"Suveica" lui Kulmanov a devenit una din cele mai mari afaceri de mediu din Prahova cu implicatii guvernamentale

In cele ce urmeaza prezentam un caz "școală" prin care evidentiem o suveica intre reprezentantii unei companii importante, care au dezvoltat o veritabila retea de firme care au activat in domeniul ecologizarii mediului si care impreuna cu responsabili ai autoritatii guvernamentale au pus la cale numeroase "inginerii" financiare care au prejudiciat statul roman.

Arman Kulmanov este un cetatean kazakh care a ocupat pana in anul 2019 pozitia de Group Procurement Director al Rompetrol. Acesta impreuna cu alti reprezentanti ai companiei KMGI: Alexey Golovin - Vicepresedinte dezvoltare corporativa si strategie; Robert Janau-project manager decontaminare bataluri; Felicia Andrei Rompetrol responsabil mediu HSEQ; Corina Rugina Rompetrol HSEQ, precum si reprezentanti ai Ministerului Mediului: Gratiela Leocadia Gavrilescu (fost ministru al Mediului); Teodor Dulceata (secretar general al Ministerului Mediului din 2013- 2019, in prezent secretar general adjunct in acelasi minister); Florin Diaconu (director al APM Prahova) au organizat o grupare de interese avand drept obiectiv decontaminarea (ecologizarea) diferitelor situri contaminate in judetul Prahova, cele mai mari apartinand Rompetrol.

Este documentat faptul ca principalii beneficiari ai acestei grupari sunt fratii Cristian Alexandru si Alexandru Alexandru proprietarii companiei Pikanore. Acestia s-au implicat direct in atribuirea contractului pentru batalurile 16 si 17, de pe amplasamentele rafinariei VEGA Ploiesti, a lui Teodor Dulceata, respectiv Gratiela Gavrilescu, fiind de notorietate faptul ca Bogdan Nafureanu (fost consilier personal al Ministrului Mediului Gavrilescu si fost angajat OMV Petrom) este responsabil tehnic de acest contract din partea Pikanore. In completarea sustinerii institutionale s-a alaturat si suportul acordat de Felicia Andrei - care avea o relatie foarte apropiata cu Arman Kulmanov - in a determina sustinerea si incheierea acestui contract cu compania Pikanore.

Gruparea descrisa mai sus a cooptat in demersurile sale si companiile Ecomaster servicii ecologice, respectiv Oil Depol Service companii conduse de Danut Florescu si Radu Merla, ambii din Constanta.

Panza freatica distrusa, pericol pentru localitate

Ca urmare a finalizarii lucrarilor aferente contractului de decontaminare incheiat intre Ecomaster si Rompetrol - batalul 18 este documentat atat la APM Prahova cat si la ANPM ca desi dupa plata integrala a serviciilor de ecologizare acest sit ar fi trebuit sa fie decontaminat in realitate in acest batal se mai regaseste un volum de aproximativ 25.000 tone gudron acid. Ceea ce incalca obligatiile stipulate prin Acordul de mediu nr 1/2015 și a dispozitiilor legale, a obligatiilor contractuale, dupa escavarea solului contaminat cu gudron acid respectiv tratarea neconforma a acestuia, reprezentantii Ecomaster si Responsabilii Rompetrol mentionati anterior au convenit in 2019, lunile septembrie-octombrie, sa dezinformeze atat autoritatile cat si Rompetrol dispunand escavarea unui strat de aproximativ 1,5 m grosime, fara un proiect tehnic care sa ateste solutia sau acordul APM Prahova. Fiind efectuata la o diferenta de adancime de 40 cm fata de nivelul panzei freatice, aceasta a fost compromisa, afectand acviferul din proximitatea zonei locuite. Mai mult decat atat, ca urmare a unei decizii emise de Gabriela Munteanu, s-a dispus montarea unei geomembrane de proasta calitate care nu oferea nici un fel de protectie in contextul amintit.

Un alt demers al gruparii sus amintite il reprezinta casetele/iazurile contaminate istoric de la Vadu, Constanta. Astfel in aprilie 2019 Garda de Mediu Constanta, notifica Rompetrol sa demareze activitati de ecologizare a suprafetei de aproximativ 7-8 hectare din totalul de 40 hectare aferente celor soua casete/iazuri indiguite de mari dimensiuni, unde pana in anul 1994 au fost depuse materiale reziduale petroliere rezultate din dragarea celor doua iazuri de catre compania Petromar, achizitionata ulterior de Rompetrol. Dat fiind faptul ca terenul afectat de poluare se afla la aproximativ 2 km de plaja Vadu, inspectorii de mediu au pus in vedere Rompetrol ca si proprietar a suprafetei de teren sa elaboreze de urgenta - pana la 3 mai 2019 un plan final de ecologizare, care sa cuprinda etape si termene clare aferente actiunii de decontaminare.

Afaceri de familie

Trebuie amintit faptul ca in perioada 2013-2016 asocierea Oil Depol, Envirotech si Ecomaster (ulterior dupa achizitia de la Rompetrol) au avut un contract de ecologizare/decontaminare aferent suprafetei contaminate descrise in care au fost insa efectuate doar lucrari fictive in coniventa cu responsabillii Rompetrol mentionati. Este documentat deasemenea faptul ca, imediat dupa notificarea inspectorilor de mediu, gruparea amintita a incredintat un contract catre grupul de firme apartinand lui Danut Florescu avand drept scop analize ale solului la Vadu in vecinatatea Rafinariei Midia in valoare de 2,5 mil usd cu posibilitatea suplimentarii lui cu 250% functie de lucrarile suplimentare necesar a fi efectuate. Nu exista o confirmare pana in acest moment privitoare la demararea unui contract efectiv de decontaminare de catre Rompetrol.

In sustinerea activitatilor de canibalizare a lucrarilor de decontaminare/ecologizare initiate de compania Rompetrol, precum si pentru un mai bun control si fidelizare a participantilor la aceste activitati, este de notorietate faptul ca sotul Corinei Rugina lucreaza ca Director in companiile Ecomaster respectiv Envirotech, iar baiatul acesteia lucreaza in compania Rompetrol ca responsabil de contract cu Oil Depol/Ecomaster. Sotia lui Robert Ianau este angajata chimist la Ecomaster iar sotul Feliciei Andrei lucreaza ca si consultant la Oil Depol. Trebuie amintita in acest context si Diana Teodor, fost angajat Rompetrol in prezent director general al Ecomaster.