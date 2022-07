Sârbii bombardați de NATO în 1999 au niveluri de uraniu în sânge de sute de ori peste normal!

SUA și aliații săi au petrecut 78 zile bombardând națiunea acum dizolvată a Iugoslaviei în 1999, contaminând Balcanii cu cel puțin 15 tone de muniție cu uraniu sărăcit. În Statele Unite, trupele care au fost expuse la DU sunt eligibile pentru beneficii generoase de invaliditate. Nimic de acest fel nu a fost oferit popoarelor din Iugoslavia.

Testele medicale efectuate asupra unui soldat și unui civil sârb care au fost atacați în timpul bombardamentelor NATO din 1999 au arătat că nivelul de uraniu radioactiv din sângele lor este „de sute de ori" peste normal, a declarat avocatul sârb Srdan Aleksic pentru Sputnik. Aleksic, care a petrecut câțiva ani prezentând procese pentru a încerca să asigure despăgubiri pentru victimele atentatelor cu DU, a declarat că testarea a fost efectuată la Torino, Italia, și că echipa sa juridică așteaptă acum o traducere oficială a rezultatelor în sârbă.

„Deci nu voi aprofunda detaliile medicale. Dar rezultatele sunt înfricoșătoare, nu numai pentru sudul Serbiei, Kosovo și Metohija și zona de securitate de la sol dintre ele, unde primul nostru reclamant a servit timp de 200 de zile", a spus Aleksic. „A doua analiză a fost luată de la o femeie din Belgrad... Rezultatele ei sunt puțin mai bune. Vom intenta un proces pe baza rezultatelor", a adăugat el. Presa sârbă a indicat că femeia a fost expusă la DU după ce s-a aflat lângă clădirea bombardată a Ministerului Apărării din capitala iugoslavă în 1999.

Criminalista Dr. Rita Celli, expert în analize DU care a asistat mai multe cazuri juridice italiene pentru a solicita despăgubiri pentru trupele italiene care s-au îmbolnăvit sau au murit în urma expunerii la substanța mortală, a caracterizat rezultatele testelor celor doi sârbi drept „dramatice. " Ea a indicat că nivelurile de uraniu-238 găsite în țesutul lor a fost de 500 de ori peste normal și că niveluri atât de ridicate de contaminare cu DU nu au fost stabilite la niciun alt civil sau personal militar despre care ea știe.

Abordarea Ritei Celli implică teste de sânge și biopsii, precum și căutarea de aluminiu, bariu, antimoniu, plumb, molibden și alte metale. „Toate metalele detectate conțin urme de U-238, care provine din obuzele folosite de NATO în timpul bombardamentelor Bosniei și Herțegovinei și Serbiei, și în special Kosovo și Metohija. Efectele sale au afectat aproape sigur și țările din jur, cum ar fi Albania și Macedonia", a declarat Celli pentru publicația sârbă Vecherne Novosti într-un articol publicat sâmbătă.

„În condiții normale, a spus Celli, cantitatea maximă de aluminiu dintr-un litru de sânge este de 3,3 micrograme. Dar în trupele italiene și sârbe care suferă de contaminare cu DU, acesta rulează de la 500, 2.000 sau chiar 3.000 de micrograme. În rândul civililor, nivelul de siguranță al uraniului este de 0,0053 unități pe litru de sânge, în timp ce printre cei care au fost contaminați, acesta poate ajunge până la 10 micrograme.

Aleksic lucrează cu avocatul italian Andel Fiore Tartaglia, care a petrecut decenii luptând pentru despăgubiri pentru expunerea la DU suferită de trupele italiene și de familiile acestora, inclusiv dintre cei care au servit în Kosovo în timpul ocupației terestre de către NATO a teritoriului sârb separatist. În 2021, avocații au intentat un proces la Înalta Curte din Belgrad pentru a cere NATO să ofere [despăgubiri] financiare victimelor sârbe ale atentatelor cu DU.

Este de așteptat ca audierile în acest caz să înceapă în octombrie, dar NATO a declarat deja preventiv că blocul are „imunitate deplină" de urmărire penală sub jurisdicția sârbă, pe baza acordurilor semnate în 2005 și 2006. Aleksic a declarat pentru Sputnik Serbia la începutul acestui an că pretențiile de imunitate sunt o prostie, deoarece o astfel de imunitate nu poate fi aplicată retroactiv, adică celor 78 zile pe care NATO le-a petrecut bombardând țara între martie și iunie 1999.

În mod similar, Tartaglia i-a spus la Vecherne Novosti în articolul său de sâmbătă că „nu există imunitate pentru crimele de război și principiul retroactivității nu se aplică". În 2000, un tribunal de la Belgrad i-a găsit vinovați de crime de război pentru atentatele din 1999 pe fostul general american Wesley Clark și pe șeful NATO Javier Solana. Cu toate acestea, hotărârea a fost anulată în 2001, după răsturnarea revoluționară de culoare a președintelui iugoslav Slobodan Milosevic și detenția sa la Haga, unde a murit în arest în 2006.

Serbia suferă de una dintre cele mai mari rate de cancer din Europa, cu aproape 60.000 diagnostice oncologice făcute în fiecare an, iar cancer în rândul copiilor de până la două ori și jumătate peste media europeană. În deceniile de după atentatele din 1999, medicii și oamenii de știință locali au înregistrat, de asemenea, o creștere alarmantă a infertilității, a bolilor autoimune și a tulburărilor mintale.

Mașina de război NATO a folosit muniții DU în multe dintre campaniile sale de la sfârșitul Războiului Rece, semănând până la 2.300 tone de DU în Irak în timpul Războiului din Golf din 1991 și invaziei din 2003, și folosind armele din Afganistan și Siria pe o scară mai mică. De asemenea, se spune că exercițiile militare și accidentele care au implicat avioane americane au contaminat părți din Okinawa, Japonia, Sardinia, Italia și Remscheid, Germania.

S-a confirmat sau sunt suspectate aproximativ 20 națiuni, inclusiv Rusia, Franța, Japonia, China, Coreea de Sud și Africa de Sud că au în arsenale obuze de uraniu sărăcit, gloanțe perforatoare și proiectile aruncate din aer, dar Statele Unite și Marea Britanie sunt singurele două țări confirmate că au folosit substanța în luptă. Potențialul DU pentru utilizare ca armă a fost descoperit pentru prima dată în anii 1970 și a fost integrat în proiectile, în special în proiectile antitanc, datorită densității sale incredibile, rezistenței aerodinamice relativ scăzute și capacității de a pătrunde mai adânc în ținte decât obuzele convenționale.