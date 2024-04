Rușii au folosit drone ieftine pentru a neutraliza tancurile Abrams de 10 milioane de dolari ale Ucrainei

Forțele ucrainene au fost nevoite să renunțe pentru moment la utilizarea de tancuri Abrams în lupta sa împotriva Rusiei, după ce rușii au folosit drone ieftine pentru a neutraliza cel puțin cinci dintre temutele (și costisitoarele) blindate furnizate de către Statele Unite.

Experții consideră că mișcarea va complica eforturile armatei lui Volodimir Zelenski pe câmpul de luptă, reaprinzând discuția despre rolul tancurilor în conflictele moderne, după ce utilizarea pe scară largă a dronelor face ca blindatele să fie relativ ușor de detectat și atacat. Armata ucraineană a retras tancurile americane Abrams M1A1 de pe front din cauza vulnerabilității în fața dronelor rusești de recunoaștere și atac, care domină acum spațiul aerian deasupra câmpului de luptă.

Doi oficiali militari americani au vorbit cu jurnaliștii despre retragerea vehiculelor Abrams de pe front de către ucraineni, iar vicepreședintele șefului Statului Major al SUA a declarat, într-un interviu acordat AP, că armata americană și cea ucraineană se gândesc acum împreună la modul de utilizare a tancurilor în noua situație apărută.

Reamintim că Statele Unite au acceptat să transfere 31 de tancuri Abrams către Ucraina în ianuarie 2023, după solicitări repetate făcute de guvernul de la Kiev. În acel moment, comandamentul militar ucrainean spera ca blindatele americane, în valoare de aproximativ 10 milioane de dolari fiecare, și alte tancuri transferate de aliați vor ajuta armata ucraineană să străpungă liniile de apărare rusești și să recucerească teritoriile ocupate de forțele lui Vladimir Putin.

După ce au anunțat că va furniza Ucrainei tancurile Abrams, SUA au început să antreneze ucrainenii la baza Grafenwoehr din Germania în primăvara trecută pentru a-i ajuta să întrețină și să exploata blindatele. De asemenea, americanii i-au învățat pe ucraineni cum să le folosească în războiul cu arme combinate - unde tancurile operează ca parte a unui sistem de avansare a forțelor blindate, coordonându-și mișcările cu artileria, trupe de infanterie și mijloace aeriene.

Tancurile au fost livrate Ucrainei în toamna anului trecut. De atunci însă, Ucraina le-a utilizat doar într-o manieră limitată și nu a recurs la războiul cu arme combinate în operațiunile sale. În timpul retragerii recente din Avdiivka, un oraș din estul Ucrainei care a fost în centrul luptelor intense luni de zile, mai multe tancuri au fost pierdute în urma atacurilor rusești.

Experții au căutat să descifreze motivele din spatele acestui eșec. Ei au spus că, de la începutul anului trecut, atunci când președintele Joe Biden a anunțat că SUA vor trimite tancurile în Ucraina, situația de pe front s-a schimbat mult: cerul este plin de drone de supraveghere și drone de atac. "Nu există niciun spațiu deschis prin care să poți trece pur și simplu cu mașina fără teama de a fi observat," a explicat un oficial militar american.

Potrivit acestuia, cinci din cele 31 de tancuri Abrams livrate Ucrainei au fost deja pierdute. Pentru moment, celelalte tancuri au fost mutate departe de linia frontului. "În ceea ce privește modul în care s-a schimbat tehnologia, blindatele masive într-un mediu saturat de vehicule aeriene fără pilot ar putea fi în pericol," a declarat amiralul Christopher Grady, vicepreședintele Statului Major al Forțelor Întrunite.

"Vom lucra cu partenerii noștri ucraineni și cu alți parteneri de pe teren și îi vom ajuta să se gândească la modul în care să aplice această tehnologie într-un mediu atât de schimbat, în care totul este imediat vizibil," a promis amiralul Grady. Newsweek a reamintit că livrarea celor 31 de tancuri Abrams "a venit după luni de lobby intens din partea Kievului, dar platformele blindate - împreună cu altele furnizate de aliații NATO - nu au reușit să aibă impactul decisiv pe câmpul de luptă pe care îl sperase Ucraina."

Jurnaliștii au scris că tancurile Abrams "au căzut victime utilizării în masă a dronelor pe câmpurile de luptă ucrainene, ambele părți utilizând platforme de supraveghere și atac în luptele de uzură care au ajuns să caracterizeze invazia Rusiei." Prezența constantă în aer a dronelor a făcut dificilă adunarea și mutarea sistemelor de arme de mare valoare precum Abrams aproape de front, a scris publicația, adăugând că "tancurile Abrams din America eșuează la testul din Ucraina."

Newsweek a precizat că, de partea ei, propaganda rusă pus mare accent pe înregistrăile video și imaginile cu tancurile occidentale neutralizate. "Nu este nimic neobișnuit în acest tanc în felul în care este lăudat de Occident și Ucraina," a declarat un soldat cu indicativul Izai pentru agenția de presă Tass. "A lăsat o impresie proastă și mă așteptam la ceva mai mult".

Moscova a promis în repetate rânduri că va distruge sistemele avansate de arme occidentale trimise în Ucraina, susținând că ajutorul din partea SUA și a aliaților săi nu va face decât să prelungească războiul existențial de apărare dus de forțele guvernului de la Kiev.

În septembrie anul trecut, de exemplu, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus reporterilor: "Nu există nici un panaceu, nicio armă unică care să poată schimba echilibrul de putere pe câmpul de luptă." Cât despre armele occidentale, Peskov a avertizat: "Și ele vor arde."

Analiștii au notat că forțele ruse au adoptat în fața tancurilor vestice o strategie care pare să fie câștigătoare: au evitat ciocnirile directe între blindate - pe care probabil că le-ar fi pierdut - și au adoptat în schimb tactica atacării vehiculelor Abrams cu roiuri de drone care le vizează punctele slabe, respectiv zona în care turela se întâlnește cu corpul, învelișul din spate al motorului și partea superioară a rezervorului unde blindajul este cel mai subțire.

Trupele ruse au susținut că au distrus primul tanc Abrams în Ucraina în februarie, mai mulți bloggeri militari ruși difuzând un clip cu blindatul în flăcări în urma unei lovituri cu drone.

De atunci, forțele Moscovei și-au perfecționat modul în care atacă blindajul vehiculelor occidentale. În ultimele trei luni, soldații ruși au scos din luptă cinci dintre cele 31 de tancuri Abrams folosite de Ucraina, iar cel puțin încă trei au fost avariate moderat, a declarat Markus Reisner, un instructor militar austriac, citat de New York Times.

Distrugerea celor cinci tancuri Abrams și retragerea restului de blindate de pe front reprezintă motive de îngrijorare serioase pentru ucraineni și aliații lor vestici. Experții au identificat câteva dintre acestea:

# Mișcarea va complica eforturile armatei lui Zelenski pe câmpul de luptă, reaprinzând discuția despre rolul tancurilor în conflictele moderne, după ce utilizarea pe scară largă a dronelor face ca vehiculele să fie relativ ușor de detectat și atacat. Un sistem de arme care a apărut acum un secol a devenit vulnerabil la armele secolului XXI. Dronele au confirmat încă o dată că sunt o amenințare serioasă pe câmpul de luptă.

# Dronele reprezintă în prezent o caracteristică cheie în războiul din Ucraina. Forțele Kievului le-au folosit cu un efect devastator pentru a elimina tancuri rusești, aparatele fără pilot fiind responsabile pentru eliminarea a două treimi din tancurile rusești, a declarat un oficial NATO pentru Foreign Policy la începutul acestei luni.

Ucraina a fost, de asemenea, victima unor atacuri similare, rușii folosind cu succes drone de proveniență iraniană.

# Chiar și cele mai performante tancuri au slăbiciuni de care adversarii profită. Este adevărat, ucrainenii nu folosesc cel mai recent și cel mai bun model de M1A1. Unele dintre caracteristicile care fac blindatul mai durabil și mai puternic au fost eliminate pentru a evita căderea lor în mâinile rușilor.

Dar un lucru este cert: constructorii vor trebui să se adapteze și să găsească soluții acolo unde trancurile sunt cele mai vulnerabile - zona de deasupra, unde armura este suficient de groasă doar pentru a opri focul de mitralieră. Există soluții simple pentru această vulnerabilitate: cuști metalice și armuri explozive pot fi montate pe acoperișul tancului pentru a diminua această amenințare.

# Situația Ucrainei pare acum și mai disperată. Într-un moment în care forțele lui Putin par să fie pe cai mari, atacând în valuri în diferite puncte de pe front, iar Ucraina duce lipsă de personal și nu va beneficia decât mult mai târziu de echipamentele livrate prin noul pachet de ajutor american, lipsa blindatelor Abrams va fi resimțită puternic.

# Din cauza costurilor mari cu întreținerea și a consumului mare de combustibil, ucrainenii par să nu fi folosit tancurile Abrams primite de la americani pentru câteva luni. Unele voci cred însă că Ucraina și Administrația Biden au fost convinse că valoarea propagandistică pe care Rusia o va culege din distrugerea lor era cu mult mai mare decât orice valoare pe care ar aduce-o Ucrainei pe front, evitând o lungă perioadă să le arunce inutil în luptă împotriva apărării feroce și eficiente reprezentate de Linia Surovikin, un sistem complex de fortificații și obstacole defensive rusești.

Trupele lui Putin au amplasat câmpuri minate vaste ca primă linie de apărare, au construit baraje și au ridicat bariere de tancuri cunoscute sub denumirea de dinți de dragon pentru a forța trupele ucrainene să ajungă pe un teritoriu pe care îl pot acoperi cu foc de artilerie. (Experții susțin de altfel că fortificațiile rusești din Ucraina sunt unele dintre cele mai extinse din Europa de la al Doilea Război Mondial, întinzându-se peste liniile frontului, de la Herson în sud până la nord).

# Faptul că Rusia a recunoscut valoarea propagandistică a distrugerii "armelor minune" occidentale este demonstrat prin crearea de grupuri de ucigași de tancuri (TKG) a căror misiune este distrugerea și/sau capturarea blindatelor moderne furnizate Kievului de către Statele Unite și aliații săi din NATO.

Pentru a încuraja TKG-urile, companiile și oficialii ruși au oferit recompense în bani pentru distrugerea echipamentelor militare occidentale în Ucraina. Aleksandr Osipov, guvernatorul Regiunii Zabaikalsky, ar fi semnat un ordin în ianuarie 2023, promițând soldaților locali 3 milioane de ruble (37.000 de dolari) pentru capturarea unui tanc operațional Leopard 2 sau 1 milion de ruble (12.000 de dolari) pentru distrugerea unuia. Fores, o companie rusă de producție chimică, a emis un comunicat de presă în care afirmă că "Fores va plăti 5 milioane de ruble (70.700 de dolari) pentru primul trofeu. Plata pentru fiecare trofeu următor (Leopard 2 sau Abrams)... va fi de 500.000 de ruble (7.070 de dolari)."

# Situația este alarmantă pentru NATO. Dacă Rusia a găsit vulnerabilități critice în blindatele occidentale - iar Abrams sunt considerate cele mai avansate blindate grele din lume -, alianța nord-atlantică va avea dificultăți mari într-un eventual conflict cu Moscova, pe care îl anticipează de ceva vreme mulți lideri și analiști vestici.

# Problemele avute cu tancurile Abrams nu sunt singurele pe care le-au întâmpinat sistemele de arme occidentale în Ucraina. Pentagonul a recunoscut zilele trecute că mult lăudatele bombe glisante furnizate de SUA "nu au funcționat" din cauza unei combinații de noroi și bruiaj al semnalului de către ruși.

Armele cu rază lungă de acțiune, care nu au fost denumite oficial, dar au fost identificate online drept Bombe de diametru mic lansate la sol (GLSDB), produse de Boeing, au fost trimise ucrainenilor pentru a-i ajuta să atingă ținte la distanțe de două ori mai mari decât cele accesibile rachetelor actuale.

Livrarea bombelor la sfârșitul lunii ianuarie a fost întâmpinată cu un entuziasm larg răspândit, experții militari sugerând că ele ar putea forța Rusia să mute proviziile mai departe de linia frontului. Telegraph a scris că GLDSB, o bombă ghidată de precizie cu o rază de acțiune de 160 de kilometri, se atașează la o rachetă M26 și este mai ieftină decât rachetele ATACMS pe care SUA le-au trimis recent Ucrainei.

# Eșecul tancurilor Abrams de a face diferența este o greșeală de calcul costisitoare. Costul de export al unui tanc Abrams poate fi de aproximativ 10 milioane de dolari, în timp ce colonelul austriac Markus Reisner a declarat pentru Euromaidan Press că dronele sinucigașe rusești folosite pentru a le distruge costă doar 500 0 de dolari fiecare (un raport de 20.000:1).

Și banii sunt din ce în ce mai mult o problemă. Finanțarea SUA pentru Ucraina a început să se diminueze vara trecută, iar americanii au rămas complet fără bani pentru Kiev în ianuarie. După patru luni de divergențe, Congresul a votat în cele din urmă un pachet de ajutor de 61 de miliarde de dolari, pe 20 aprilie, care va permite reluarea proviziilor militare.

Cu toate acestea, în timp ce lista armelor care urmează să fie trimise în Ucraina include vehicule Bradley APC și mai multe rachete Javelins, nu se menționează deloc mai multe tancuri.

# Atunci când americanii au decis trimiterea tancurilor Abrams în Ucraina, speranța a fost că cele 31 de tancuri fabricate în SUA, care sunt cu mult superioare tancului rusesc T-72, utilizat pe scară largă de forțele ruse, vor schimba datele jocului. Acum este rândul rușilor să exulte, în contextul în care temerile lor că armamentele furnizate de SUA celor din Ucrainei vor face o diferență se estompează.

Într-o aparentă batjocură la adresa ajutorului militar al SUA acordat Ucrainei, brutăriile din Moscova au început să vândă prăjituri de ciocolată sub formă de tancuri Abrams distruse pentru 759 de ruble (8 dolari), a postat Sputnik pe canalul său X.

Abrams, introdus pentru prima dată în 1980, este a treia generație de tancuri de luptă americane. Mașina de luptă a fost produsă în trei modele diferite, variind de la o greutate de aproximativ 60 de tone la aproximativ 73 de tone, cu specificații de arme similare cu cele ale tancurilor Leopard. Blindatele Abrams sunt dotate cu un motor cu turbină care utilizează cel mai frecvent combustibil pentru avioane, dar poate funcționa și cu motorină.

Varianta trimisă Ucrainei, respectiv M1A1 Abrams, este un tanc de luptă principal dezvoltat de Statele Unite, care s-a făcut remarcat pentru integrarea eficientă a puterii de foc, protecției și mobilității. Este înarmat cu un tun principal de 120 mm și suplimentat cu o mitralieră coaxială de 7,62 mm, o mitralieră de 7,62 mm pe turela superioară și o mitralieră antiaeriană de 12,7 mm. Tancul este blindat cu material compozit avansat, care include straturi de uraniu sărăcit cunoscute sub numele de armură Chobham, oferind o apărare robustă împotriva atacurilor antitanc.

M1A1 Abrams și-a dovedit utilitatea și atractivitatea pe piața internațională de apărare. Tancul cântărește 62 de tone și poate atinge o viteză maximă de 68 km/h, facilitată de sistemul său de propulsie și designul structural.

În plus, M1A1 Abrams este echipat cu diverse sisteme pentru a-și spori eficiența operațională și siguranța echipajului. Acestea includ un sistem sofisticat de control al focului, un telemetru cu laser, viziune pe timp de noapte și capacități de imagini termice. De asemenea, dispune de un sistem de protecție NBC (nuclear, biologic, chimic), control al mediului pentru încălzire și un sistem automat de stingere a incendiilor. Un astfel de echipament permite tancurilor Abrams să funcționeze în diverse medii și condiții, asigurând operabilitatea atât ziua, cât și noaptea și rezistența la amenințările NBC.

Tancul este operat de un echipaj format din patru persoane: comandantul, tunarul, încărcătorul și șoferul, fiecare esențial pentru operațiunile și întreținerea acestuia.

M1A1 Abrams măsoară 9,83 metri lungime, 3,65 metri lățime și 2,89 metri înălțime, cu o rază de funcționare de 426 km.

Potrivit site-ului de strategie militară Defense One, SUA nu au mai produs tancuri noi Abrams de la începutul anilor 1990. Odată cu încheierea Războiului Rece, mii de tancuri Abrams care au fost construite pentru a lupta împotriva Uniunii Sovietice au fost puse în depozite, a explicat Dean Lockwood, un analist de vehicule militare la Forecast International.

Tancurile Abrams și Challenger s-au dovedit mult mai letale decât tancurile proiectate de sovietici în timpul războiului din Golf din 1991, a spus Lockwood.

"Au fost tancuri Abrams și Challenger care puteau lovi și învinge un tanc rus dincolo de raza maximă de acțiune a tunului principal al tancului rus," a afirmat el. "În luptă apropiată, ele puteau pur și simplu să manevreze mai repede."

Tancurile folosite astăzi de Rusia sunt "versiuni actualizate ale acelorași tancuri," a afirmat Lockwood. De aceea, decizia celor din Washington legată de trimiterea de tancuri Abrams în Ucraina a servit și ca o armă psihologică puternică în fața comandanților ruși care îi cunosc letalitatea.

În prezent, SUA au aproximativ 8.000 de Abram, dar un număr "semnificativ mai scăzut" sunt pregătite pentru luptă, a spus analistul. SUA iau o parte din aceste tancuri depozitate și le pregătesc pentru aliații lor, cum ar fi Polonia, care va cumpăra circa 350 de Abrams.

Lockwood a spus la momentul respectiv că contractorul de apărare General Dynamics lucra la refacerea fuzelajului tancurilor Abrams pentru armata SUA și aliații lor, obținând "un tanc nou-nouț la jumătate de preț."

Proiectate inițial pentru rezerviștii americani, tancurile sunt ușor de utilizat, fiind în special utile pentru forțele ucrainene cu timp limitat de antrenament, cred analiștii. SUA au vândut deja tancuri Abrams în Australia, Egipt, Irak, Maroc, Kuweit și Arabia Saudită, potrivit centrului de sprijin pentru achiziții al armatei SUA.

Într-o analiză publicată în toamna trecută, în contextul în care Ucraina primise primele tancuri Abrams, citam experți analiști în domeniul apărării care au declarat pentru pagina Breaking Defense că sosirea tancurilor grele americane a fost cu siguranță un semn binevenit pentru Kiev. Aceștia considerau că decizia ar putea ajuta la consolidarea unor câștiguri obținute în contraofensiva ucraineană ce avea loc în acel moment, însă era puțin probabil ca ele singure să modifice semnificativ peisajul strategic în următoarea perioadă.

De asemenea, considerau experții, probabil că Abrams nu va avea un efect atât de mare asupra luptelor din acel moment precum au rachetele cu rază lungă de acțiune și apărarea aeriană - cel puțin până când forțele ucrainene nu realizau o breșă semnificativă în liniile rusești. După cum știm acum, acel lucru nu s-a întâmplat.

Surse: AP, Newsweek, New York Post, Business Insider, New York Times, MSN, Telegraph, Defense One, Breaking Defense, Pravda, Sputnik, armyrecognition.com, army.mil