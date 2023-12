Triunghiul periculos: Ciolacu-Docuz-Negoiță și o licitație de 27 milioane de euro pentru o firmă din Buzău patronată de un fotomodel din Dubai

Un contract cadru de 133 de milioane de lei scos la licitație de Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță, este pe punctul de a fi semnat cu o firmă din Buzău cu cifre de afaceri 0 între 2014 și 2021, după ce a fost câștigat într-o procedură de atribuire cu multe semne de întrebare.

Pentru îndeplinirea unei condiții-cheie de participare, societatea din Buzău are ca terț susținător o firmă din domeniul construcțiilor al cărei patron și soția lui au fost finanțatori PSD în mandatul actualului președinte al formațiunii, premierul Marcel Ciolacu. Mai multe documente și indicii descoperite de G4Media.ro dezvăluie faptul că în spatele micii firme care țintește banii de la Sectorul 3 s-ar afla membri a două familii - Docuz și Arghir -, apropiate de actualul primar al Sectorului 3 și de președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Primăria condusă de Robert Negoiță scoate la licitație în iunie 2023 un contract cadru pentru servicii de catering în școli în valoare de 133 de milioane de lei (27 de milioane de euro), scrie G4media.ro.

Pe data de 25 august, comisia de licitație a anunțat rezultatul preliminar: Pe primul loc este asocierea Gab Pavolux-Bedamiro.

Cu câteva luni înainte de licitația pentru contractul mare, de 27 milioane de euro, o școală din sectorul 3 scoate la închiriere o fostă cantină, în care primăria investise deja circa 2 milioane de euro în dotări de lux. Câștigătorul licitației:Gab Pavolux, în urma unei proceduri cel puțin discutabile.

Firma care va presta servicii de catering pentru școlile din sectorul 3 și-a asigurat, prin urmare, înainte de licitație, spațiul pentru cantină amenajat deja cu toate dotările pe banii primăriei.

Firma Gab Pavolux este deținută de Andrei Andrei, un fotomodel din Timișoara care trăiește în Dubai. Zeci de fire leagă însă firma Gab Pavolux de familia Docuz. Sorina Stan Docuz, fostă Miss Buzău, trece drept protejata premierului Marcel Ciolacu, originar și el tot din Buzău.

Bedamiro, firma care a susținut la licitație firma Gab Pavolux, are sediul tot în Buzău și este deținută de omul de afaceri Mihai Leonard Rotaru. În toamna lui 2020, la scurt timp după ce Marcel Ciolacu a devenit președinte ales al PSD, atât Rotaru, cât și soția sa, Daniela, au împrumutat acestei formațiuni politice câte 445.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale. Rotaru este considerat drept unul dintre apropiații premierului Ciolacu și finanțatorii de bază ai PSD.

Primarul Robert Negoiță, fostul soț al Sorinei Docuz, este puternic susținut de Marcel Ciolacu. În calitate de premier, Ciolacu a lăudat public activitatea primarului din Sectorul 3. Potrivit unor surse din PSD, Ciolacu îl susține pe Negoiță pentru o eventuală candidatură la Primăria Capitalei.

Deși licitația organizată de primăria lui Negoiță și-a desemnat câștigătorii, pe primul loc fiind firma Gab Pavolux strâns legată de familia Docuz, contractele nu au fost încă semnate. G4Media.ro a început investigația în urmă cu câteva luni.

Ancheta pe larg

În interval de circa un an, aceste familii au executat un plan amănunțit, pe etape, scopul fiind obținerea acestui contract de zeci de milioane de euro din bani publici. Aceste etape, care au avut loc succesiv, sunt denumite generic de G4Media.ro: FIRMA, CANTINA și MAREA LICITAȚIE.

Nu este prima oară: în 2019-2020, firma de panotaj Look Outdoor, o altă societate conectată la aceste familii, și-a crescut cifra de afaceri de 835 de ori după ce ar fi primit fonduri de la PSD, bani încasați de partid de la bugetul de stat. Contactat de G4Media.ro pentru a comenta afacerile din bani publici ale acestor firme, premierul Marcel Ciolacu a transmis scurt: "Îmi cer scuze. Chiar nu are rost să vă răspund la această mizerie. Sărbători fericite! "

Legăturile dintre persoanele private, membre ale familiilor Docuz și Arghir, și afaceri cu bani publici aflate în custodia unor politicieni influenți. Cazul firmelor Gab Pavolux și Look Outdoor, spețe în care abundă prezența Buzăului (BZ), fieful premierului Ciolacu

Înființată în 2012, societatea Gab Pavolux SRL Buzău ("organizare expoziții, târguri și congrese") a avut o activitate modică în primii doi ani de funcționare, pentru ca, între 2014 și 2021, cifra de afaceri să fie, de fiecare dată, 0. Unic asociat și administrator al firmei era Gabi Slămnoiu, o persoană cu domiciliul în comuna buzoiană Racovițeni.

Pe data de 21 octombrie 2022, Slămnoiu i-a cedat toate părțile sociale și funcția de administrator lui Andrei Andrei, un fotomodel din Timișoara care, în trecut, a participat la mai multe reality-show-uri și a apărut frecvent în articole din tabloide. Conform contului de Facebook, de câțiva ani, Andrei Andrei locuiește în Dubai alături de soția sa, Flory Nicolaescu, de origine din Buzău. Pe această rețea de socializare, Andrei se prezintă drept "Personal Trainer Dubai, Online Coach", iar Nicolaescu - stewardesă la Emirates.

"Noi facem foarte multe firme. Suntem o firmă de avocatură cu o anumită ramură care se ocupă strict de Registrul Comerțului, iar clienții vin cumva de pe Internet și noi îi preluăm, nu intrăm în contact efectiv cu persoanele", a declarat, pentru G4Media.ro, avocatul din București care apare la Registrul Comerțului că a intermediat modificările de acționariat pe ruta Slămnoiu-Andrei la Gab Pavolux.

El a afirmat că a trecut prea mult timp și acum nu mai știe numele persoanei care l-a contactat în octombrie 2022 pentru schimbările la firma din Buzău. În documentele din "era" Andrei Andrei de la Registrul Comerțului Buzău, documente consultate de G4Media.ro, drept contact al firmei Gab Pavolux SRL.

Numele complet al posesorului acestei adrese de email: Alin Mădălin Arghir, soțul Cristinei Elena Arghir, născută Docuz, o buzoiancă din Racovițeni, la fel ca Slămnoiu, dar, între timp, stabilită în București-Ilfov. Cristina Elena și Gabi Slămnoiu au fondat, în 2015, o societate numită Sow Atelier Couture SRL, dizolvată în martie 2023.

Sow Atelier este o afacere de îmbrăcăminte, un brand de care se ocupă, în principal, Mărioara Docuz, mama Cristinei Elena Arghir. Mărioara, venită și ea din Racovițeni în București, mai are o fată, Sorina, fostă concurentă la Miss Buzău, fotomodel care a pozat deseori pentru Sow Atelier. Sorina Docuz a fost soția actualului primar al Sectorului 3, Robert Negoiță.

Cel mai recent, a fost căsătorită cu un om de afaceri pe nume Mădălin Stan, de care a divorțat dar îi poartă numele de familie în acte. Sow Atelier funcționează, în prezent, pe altă firmă și are punct de lucru în Hotelul RIN deținut de fratele lui Robert Negoiță.

Legăturile dintre cei de mai sus nu se opresc aici: Alin Arghir a fost angajat la firma DCZ Shop deținută de cumnata sa Sorina, iar, în 2022, figura cu venituri de la Primăria Sectorului 3, unde edil este fostul său cumnat Robert, precum și de la Algorithm Construcții S3 SRL, societate subordonată aceleiași primării.

Informațiile apar în declarația de avere semnată, în iunie 2023, de soția sa, Cristina Elena, care ocupă postul de președinte al Consiliului de Administrație de la Internet și Tehnologie S3 SRL, altă firmă deținută de Primăria Sectorului 3. În trecut, ea a lucrat în Grupul Ring Media al familiei Negoiță.

Ulterior preluării firmei de către Andrei Andrei, aceasta a fost înscrisă ca participantă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP), unde, la contact, apare numărul de telefon mobil al lui Alin Arghir. Tot numărul său apare în SICAP în dreptul altei societăți participante la proceduri din bani publici: Look Outdoor. La acest număr de mobil, la poza de profil de pe Whatsapp, apar cei trei copii ai lui Alin și soției sale, Cristina Elena Arghir.

Între Gab Pavolux și Look Oudoor mai există o legătură: pe site-ul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, unde sunt înregistrați proprietarii domeniilor de Internet, site-ul www.lacantine.ro destinat activității firmei Gab Pavolux, aparține Look Outdoor. Și aici apare același număr de mobil al lui Alin Arghir.

Director în Look Ootdoor, după cum a declarat ea însăși pentru G4Media.ro, este cumnata lui Alin Arghir, Sorina Stan (fostă Docuz, fostă Negoiță). Look Outdoor are un traseu parțial similar cu cel al Gab Pavolux: a fost înființată în Buzău de o apropiată a familiilor Arghir și Docuz, avea cifre de afaceri modice după fondare, și-a mutat sediul în București, iar o parte din părțile sociale au fost preluate de Roxana Ilie (și ea fotomodel, cea mai bună prietenă a Sorinei).

Imediat, societatea a dat lovitura, înregistrând, după preluare, o creștere de 835 de ori a cifrei de afaceri față de anul anterior (2019). În octombrie 2022, G4Media.ro dezvăluia faptul că Look Outdoor, care activează pe piața panotajului outdoor, își făcuse banii din 2020, an electoral, din contracte semnate cu Partidul Social-Democrat condus de Marcel Ciolacu.

Multiple surse au indicat pentru G4Media.ro faptul că între Sorina Stan-Docuz și Marcel Ciolacu există o relație foarte apropiată, de care a beneficiat și sora celei din urmă. Astfel, în 2022, pe filieră PSD, Cristina Elena a fost propusă pentru a face parte din Consiliul de Administrație de la Romgaz, propunerea fiind retrasă după ce informația a apărut în presă.

În aceeași perioadă, tot pe filieră politică, Cristina Elena a prins, totuși, o astfel de funcție, dar în Consiliul de Administrație de la Loteria Română. Propunerea a fost făcută în Adunarea Generală a Acționarilor de Ministerul Economiei condus de Florin Spătaru (PSD)

"Nu cunosc această societate (Gab Pavolux n.r.). Nu știu mai multe detalii, după cum știți, eu sunt director la Look Outdoor. Sunt la un meeting și nu pot să vorbesc", a spus Sorina Stan Docuz pentru G4Media.ro.

"Poate fi vreo greșeală ceva. Știu eu ce-i acolo? (la SICAP, unde apare numărul de mobil în dreptul Gab Pavolux n.r.)", a susținut și Alin Arghir, adăugând că nu știe nimic de această firmă.

Cinci emailuri cu întrebări trimise pe adrese ale Gab Pavolux, Look Outdoor și a lui Alin Arghir au rămas fără răspunsuri până la ora editării acestui articol. Mesaje private trimise pe conturile de Facebook ale lui Andrei Andrei și soției sale au rămas, de asemenea, fără reacție.

În noiembrie 2022, la circa o lună după preluarea firmei Gab Pavolux de către Andrei Andrei, Colegiul Tehnic "Mihai Bravu" din Sectorul 3 al Municipiului București a anunțat faptul că scoate la închiriere, pe cinci ani, un spațiu aflat în curtea instituției: o fostă cantină, formată din subsol și parter, cu o arie utilă de aproape 1.400 de metri pătrați.

Începând cu 2018, Primăria Sectorului 3 a investit aproape 2 milioane de euro atât în modernizarea spațiului, cât și în echipamentele necesare derulării activității de tip restaurant.

"Pentru barul cantinei, societatea primăriei, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL, va plăti 40 de mii de lei. Pentru o singură canapea de trei metri şi 40 de centimetri lungime, piele ecologică şi spătar cu romburi, se vor plăti... 16.402 lei. Tavanul cantinei va fi luminat cu candelabre de 8.700 de lei bucata şi aplice cu două becuri... a câte 959 de lei bucata", scria presa la momentul începerii lucrărilor, dată la care suma ce urma fi investită era estimată la circa 6 milioane de lei. Ulterior, aceasta a crescut prin acte adiționale.

Atunci când, după licitație, Colegiul "Mihai Bravu" a semnat contractul cu chiriașul, atașat documentului a fost inclus un proces-verbal întins pe șapte pagini și jumătate în care sunt enumerate dotările spațiului pus la dispoziție chiriașului, "la cheie": de la furculițe, pahare, coșuri de pâine, până la mese, lavoar, sterilizator cuțite, mașină de curățat cartofi, mașină de gătit, candelabru VIP, canapele din piele ecologică, camere frigorifice, lift subsol-parter etc

Ancheta integral AICI.