Rasturnare dramatica de situatie! Dublu asasinat in cazul celor doua cadavre gasite in apartamentul groazei

O intorsatura dramatica de situatie a fost intalnita in cazul celor doua cadavre gasite in stare de putrefactie intr-un bloc din Pacurari. Pe masura ce anchetatorii au analizat indiciile, s-a descoperit faptul ca cea mai probabila varianta este aceea a dublului asasinat, si nu a crimei urmata de sinucidere, asa cum se banuia initial.

Prima varianta a anchetatorilor a fost aceea ca agentul de paza Raducu Sipoteanu si-ar fi strangulat mama in varsta de 85 de ani intr-o altercatie, dupa care s-ar fi sinucis. Semnele de violenta de pe trupul acestora si urmele lasate in apartamentul din blocul social i-au facut insa pe anchetatori sa ajunga la alte concluzii, si anume ca cel mai probabil este vorba despre un dublu asasinat. Trupul barbatului in varsta de 49 de ani prezenta un traumatism toracic sever si era injunghiat in zona plamanului drept, semn ca ar fi opus rezistenta in momentul injunghierii. De cealalta parte, femeia in varsta de 85 de ani avea urme de violenta in zona gatului, murind prin asfixiere.

Un alt indiciu care i-a condus pe anchetatori spre aceasta varianta a dublului asasinat este acela ca usa apartamentului din blocul 482D din soseaua Rediu era incuiata, iar un set de chei al familiei Sipoteanu lipsea. Cu toate ca acesta informatie nu este confirmata oficial de procurorii Parchetului de pe lânga Tribunalul Iasi, care au preluat cazul, varianta dublului asasinat nu este nici negata, anchetatorii luand in calcul inclusiv posibilitatea crimei urmata de sinucidere. Reprezentantii Parchetului de pe lânga Tribunalul Iasi sustin ca ancheta se va desfasura inclusiv in zilele de Paste, perioada in care vor fi oferite noi informatii despre acest caz.

"Se urmaresc ambele variante care au fost vehiculate deja in mass-media. Nu exista suspecti, deoarece urmarirea penala se desfasoara «in rem», fiind adevarat ca a fost deschis dosar pentru omor, din acest motiv cercetarile fiind desfasurate sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi. Chiar daca vin Sarbatorile, noi vom munci, ancheta se va desfasura si in aceste zile", a declarat prim procurorul Mihaela Apostol, purtator de cuvânt al Parchetului de pe lânga Tribunalul Iasi.

Oamenii legii au fost anuntati despre acest caz in cursul zilei de marti, 23 aprilie, in jurul orei 10:00, printr-un apel la 112 care anunta un miros puternic provenind din apartamentul Elenei Sipoteanu. Anchetatorii l-au audiat timp de mai multe ore pe fratele lui Radu Sipoteanu, care este si principalul suspect in acest caz. Acesta le-ar fi explicat faptul ca in zilele respective nu a fost in vizita la mama sa care locuia in apartamentul din Pacurari impreuna cu fratele sau.

In cartierul in care a locuit familia Sipoteanu au aparut numeroase povesti, iar cea mai des auzita de oamenii care locuiesc in zona este aceea ca fratele lui Radu Sipoteanu ar fi venit sa ia bani de la mama sa si apoi ar fi recurs la acest gest necugetat. Locuitorii din blocul 482D au povestit faptul ca fratele lui Radu Sipoteanu obisnuia sa vina in vizita doar in zilele in care mama sa lua pensia, iar ultima data s-a intamplat pe data de 10 aprilie 2019.

"Acum, mai multi ani a venit si el sa locuiasca aici cu Radu si cu mama lui. Dar el avea multe lucruri si camera e mica, nu incapeau toti. Apoi el s-a mutat intr-o garsoniera in nu stiu ce cartier. Venea aici doar din cand in cand, iar in ultimul timp doar dupa bani venea, numai cand lua mama lui pensia. Lumea de aici din zona de la Kaufland vorbeste ca el ar fi intrat in casa sa ia bani, s-a certat cu maica-sa si cu frate-su, iar apoi i-a omorat. Cine stie ce s-a intamplat si de ce a facut asta. Ce e sigur este ca Raducu nu a omorat-o pe mama lui, o iubea prea mult. Celalalt baiat cred ca era in stare de asa ceva", au povestit vecinii familiei Sipoteanu.

Radu Sipoteanu obisnuia sa lucreze ca agent de paza la diverse firme de profil, fiind atestat in aceasta meserie, iar vecinii spun despre acesta ca era un om modest care avea grija de mama sa, aflata intr-o stare de sanatate precara, mai ales avand in vedere varsta inaintata de 85 de ani. Fiul ei locuia aici de aproape 3 ani si chiar a fost la Primaria Iasi la mijlocul lunii aprilie pentru a depune o solicitare de prelungire a contractului de inchiriere care urma sa expire in luna mai 2019. Acestia plateau o suma modica de aproape 50 de lei pe luna pentru locuinta respectiva si aveau o relatie foarte buna cu vecinii, care sunt socati de disparitia misterioasa a celor doi.