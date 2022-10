Uite de ce televiziunile păstrează tăcerea despre scandalul Olanda vs Romania in privinta Schengen. Actionariat si sedii in Tările de Jos, taxe la olandezi!

Poate ca multi s-au intrebat de ce principalele televiziuni din Romania, cele generaliste, care detin suprematia ratingului in mediul urban, dar si mare parte din televiziunile de stiri, nu au relatat pe larg despre faptul ca Olanda se opune si acum abuziv pentru ca Romania sa fie parte din spatiul Schengen. Si pe langa televiziuni si numeroase posturi de radio.

Ei bine, Pagina de Media a facut o statistica interesanta dupa ce CNA a obligat posturile de radio si tv sa dea publicitatii componenta actionariatului (atat persoane fizice, cat si entitati private, ca si companiile terte care apar ca proprietari directi sau indirecti in firmele statiilor de pe teritoriul Romaniei). Listele pentru posturile TV apar AICI. Iar cele pentru radiouri AICI.

După cum se observa, majoritatea posturilor TV principale (cu exceptia celor din Antena Grup - aserite intereselor SUA, insa, prin parteneriatul cu CNN) au actionariat (firme directe sau indirecte) inregistrate in Olanda (Tarile de Jos), cu sedii in Tara Lalelelor. Platesc asadar taxe Olandei, fireste avand facilitati fiscale numeroase de pe urma acetor afaceri media derulate in Romania. Acesta este unul din motivele pentru care Olanda (care culmea se afla si intopul inverstitorilor din Romania, care este deja o semi-colonie a imperialismului globalist americano-francezo-olandez) isi permite sa "stearga pe jos" cu România. Pentru ca media de la noi nu are nicio atitudine!