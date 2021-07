Scandal SUA: Persoanele vaccinate cu tehnologia mARN, inclusiv politicieni, ar fi devenit "produse" ale Big Pharma, după decizia Curtii Supreme!

In 2013, intr-un caz care privea cercetarile asupra cancerului ovarian si a unor vaccinuri dezvoltate de o companie farmaceutica si care ar fi putut fi benefice in aceasta afectiune, Curtea Suprema a SUA a decis cagenomul uman nu poate fi patentat, adica ADN-ul persoanei, intrucat este natural, dar a facut exceptie pentru ADN-ul si ARN-ul sintetice, modificate artificial, ca nefiind un produs al naturii, acestea putand fi brevetate.

In hotararea Curtii Supreme a SUA se face referire la cADN (ca fiind ADN "complementar", care provine dintr-o "copie" a ADN original - natural - modificat genetic) si care poate fi supus legislatiei patentelor si marcilor de pe teritoriul Statelor Unite. Astfel, companiile farmaceutice pot breveta ADN si ARN sintetic (modificat genetic), in urma procesului de brevetare devenind proprietare ale produsului si al "consecintelor" evolutive. Cazul a aparut ca urmare a intampinarii propuse de "Myriad Genetics Inc.", care dorea sa patenteze un vaccin pentru cancerul ovarian, bazat pe ARN modificat, fiind un produs artificial rezultat in urma unei "fabricari" sintetice. Astfel, cDNA si cARN au devenit precursorii mARN (ARN Mesager, obtinut artificial, prin modificarea genetica a unui ADN natural).

Urmare a acestui fapt, in urma cu mai bine de sase luni, dupa dezvoltarea vaccinurilor de tip ARN mesager (mARN) anti-covid, prin modificarea genetica a ARN a proteinei spike a SARS-Cov-2, in SUA a izbucnit un scandal ca rezultat al faptului ca mai multi cercetatori au atras atentia ca persoanele vaccinate cu vaccinuri de tip Pfizer su Moderna ar putea intra sub incidenta acestei decizii a Curtii Supreme. Proteina spike modificata devenita mARN poate fi brevetata, cu atat mai mult cu cat nu ar fi genom uman. Numai ca, prin inocularea in organismul uman, aceasta se reproduce si determina o reactie interna de multiplicare care la un moment dat modifica la randul ei ADN-ul uman, după cum spun cercetatorii care contesta vaccinarea prin acest procedeu. Alti cercetatori sustin ca ADN-ul uman nu este modificat in urma vaccinarii.

Daca insa este adevarat ca prin vaccinare se modifica ADN-ul uman prin multiplicarea mARN, devenind astfel o "consecinta evolutiva" - cum aminteste decizia Curtii Supreme, atunci persoanele vaccinate - cel putin in SUA - devin "produse" și "bunuri brevetate", care - impingand lucrurile mai departe conform legislatiei SUA -, nu mai sunt "humani". Cu alte cuvinte - sustin contestatarii -, printr-o inoculare modificata ADN sau ARN, "persoana inceteaza sa mai fie om si devine proprietatea titularului brevetului de modificare genetica si patentata, pentru ca are propriul genom, nu mai e "uman", ci "trans-uman". Situatia devine cu atat mai grava cu cat au fost vaccinati politicieni ai Congresului, guvernatori, inclusiv seful statului Joe Biden. Acestia ar putea fi acum proprietatea companiilor Big Pharma, care sunt detinute de magnati precum Rothschild, Rockefeller, Bill Gates etc.

Se atrage atentia ca "trans-umanii" sunt o categorie care nu există in Drepturile Omului ș astfel se pierde calitatea de "om natural" si toate drepturile aferente. Din 2013, prin decizia Curtii Supreme a SUA, toate persoanele vaccinate cu ARNm modificate genetic sunt "trans-umane" in mod legal si identificate ca "trans-umane" si nu beneficiaza de nici un drept al omului sau alte drepturi ale unui stat american. Cercetatorii amintiti, alaturi de ong-uri care apara drepturile omului mai spun ca acest lucru se aplica la nivel mondial, deoarece brevetele tehnologiei mARN sunt sub jurisdictia si legislatia SUA, unde au fost Inregistrate si sunt protejate international.

Decizia Curtii Supreme a SUA poate fi consultata AICI.