medicamentelor: De la vaccinuri la anticoagulante! Agentia Națională a Medicamentului blocheaza abuziv accesul la informatii publice

Relatam recent ca Agentia Nationala a Medicamentului a secretizat brusc informatiile cu privire la sponsorizarile facute de industria pharma catre medicii romani, care au primit bani multi de la companii precum Pfizer, J&J sau Astrazeneca ca sa promoveze produsele lor. O cohorta de medici din mai toate domeniile, specialisti, nespecialisti au inceput la TV (la posturile platite cu zeci de milioane de euro pentru campanii de imunizare) apologia vaccinurilor.

Ca sa nu apara dezvaluiri despre acesti medici corupti, asura carora ar trebui sa se sesizeze DNA - care a inceput o ancheta in rem pentru achizitia de vaccinuri - ANM a primit ordin sa suspende publicarea pe serverul propriu a informatiilor legate de medicii sponsorizati. In urma solicitarilor de presa, ANM a raspuns ca "sectiunea respectiva este in mentenanta"... De ce fix sectiunea respectiva, cand restul siteului functioneaza nu ni s-a spus. La fel, si INS a blocat statisticile legate de mortalitatea in Romania, pentru fiecare afectiune in parte, mesajul fiind "eroare de server".

Dar ca sa vedem cum functioneaza lucrurile in alte sectiuni ale industriei farmaceutice - la fel e si in cazul vaccinurilor -, aflam oficial ca nimeni altul decat Consiliul Concurenţei a declanşat o nouă investigaţie pe piaţa medicamentelor, suspectând un abuz de poziţie dominantă al Boehringer Ingelheim pentru blocarea concurenţilor. Potrivit unui comunicat al autorităţii de concurenţă este vorba despre o investigaţie pe piaţa românească a comercializării medicamentelor anticoagulante orale directe şi a celor destinate tratamentului bronhopneumopatiei cronice obstructive.

Autoritatea de concurenţă deţine indicii că Boehringer Ingelheim a implementat unele strategii de marketing ce vizau ca, prin interacţiuni cu profesioniştii din domeniul sănătăţii, să influenţeze prescrierea în favoarea medicamentului său, Pradaxa, din aria anticoagulantelor orale directe. În acest fel, s-a limitat dezvoltarea pieţei şi accesul pacienţilor la alte medicamente din această gamă.

De asemenea, Consiliul Concurenţei deţine indicii că Boehringer Ingelheim a împiedicat intrarea pe piaţă a medicamentului generic al Spiriva, implementând o strategie de transfer a pacienţilor către Spiolto Respimat, produs inovativ cu aceleaşi indicaţii terapeutice. Atât Spiriva, cât şi Spiolto Respimat sunt medicamente destinate tratamentului bronhopneumopatiei cronice obstructive, afecţiune din aria sistemului respirator. Medicamentul inovativ este un medicament nou, care este protejat de brevet când este lansat pe piaţă. Medicamentul generic conţine aceeaşi substanţă activă, în aceeaşi cantitate ca şi medicamentul inovativ, dar nu mai este protejat de brevet.

În acest context, Consiliul Concurenţei a efectuat o inspecţie inopinată la sediul sucursalei companiei investigate din România. Inspecţiile inopinate reprezintă o etapă importantă în cadrul procedurilor de investigare a unui posibil comportament anticoncurenţial, efectuarea acestora nereprezentând o antepronunţare a Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte existenţa unei încălcări a Legii concurenţei. Documentele ridicate se află în analiza autorităţii române de concurenţă, în cadrul procedurilor specifice.

Inspecţia inopinată a fost autorizată de Curtea de Apel Bucureşti, fiind justificată de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilei practici anticoncurenţiale analizate. În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, compania implicată riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, compania care cooperează cu autoritatea de concurenţă, în cadrul programului de clemenţă, poate obţine imunitate la amendă sau o reducere substanţială a amenzii.

Autoritatea de concurenţă a atras atenţia de mai multe ori, în urma derulării unor analize pe piaţa farmaceutică, asupra faptului că gradul de penetrare al medicamentelor generice (mai ieftine) este redus faţă de celelalte state ale Uniunii Europene, deşi acestea sunt cu cel puţin 35% mai ieftine decât variantele lor inovative. Consiliul Concurenţei a aplicat mai multe amenzi companiilor din sectorul farmaceutic. Astfel, compania GlaxoSmithKline (GSK) SRL a fost amendată cu 11,9 milioane lei pentru nerespectarea unora dintre angajamentele pe care şi le-a asumat în cadrul investigaţiei privind un posibil abuz de poziţie dominantă.

Practic, GSK era obligată sa furnizeze medicamentele Avodart şi Seretide pe piaţa din România timp de doi ani, în cantităţi care să acopere cererea pacienţilor, determinată pe baza datelor furnizate de surse independente, dar prin acţiunile sale, compania a determinat scoaterea acestor produse din lista de medicamente compensate a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS). De asemenea, compania Roche România SRL a fost sancţionată cu amenzi în valoare totală de 59,9 milioane lei (12,8 milioane euro) pentru abuz de poziţie dominantă pe piaţa unor produse oncologice din România.