Referat DNA. Cum și-a plătit Tăriceanu consultanții din campanie cu șpaga din licențele Microsoft

Pentru a diminua riscul raspandirii Covid-19 in cazarma, armata elvetiana a decis ca mai multe mii de recruti sa isi inceapa serviciul militar acasa. "Este destul de nou", recunoaste Daniel Reist, purtatorul de cuvant al armatei elvetiene, chestionat de AFP, dar in aceste vremuri de pandemie, "este solutia ideala care se impune".

Judecatorii Tribunalului Mures au pronuntat in 30 decembrie 2020 o prima sentinta in dosarul sclavelor sexuale racolate si exploatate de liderul sectei "Cercul". Trei persoane au fost condamnate in dosar la pedepse cuprinse intre sapte ani si sase luni si noua ani de inchisoare.