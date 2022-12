The Dossier: Forumul de la Davos 2023 - Programul complet al discursurilor și al participantilor. FEM va cere mai multă cenzură și tiranie!

Forumul Economic Mondial (World Economic Forum - WEF) va găzdui luna viitoare reuniunea anuală la Davos și, pentru al doilea an consecutiv, The Dossier este prima publicație care publică o listă a vorbitorilor care participă la reuniunea clasei conducătoare din Elveția, organizată doar pe bază de invitație, scrie Jordan Schachtel.

Bancherii din New York și Londra se pregătesc pentru bonusurile de sfârșit de an care, potrivit estimărilor recrutorilor, sunt cu 30% până la 50% mai mici, în timp ce unii ar putea să nu primească nimic, în condițiile în care tranzacțiile s-au blocat, iar situație economică este sumbră.

Într-un recent eseu din The Occidental Observer intitulat "The Amazing Adventures of Israeli Trans-Pedophile and Tampon-Fetishist Jonathan Yaniv", autorul Tobias Langdon relatează comportamentul grotesc și pervers al acestei ființe care a avut "atenția a milioane de oameni din întreaga lume" pentru doar unul dintre actele sale josnice.