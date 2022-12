Răzvan Dumitrescu: "Scandalul de coruptie din Parlamentul European ar putea atinge 60 de europarlamentari!"

"Din informatiile care circula, scandalul de coruptie din Parlamentul European ar putea atinge 60 de europarlamentari! Asta inseamna aproape 10% din PE!", scrie Răzvan Dumitrescu pe Facebook.



Dar ceea ce este in spate-ca mod de actiune si personaje ce graviteaza in jurul retelei- este cu mult mai important si de-a dreptul incredibil. In acest mecanism sunt implicate ONG-uri. Au incercat sa-l recruteze inclusiv pe secretarul general al PE! In spatele unui ONG sunt figuri influente din stanga radicala, dar si un comisar pentru migratie din timpul primelor valuri de imigranți din 2015 care-au dat peste cap Europa. Alte personaje au fost condamnate pentru crime si terorism! Va prezint aici mai multe anchete difuzate in emisiune. Astazi, despre metoda ONG! Scene ce ne aduc aminte de filmul 'Ocean's Eleven'!", mai adaugă Răzvan Dumitrescu.