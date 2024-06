Un dosar secret vechi de 428 de ani dezvăluie rețeaua de spioni a Elisabetei I. Un istoric crede că rețeaua a fost „primul serviciu secret organizat în mod corespunzător"

Timp de mai bine de un secol, acesta a zăcut nestingherit în Arhivele Naționale: o singură foaie de hârtie, intitulată „Numele inteligenților", cu puterea de a dezvălui o rețea ascunsă de spioni elisabetani, scrie The Guardian.

Acum, dosarul secret, vechi de 428 de ani, al lui Robert Cecil, șeful spionilor Elisabetei I și omul care a descoperit complotul prafului de pușcă din 1605, a fost reconstituit cu ajutorul acestui document-cheie. Acesta dezvăluie modul în care Cecil a înființat și a folosit o rețea clandestină de spionaj pentru a spiona monarhii europeni pentru tronul englez.

Rețeaua a fost atât de extinsă încât istoricul Stephen Alford - care a vânat spionii elisabetani și a reconstituit minuțios dosarele ilicite ale lui Cecil despre fiecare „spion" de când a găsit lista în arhive, în urmă cu aproape 15 ani - crede că a fost „primul serviciu secret organizat în mod corespunzător" din Anglia.

„Erau o mulțime de nume pe listă - pe unele le recunoșteam, oameni care făceau parte sau erau apropiați de consiliul privat al Elisabetei I, iar pe multe nu le știam.

În cele din urmă, mi-am dat seama că numerele de lângă numele lor erau numere de folio și că aceasta era de fapt o pagină de cuprins. Acela a fost un moment de iluminare", a declarat Alford, profesor de istorie britanică modernă timpurie la Universitatea din Leeds.

El a scris o carte despre descoperirile sale, All His Spies: The Secret World of Robert Cecil, care va fi publicată de Penguin. Documentul trecut anterior cu vederea, pe care Alford crede că Cecil a început să îl scrie în 1596, fusese pus într-un dosar „divers" de arhiviștii victorieni.

„Cred că am fost probabil primul savant care s-a interesat de acest lucru", a spus Alford. „Victorienii aveau un obicei: dacă dădeau peste documente care nu aveau sens pentru ei, care erau puțin misterioase și nu puteau fi clasate într-un mod curat și ordonat, se scărpinau în cap și apoi le puneau într-un dosar divers și le ignorau. Și tocmai acolo găsesc acum istoricii lucruri cu adevărat interesante."

El a început să caute în arhive orice document care părea relevant și care avea „un număr mic în colț" care se potrivea cu numărul documentului de pe pagina de conținut. „Trebuia doar să sper că marginile hârtiei nu fuseseră rupte. Și pentru că manuscrisele erau atât de prost păstrate înainte de secolul al XIX-lea - adesea îndesate în camerele din Turnul Londrei - șobolanii și șoarecii au ajuns și la unele. Adesea, erau pătate, uneori se vedeau urme de dinți. Este un miracol că aceste documente au supraviețuit".

Pe măsură ce a alcătuit treptat folioul fiecărui informator, a început să vadă un tipar. „Fiecare era ca un dosar de birou, cred. Era la îndemână în biroul lui Cecil pentru când veneau rapoarte sau pentru a ține o evidență a plăților făcute."

Majoritatea spionilor din secolul al XVI-lea lucrau pentru curteni și erau în mod normal „o adunătură de pungași", a spus Alford, care apăreau la întâmplare și ofereau informații ad hoc. Inteligenții de pe această listă erau diferiți: „Aceștia erau persoane serioase, mulți dintre ei comercianți internaționali, care erau pe statul de plată".

Anterior, cercetătorii credeau că Cecil, al cărui rol oficial era de secretar de stat al Elisabetei, avea „câțiva spioni, ici și colo". Dar cercetările lui Alford indică faptul că acesta avea o rețea organizată de peste 20 de spioni, în Lisabona, Calais, Bruxelles, Sevilla, Roma, Amsterdam, Scoția, Suedia și în alte locuri nespecificate. „Îi alegea pe negustori pentru că aceștia călătoreau, știau să citească și să scrie, vorbeau limbi europene și aveau propriile lor rețele".

Fiecare agent era plătit să trimită în secret rapoarte codate lui Cecil, care le decripta folosind cifrul individual, personalizat, din dosarele fiecăruia, care conținea, de asemenea, o evidență a plăților și a tuturor comunicațiilor lor secrete. „După standardele moderne, cifrele sunt destul de nesofisticate - ele vor sugera litere diferite pentru literele alfabetului, sau simboluri sau diagrame pentru regina sau regele Spaniei, de exemplu", a spus el.

După Armada spaniolă din 1588, când catolicul Filip al II-lea al Spaniei a încercat să invadeze Anglia protestantă și să o răstoarne pe Elisabeta, Cecil era deosebit de îngrijorat de posibilitatea unui al doilea atac naval spaniol în anii 1590. „Există un echipaj de spioni - doi frați - care supraveghează coasta Atlanticului, undeva în apropiere de Biarritz, pentru a vedea dacă există nave spaniole care navighează într-o nouă armadă sau care fac pregătiri militare și navale. Ei pretindeau că transportă mărfuri de contrabandă între Franța și Spania, dar de fapt mergeau în porturi și făceau rapoarte despre activitatea navală, numărau navele și aflau ce se întâmplă."

Scrisul de mână din diferitele dosare indică faptul că Cecil se baza pe un mic „grup de persoane de încredere" pentru a-l ajuta să își desfășoare operațiunea clandestină.

„Cecil conducea un sistem bine finanțat și organizat, iar acest lucru face o diferență enormă în ceea ce privește modul în care poate opera din punct de vedere politic - îi oferă într-adevăr informații adecvate, nu știri întâmplătoare sau bârfe", a spus Alford. „Este primul serviciu secret englez".