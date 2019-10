Razvan Cuc comite o serie de ilegalitati la Tarom. Scopul ascuns este sa dea afara 300 de angajati, punand in pericol siguranta economica a companiei

Ministrul Transporturilor Razvan Cuc ne-a obisnuit deja cu ilegalitatile, asa ca - in ceea ce-l priveste - ce mai conteaza una? De data asta a pus la cale unul din cele mai mari matrapazlacuri de la Tarom, in combinatie cu sefa acestei companii.

Cuc vrea sa faca exces de zel si sa se scoata cat mai mult in evidenta. Acum vrea sa faca chipurile economii in bugetul companiei aeriene asa ca intentioneaza sa reduca personalul cu circa 300 de angajati, ceea ce ar avea un impact major asupra organigramei. Manevra a pus-o la cale impreuna cu CEO-ul companiei, cu Madalina Daniela Mezei. Careia i-a dat dispozitiile necesare. Numai ca demersul s-a izbit de directorul Directiei resurse Umane, Claudia Craita, care a aratat ca masura va duce la un declin al societatii. Asa ca, Mezei si cu Cuc au gandit cum sa scape de Craita si sa-si puna in aplicare planul.

Drept urmare, au clocit o inginerie: au delegat-o pe Claudia Craita de la Tarom la Ministerul Transporturilor, pe o perioada de doua luni, mentinandu-i insa salariul si drepturile. In acest interval, cei care ii vor tine locul Claudiei Craita vor urma dispozitiile Danielei Mezei si vor restructura organigrama, dand afara 300 de angajati, facand asa-zise economii de milioane de lei, dar in dauna companiei, care si asa nu se simte prea bine din punct de vedere economic, dupa ce a fost o veritabila "vaca de muls" pentru toate clanurile interlope din minister, situatie despre care Ziuanews a tot relatat.

Cuc si Mezei comit doua ilegalitati flagrante. Prima este ca in urma controlorului Curții de conturi s-a decis ca nu mai e legal sa fie detașați in ministere angajați de la companii cu salariile și beneficiile companiei. Compania are un statut și ministerul altul și, in plus, prim ministrul Viorica dancila a dat directiva sa nu se mai facă delegări sau detașări de la companii in ministere. Normal trebuia ca directorul Claudia Craita sa fie suspendata și sa vina pe organigrama ministerului dar atunci pierdeau toate beneficiile si salarizarea. Ea la companie are peste 20.000 de lei leafa și un angajat la minister are in jur de 3000 de lei.

A doua ilegalitate este ca Claudia Craita la Tarom era director, adica sefa Directiei Resurse Umane, iar in urma detasarii a devenit un simplu functionar in cadrul Serviciului resurse Umane din Ministerul Transporturilor. Ministerul are asadar serviciu si nu directie (serviciul fiind inferior directiei). Ca atare, Craita devine retrogradata pe functia sa,dar cu o leafa mai mare decat toti angajatii de la Resurse Umane din MT la un loc. Dar ce nu face Cuc ca sa-si atinga scopurile?! Chiar daca actiunile sale presupun o serie de ilegalitati. Prezentam in continuare documentul detasarii ilegale a Claudiei Craita, care ascunde in realitate o masura foarte grava, diminuarea personalului Tarom cu 300 de angajati: