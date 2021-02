Rechizitoriul dosarului "Skoda" in care este implicat Mihai Chirica: Limuzine la Primaria Iasi versus rable nefunctionale la Politia Locala

Mihai Chirica, primarul Iasului, este trimis in judecata in dosarul "Skoda", in care sunt prevazute licitatia si contractul ilegal incheiat pentru achizitionarea unor masini, dar si demersurile facute de sefii Primariei Iasi pentru a ascunde aceste ilegalitati dupa ce au fost sesizate de Parchetul si Curtea de Conturi.

In rechizitoriu sunt mentionate presiuni facute de sefi asupra functionarilor, dar si indemnuri de a fabrica documentele necesare ca sa ii acopere. A fost inventat un schimb de masini intre Primaria Iasi si Politia Locala, mai exact 4 limuzine Skoda noi pentru o Dacia Break, o Dacia Supernova, un Espero si un Hyundai. Doar ultima masina avea acte si era functionala. oferii primariei si functionarii audiati au confirmat ca masinile Skoda au fost folosite doar de sefii primariei si niciodata de Politia Locala. Masinile ar fi urmat sa fie folosite de Politia Locala, dar de fapt erau bunuri personale ale sefilor Primariei Iasi.

Zeci de martori au fost audiati de procurori, printre acestia numarandu-se functionari ai Primariei Iasi din cadrul Serviciului Administrativ, condus la acea vreme de Costel Chisca, dar si soferi sau angajati responsabili de parcul auto. "Martorul Spatareanu Petru a primit o dispozitie verbala de la sefa sa (sefa Biroului Reglementare Transporturi Urbane), doamna Oteleanu Cristina sa intocmeasca un referat de specialitate pentru initierea unui proiect de hotarare de Consiliu Local prin care sa se decida predarea catre Politia Locala Iasi a patru autoturisme ce se aflau parcate in baza SC Servicii Publice Municipale SA", se scrie in rechizitoriu.

"Martorul Filote Dorel, sef al Biroului Dispecerat: in anul 2015, cand a revenit din concediu, a constatat ca in curtea Politiei Locale se aflau patru autoturisme, respectiv un Hyundai, un Espero, o Dacia Supernova si o Dacia Break, respectiv niste masini uzate care au ramas exact in locul in care au fost descarcate de pe platforma cu care fusesera aduse. Dupa parerea martorului, acele autoturisme erau foarte vechi si nu se aflau in stare de functionare, motiv pentru care stie sigur ca nu au fost folosite niciodata in activitatea Politiei Locale Iasi", au consemnat anchetatorii.

"Martora Lazar Corina, sef al Biroului Achizitii Politia Locala Iasi, din cate isi aminteste, in anul 2015, au fost aduse la Politia Locala Iasi, cu o platforma patru masini (de fapt, niste rable care nu erau functionale), care au fost lasate in curtea institutiei. In aceeasi zi, martora a avut o discutie cu domnul Grumeza Georgel si cu doamna contabil sef, Palimariciuc Irina, discutie in urma careia domnul director i-a spus sa intocmeasca o adresa catre Municipiul Iasi in care sa explice faptul ca Politia Locala Iasi nu poate prelua cele patru autoturisme marca Skoda, intrucat nu poate respecta conditiile de utilizare impuse prin contractul de leasing, Politia Locala folosind autoturismele din parcul auto pentru patrulare", se precizeaza in rechizitoriu.