Tal Hanan conduce o echipa secretă de dezinformare condusă din Israel și care s-a amestecat în zeci de alegeri de pe planetă

Tal Hanan, cunoscut sub numele de „Jorge", a dezvăluit că are capacitatea de a sparge conturile unor oficiali de rang înalt, precum și un software pentru crearea rapidă a unor rețele de 30.000 de roboți pentru rețelele de socializare; acesta neagă comiterea de infracțiuni.

O echipă israeliană secretă de contractori care operează din orașul Modiin din centrul țării a fost dezvăluită miercuri ca fiind o sursă globală de campanii de dezinformare de succes care s-a amestecat în alegeri și dispute comerciale în zeci de țări din întreaga lume. Tal Hanan, în vârstă de 50 de ani, un fost agent al forțelor speciale care poartă pseudonimul „Jorge", a fost numit creierul din spatele operațiunii israeliene, care utilizează un software sofisticat cunoscut sub numele de Aims, capabil să pirateze conturile de social media ale oficialilor de rang înalt și să creeze cu ușurință rețele de până la 30 000 de roboți de propagandă pe social media.

Dezvăluirea bombă a fost rezultatul unui raport de investigație realizat de un consorțiu internațional format din aproximativ 30 de instituții de presă, inclusiv publicațiile israeliene Haaretz și The Marker, împreună cu Forbidden Stories, o organizație franceză nonprofit care își propune să continue munca jurnaliștilor asasinați, amenințați sau închiși. Echipa lui Hanan, cunoscută sub numele de „Team Jorge", susține că s-a amestecat în 33 de alegeri prezidențiale din întreaga lume, cu rezultate pozitive în 27 dintre acestea, potrivit The Guardian, unul dintre cele 30 de instituții de presă care au investigat cazul.

Expunerea a numit doar unul dintre aceste scrutine - votul prezidențial din 2015 din Nigeria -, precizând totodată că nu se știe ca alegerile din Statele Unite să fi fost afectate. Raportul a afirmat că inițiativa israeliană se află în spatele unor campanii false - majoritatea privind litigii comerciale - în aproximativ 20 de țări, inclusiv Marea Britanie, SUA, Canada, Germania, Elveția, Mexic, Senegal, India și Emiratele Arabe Unite. Nu a fost menționată nicio campanie în Israel. Hanan a refuzat să comenteze acuzațiile, dar a adăugat că el neagă orice infracțiune. Fratele său, Zohar Hanan, directorul executiv al grupului, a declarat că a lucrat întotdeauna în conformitate cu legea.

Trei jurnaliști - de la Haaretz, The Marker și Radio France - au avut o serie de întâlniri prin apel video cu Hanan pe parcursul a șase luni anul trecut, dându-se drept consultanți pentru elemente care doreau să întârzie alegerile într-o țară mare și instabilă politic din Africa. Tal Hanan, liderul unei echipe care se presupune că se amestecă în campanii electorale și comerciale din întreaga lume, la biroul său din Modiin, decembrie 2022. Munca lor a culminat în decembrie, când reporterii sub acoperire s-au întâlnit personal cu un Hanan aparent neștiutor, în birourile sale nemarcate din Modiin, filmându-l în timp ce se lăuda cu capacitățile echipei sale.

„Acum suntem implicați într-o alegere în Africa... Avem o echipă în Grecia și o echipă în [Emiratele]... Urmați pistele", a declarat Hanan în timpul întâlnirii, la care au participat patru dintre colegii săi. Acesta a susținut, de asemenea, că este implicat în două „proiecte majore" în SUA, precizând totodată că nu se ocupă direct de politica americană. Hanan și-a descris coechipierii ca fiind experți în finanțe, social media, campanii și „război psihologic", spunând că sunt „absolvenți ai agențiilor guvernamentale".

El a demonstrat capacitățile software-ului său, alegând rapid un nume, un sex, fotografii și alte informații de fundal pentru un avatar fals de pe rețelele de socializare care avea conturi interconectate pe mai multe platforme, concepute pentru a părea autentice pentru utilizatorii de internet neștiutori. Interfața lui Aims, un software care poate crea o rețea sofisticată de 30.000 de roboți de social media pentru campanii de dezinformare, așa cum o prezintă Tal Hanan în timpul unui apel video în 2022.

Nu a fost clar de unde au fost luate fotografiile pentru roboți, deși ancheta a dezvăluit unele cazuri în care fotografiile au fost furate din conturile unor persoane reale. De asemenea, Hanan le-a arătat reporterilor „bloggerița" sa, un sistem automat care creează site-uri web cu aspect autentic, care postează informații false ce ar putea fi apoi folosite de roboți pentru a răspândi știri false. „După ce ai creat credibilitate, ce faci? Apoi poți manipula", a spus el.

Hanan a demonstrat, de asemenea, capacitatea echipei sale de a sparge conturile de social media ale unor oficiali de rang înalt din țările vizate, recuperând informații din contul Gmail al unui înalt oficial electoral kenyan și postând un mesaj de pe contul Telegram al unui strateg politic kenyan. „Unul dintre cele mai mari lucruri este să pui bețe în roate între oamenii potriviți, înțelegeți? Și îi pot scrie ce cred despre soția lui, sau ce cred despre ultimul său discurs, sau îi pot spune că i-am promis că va fi următorul meu șef de cabinet, bine?", a spus Hanan.

Tal Hanan, liderul unei echipe care se presupune că se amestecă în campanii electorale și comerciale din întreaga lume, la biroul său din Modiin în 2022. Hanan a lăsat să se înțeleagă că metodele de hacking implicau exploatarea unor vulnerabilități cunoscute în sistemul global de semnalizare a telecomunicațiilor, cunoscut sub numele de SS7, considerat de mult timp de experți drept un punct slab.

În timp ce Hanan a declarat că va cere între 6 și 15 milioane de euro (între 6,5 și 16 milioane de dolari) pentru serviciile sale, raportul a citat e-mailuri scurgeri din urmă cu câțiva ani care detaliau tarife mult mai mici, de la 160 000 de dolari pentru implicarea într-o campanie într-o țară din America Latină la 400.000-600.000 de dolari pentru o campanie în Kenya. Nu exista nicio dovadă că vreuna dintre aceste oferte ar fi fost acceptată. Hanan a refuzat să își dezvăluie numele în timpul întâlnirii, dar a lăsat suficiente indicii pentru a le permite jurnaliștilor să îi descopere identitatea, ultima dovadă provenind dintr-un e-mail Cambridge Analytica divulgat în cadrul scurgerii masive de informații despre firma britanică de consultanță, acum dispărută, care colaborase anterior cu Hanan.

Potrivit anchetei, cel puțin o parte din operațiunile lui Hanan au fost efectuate prin intermediul societății israeliene Demoman International, care figurează pe un site internet al Ministerului Apărării ca fiind o firmă care promovează exporturile de apărare. Ministerul Apărării a refuzat să comenteze. Israelul a fost deja supus unor presiuni diplomatice pentru a reduce amploarea industriei sale obscure de spionaj cibernetic, mai multe companii - conduse de celebrul NSO Group - fiind acuzate că ajută regimurile autocratice din întreaga lume să înăsprească drepturile omului și să vizeze rivalii politici.