Spioni ucraineni cu legături strânse cu CIA duc un război din umbră împotriva Rusiei

Mașina încărcată de lucruri în care se aflau o mamă și fiica ei de 12 ani părea că nu merită atenția agenților de securitate ruși în timp ce se apropia de un punct de control la frontieră. Dar cel mai puțin vizibil bagaj - o cușcă de transport pentru pisici - făcea parte dintr-un complot elaborat și letal.

Potrivit oficialilor de securitate care au cunoștință despre operațiune, agenții ucraineni instalaseră un compartiment ascuns și îl folosiseră pentru a ascunde componentele unei bombe, relatează WP. Patru săptămâni mai târziu, dispozitivul a fost detonat chiar în afara Moscovei, într-un SUV condus de fiica unui naționalist rus care își îndemnase țara să „ucidă" ucraineni.

Operațiunea a fost orchestrată de serviciul de securitate internă al Ucrainei (SBU), potrivit unor oficiali care au oferit detalii, inclusiv utilizarea cuștii pentru animale de companie, care nu a fost dezvăluită anterior. Atacul din august anul trecut face parte dintr-un război din umbră al serviciilor ucrainene de spionaj; acestea au bombardat de două ori podul care leagă Rusia de Crimeea ocupată, au pilotat drone către acoperișul Kremlinului și au făcut găuri în carenele navelor militare rusești din Marea Neagră.

Aceste operațiuni au fost prezentate ca măsuri extreme pe care Ucraina a fost nevoită să le adopte ca răspuns la invazia rusă de anul trecut. În realitate, ele reprezintă capacități pe care agențiile de spionaj ucrainene le-au dezvoltat de-a lungul a aproape un deceniu - de când Rusia a ocupat pentru prima dată teritoriul ucrainean în 2014 - perioadă în care serviciile au creat, de asemenea, noi legături profunde cu CIA.

Misiunile au implicat echipe de elită de agenți ucraineni proveniți din direcții care au fost formate, instruite și echipate în parteneriat strâns cu CIA, potrivit unor actuali și foști oficiali ucraineni și americani. Din 2015, CIA a cheltuit zeci de milioane de dolari pentru a transforma serviciile ucrainene de formație sovietică în aliați puternici împotriva Moscovei, au declarat oficialii. Agenția a furnizat Ucrainei sisteme avansate de supraveghere, a instruit recruți în locații din Ucraina, precum și în Statele Unite, a construit noi sedii pentru departamentele agenției de informații militare din Ucraina și a împărtășit informații la o scară care ar fi fost de neimaginat înainte ca Rusia să anexeze ilegal Crimeea și să alimenteze un război separatist în estul Ucrainei. CIA menține o prezență semnificativă la Kiev, au declarat oficialii.

Gradul de implicare a CIA în serviciile de securitate din Ucraina nu a fost dezvăluit anterior. Oficialii americani din domeniul serviciilor de informații au subliniat că agenția nu a avut nicio implicare în operațiunile de ucidere țintită ale agențiilor ucrainene și că activitatea sa s-a concentrat pe consolidarea abilităților acestor servicii de a colecta informații despre un adversar periculos. Un oficial de rang înalt din cadrul serviciilor de informații a declarat că "orice potențiale preocupări operaționale au fost transmise în termeni limpezi limpede serviciilor ucrainene".

Multe dintre operațiunile clandestine ale Ucrainei au avut obiective militare clare și au contribuit la apărarea țării. Cu toate acestea, atentatul cu mașină capcană care a ucis-o pe Daria Dugina a evidențiat faptul că Ucraina a adoptat ceea ce oficialii de la Kiev numesc "lichidări" ca armă de război. În ultimele 20 de luni, SBU și omologul său militar, GUR, au efectuat zeci de asasinate împotriva oficialilor ruși din teritoriile ocupate, a presupușilor colaboratori ucraineni, a ofițerilor militari din spatele liniilor de front și a susținătorilor proeminenți ai războiului din adâncul Rusiei. Printre cei uciși se numără un fost comandant de submarin rusesc care făcea jogging într-un parc din orașul Krasnodar, în sudul Rusiei, și un blogger militant într-o cafenea din Sankt Petersburg, potrivit unor oficiali ucraineni și occidentali.

Afinitatea Ucrainei pentru operațiunile letale a complicat colaborarea sa cu CIA, ridicând îngrijorări cu privire la complicitatea agenției și creând neliniște în rândul unor oficiali de la Kiev și Washington.

Articolul WP se bazează pe interviuri cu mai mult de două duzini de actuali și foști oficiali ucraineni, americani și occidentali din domeniul informațiilor și securității, care au vorbit sub rezerva anonimatului, citând motive de securitate, precum și sensibilitatea subiectului. Presiunea exercitată asupra Kievului pentru a obține victorii împotriva Rusiei și pentru a găsi modalități de a descuraja noi agresiuni creează stimulente pentru a exagera bilanțul și capacitățile serviciilor ucrainene. WP a verificat detalii cheie cu mai multe surse, inclusiv cu oficiali occidentali cu acces la fluxuri independente de informații. CIA a refuzat să comenteze.

Oficialii SBU și GUR descriu extinderea rolurilor lor operaționale ca fiind consecința unor circumstanțe extraordinare. "Toate țintele lovite de SBU sunt complet legale", a declarat directorul agenției, Vasil Maliuk, într-un comunicat pentru The Post. Maliuk, care s-a întâlnit luna trecută la Washington cu înalți oficiali CIA și alți oficiali americani, a declarat că Ucraina "face totul pentru a se asigura că pedeapsa corectă îi va "prinde din urmă" pe toți trădătorii, criminalii de război și colaboratorii".

Oficialii CIA și-au exprimat obiecțiile după unele operațiuni, au declarat oficialii, dar agenția nu și-a retras sprijinul. "Nu ne-am implicat niciodată partenerii internaționali în operațiuni secrete, în special în spatele liniilor de front", a declarat un fost înalt oficial ucrainean din domeniul securității. Agenții SBU și GUR nu au fost însoțiți de omologii CIA. Ucraina a evitat să folosească arme sau echipamente care puteau fi urmărite până la surse americane și chiar și fluxurile de finanțare secretă au fost separate.

"Am avut o mulțime de restricții în ceea ce privește colaborarea cu ucrainenii din punct de vedere operațional", a declarat un fost oficial al serviciilor de informații americane. Accentul a fost pus "mai mult pe comunicații sigure" și pe urmărirea unor noi fluxuri de informații în interiorul Rusiei. „Nu am avut niciodată sentimentul că am fost implicați atât de mult în conceperea operațiunilor lor".

Ofițerii CIA de la Kiev au fost informați despre unele dintre cele mai ambițioase planuri ale Ucrainei. În unele cazuri, inclusiv în cazul bombardării podului Kerci, oficialii americani și-au exprimat îngrijorarea.

Spionii ucraineni și-au dezvoltat propriile limite cu privire la ce operațiuni să discute și care să fie ținute sub tăcere. "Au existat unele lucruri despre care poate nu am fi vorbit" cu omologii de la CIA, a declarat un al doilea oficial de securitate ucrainean implicat în astfel de misiuni. El a spus că depășirea acestor limite ar fi dus la un răspuns laconic din partea americanilor: "Nu vrem să luăm parte la așa ceva".

În parte din cauza moștenirii sovietice, au spus oficialii, abia anul trecut CIA a eliminat Ucraina de pe lista țărilor considerate riscante pentru securitate într-atât că contactul agenților cu cetățenii lor este interzis fără permisiune prealabilă.

Fazele inițiale ale cooperării, după protestele prodemocrație 2014 au fost timide, au declarat oficialii, având în vedere preocupările ambelor părți cu privire la faptul că serviciile ucrainene erau încă puternic penetrate de FSB - principalul succesor al KGB-ului. Astfel, CIA a colaborat cu SBU pentru a crea o direcție complet nouă, au declarat oficialii, una care să se concentreze pe așa-numitele operațiuni de "măsuri active" împotriva Rusiei și care să fie izolată de alte departamente ale SBU.

Noua unitate a fost denumită prozaic "Direcția a cincea" pentru a o distinge de cele patru unități de lungă durată ale SBU. De atunci a fost adăugată o a șasea direcție, au declarat oficialii, pentru a lucra cu agenția de spionaj britanică MI6.

Locurile de antrenament erau situate în afara Kievului, unde recruții selectați cu grijă erau instruiți de personalul CIA, au declarat oficialii. Planul era de a forma unități "capabile să opereze în spatele liniilor de front și să lucreze ca grupuri sub acoperire", a declarat un oficial ucrainean implicat în acest efort.

Agenția a furnizat echipamente de comunicații securizate, echipamente de ascultare care au permis Ucrainei să intercepteze convorbirile telefonice și e-mailurile rusești și chiar a furnizat deghizări și uniforme separatiste care să permită agenților să se strecoare mai ușor în orașele ocupate.

Primele misiuni s-au concentrat pe recrutarea de informatori în rândul forțelor proxy ale Rusiei, precum și pe măsuri de ascultare cibernetică și electronică, au declarat oficialii. De asemenea, SBU a început să organizeze operațiuni de sabotaj și misiuni de capturare a liderilor separatiști și a colaboratorilor ucraineni, unii dintre aceștia fiind duși în locuri de detenție secrete.

Însă operațiunile au luat curând o turnură letală. Pe parcursul unei perioade de trei ani, cel puțin o jumătate de duzină de agenți ruși, comandanți separatiști de rang înalt sau colaboratori au fost uciși în violențe care au fost adesea atribuite unor reglări de conturi interne, dar care, în realitate, au fost opera SBU, au declarat oficialii ucraineni.

Printre cei uciși se numără Evgheni Zhilin, liderul unui grup militant pro-rus din estul Ucrainei, care a fost împușcat în 2016 într-un restaurant din Moscova. Un an mai târziu, un comandant rebel cunoscut sub numele de "Givi" a fost ucis în Donețk, în cadrul unei operațiuni în care o femeie care l-a acuzat de viol a fost recrutată pentru a plasa o bombă lângă el, potrivit unui fost oficial implicat în misiune.

"Din cauza acestui război hibrid, ne-am confruntat cu o realitate absolut nouă", a declarat Valentin Nalivaicenko, un membru al parlamentului ucrainean care a fost director al SBU în 2015, când a fost creată cea de-a cincea direcție. "Am fost forțați să ne instruim oamenii într-un mod diferit". El a refuzat să detalieze.

În timp ce a ajutat la crearea noii direcții a SBU, CIA s-a angajat într-un proiect mult mai ambițios alături de serviciul de informații militare al Ucrainei. Cu mai puțin de 5.000 de angajați, GUR era o fracțiune din dimensiunea SBU și se concentra mai puțin pe spionaj și pe operațiuni de măsuri active împotriva Rusiei. De asemenea, avea o forță de muncă mai tânără, cu mai puțini membri din perioada sovietică, în timp ce SBU era încă perceput ca fiind penetrat de serviciile secrete rusești.

"Am făcut calculul că GUR era o organizație mai mică și mai agilă, în care puteam avea un impact mai mare", a declarat un fost oficial american din serviciile de informații care a lucrat în Ucraina. "GUR a fost copilul nostru. Le-am dat toate echipamentele noi și instruirea". Ofițerii GUR "erau băieți tineri, nu generali KGB din epoca sovietică", a spus oficialul, "în timp ce SBU era prea mare pentru a fi reformat".

Evoluțiile recente au părut să valideze astfel de îngrijorări. Fostul director al SBU, Ivan Bakanov, a fost forțat să părăsească postul anul trecut pe fondul criticilor potrivit cărora agenția nu acționa suficient de agresiv împotriva trădătorilor interni.

Începând din 2015, CIA s-a angajat într-o transformare atât de amplă a SBU încât, în câțiva ani, "am cam reconstruit-o de la zero", a declarat fostul oficial al serviciilor de informații americane. Unul dintre principalii arhitecți ai acestui efort, care a fost șef de stație CIA la Kiev, conduce acum Grupul operativ pentru Ucraina la sediul CIA.

GUR a început să recruteze agenți pentru propriul său nou departament de măsuri active, au declarat oficialii. În locații din Ucraina și, mai târziu, din Statele Unite, agenții GUR au fost instruiți într-o varietate de abilități de la manevre clandestine în spatele liniilor inamice la platforme de arme și explozibili. Oficialii americani au declarat că instruirea a avut ca scop să ajute agenții ucraineni să se protejeze în mediile periculoase controlate de Rusia, mai degrabă decât să provoace daune țintelor rusești.

Unii dintre cei mai noi recruți ai GUR au fost transferați de la SBU, au declarat oficialii, atrași de un serviciu rival cu noi autorități și resurse. Printre aceștia s-a numărat Vasyl Burba, care a gestionat operațiunile Direcției a V-a a SBU înainte de a se alătura GUR și de a ocupa funcția de director al agenției din 2016 până în 2020. Burba a devenit un aliat atât de apropiat al CIA - și o țintă percepută a Moscovei - încât, atunci când a fost forțat să plece din funcție după alegerea președintelui Volodimir Zelenski, agenția i-a oferit un vehicul blindat, au declarat oficialii.

CIA a ajutat GUR să achiziționeze sisteme de supraveghere și de ascultare electronică de ultimă generație, au declarat oficialii. Acestea au inclus echipamente mobile care puteau fi plasate de-a lungul liniilor controlate de Rusia în estul Ucrainei, dar și instrumente software folosite pentru a exploata telefoanele mobile ale oficialilor Kremlinului care vizitau teritoriul ocupat de la Moscova. Ofițerii ucraineni au operat sistemele, au declarat oficialii, dar tot ceea ce a fost cules a fost împărtășit cu americanii.

Preocupată de faptul că instalațiile învechite ale GUR erau probabil compromise de serviciile secrete rusești, CIA a plătit pentru noi sedii pentru divizia paramilitară "spețnaz" a GUR și pentru o direcție separată responsabilă cu spionajul electronic. Noile capacități au fost transformatoare, au declarat oficialii.

"Într-o singură zi puteam intercepta între 250.000 și 300.000 de comunicații separate" de la unități militare rusești și FSB, a declarat un fost înalt oficial al GUR. "Erau atât de multe informații încât nu le puteam gestiona noi înșine". Trofeele de date erau retransmise prin noua instalație construită de CIA înapoi la Washington, unde erau analizate de analiștii CIA și NSA, au declarat oficialii.

"Le dădeam posibilitatea - prin noi - să colecteze" ținte rusești, a declarat fostul oficial GUR. Întrebat despre amploarea investițiilor CIA, oficialul a spus: "Au fost milioane de dolari".

În timp, GUR a dezvoltat, de asemenea, rețele de surse în aparatul de securitate al Rusiei, inclusiv unitatea FSB responsabilă de operațiunile din Ucraina. Ca o măsură a încrederii între SUA și Ucraina, au declarat oficialii, CIA a fost autorizată să aibă contact direct cu agenți recrutați și conduși de serviciile secrete ucrainene.

Surpriza rezultată în materie de informații a fost în mare parte ascunsă de ochii publicului, cu excepții intermitente. SBU a început să publice interceptări de comunicații incriminatoare sau jenante, inclusiv una în care comandanți ruși au fost capturați discutând despre vinovăția țării lor în doborârea în 2014 a unui avion de pasageri al Malaysian Airlines.

Totuși, informațiile obținute prin cooperarea dintre SUA și Ucraina au avut limitele lor. Avertizările prevăzătoare ale administrației Biden cu privire la hotărârea președintelui rus Vladimir Putin de a răsturna guvernul de la Kiev, de exemplu, s-au bazat în principal pe fluxuri separate de informații de care Ucraina nu a avut cunoștință inițial.

Într-un fel, au spus oficialii, propriile eforturi de colectare ale Ucrainei au alimentat scepticismul pe care Zelenski și alții îl aveau cu privire la planurile lui Putin, deoarece ascultau unități militare și FSB care la rândul lor nu au fost informate până în ajunul războiului. "Obțineau o imagine exactă de la oameni care erau, de asemenea, în întuneric", a declarat un oficial american.

GUR și-a folosit propria flotă de drone pentru a lansa zeci de atacuri pe teritoriul rusesc, inclusiv lovituri care au penetrat apărarea aeriană rusă pentru a lovi clădiri din Moscova. Printre acestea s-a numărat o operațiune din mai 2023 care a incendiat pentru scurt timp o secțiune de acoperiș din Kremlin.

Aceste lovituri au implicat atât drone cu rază lungă de acțiune lansate de pe teritoriul ucrainean, cât și echipe de agenți și partizani care au lucrat în interiorul Rusiei, au declarat oficialii. Motoarele pentru unele drone au fost achiziționate de la furnizori chinezi cu fonduri private care nu au putut fi urmărite până la surse ucrainene, potrivit unui oficial care a declarat că a fost implicat în aceste tranzacții.

GUR s-a aventurat, de asemenea, în asasinate, au declarat oficialii. Oficialii din domeniul securității au declarat că nicio operațiune majoră a SBU sau GUR nu se desfășoară fără aprobarea - tacită sau nu - a lui Zelenski.

Atentatul cu mașină capcană care a ucis-o pe Dugina anul trecut continuă să iasă în evidență ca fiind unul dintre cele mai extreme cazuri de răzbunare letală - unul care nu numai că a vizat necombatanți, dar a implicat o femeie ucraineană și o fată preadolescentă, probabil involuntar.

FSB a identificat-o pe Natalia Vovk, 42 de ani, ca fiind principalul suspect. Potrivit FSB, aceasta a intrat în Rusia din Estonia în luna iulie, a închiriatt un apartament în același complex cu Dugina și a petrecut săptămâni întregi supraveghind-o înainte de a se strecura înapoi în Estonia împreună cu fiica sa după producerea exploziei.

FSB a identificat, de asemenea, un presupus complice care, potrivit Rusiei, ar fi furnizat plăcuțe de înmatriculare kazahe pentru ca Vovk să le folosească pe vehiculul ei, un Mini Cooper, în timp ce călătorea în Rusia; a ajutat la asamblarea explozibilului și a fugit în Estonia înainte de atac.

Autoritățile ucrainene au declarat că Vovk a fost motivată în parte de asediul Rusiei asupra orașului său natal, Mariupol. Acestea au refuzat să comenteze natura relației sale cu SBU sau locul unde se află în prezent.

Atacul a avut ca scop uciderea lui Dughin, în timp ce acesta și fiica sa plecau de la un festival cultural unde ideologul pro-război, catalogat uneori drept "creierul lui Putin", ținuse o prelegere. Se aștepta ca cei doi să călătorească împreună, dar Dughin s-a urcat într-un alt vehicul. Vovk a participat, de asemenea, la festival, potrivit FSB.