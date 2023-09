Un mare om de știință din Big Pharma declară că testele cu ARNm sunt contaminate cu ADN - VIDEO

Un om de știință de la Big Pharma a declarat că vaccinurile cu ARNm Covid-19 testate pentru toxicitate sunt contaminate cu niveluri alarmante de ADN care sunt mortale pentru oameni.

La 14 septembrie 2023, Dr. Phillip Buckhaults a depus mărturie în fața Comitetului ad-hoc pentru afaceri medicale al Senatului din Carolina de Sud. El i-a îndemnat pe legislatori să investigheze dovezile că vaccinurile cu ARNm sunt contaminate în mod deliberat cu ADN ca parte a unui plan de depopulare a omenirii.

Dr. Buckhaults a propus ca investigații suplimentare și analize genetice ale persoanelor vaccinate, examinând în special celulele stem, să aibă loc pentru a identifica orice potențiale modificări genetice. Integrarea ADN-ului plasmidic în genomul celulelor stem poate lăsa efecte de durată, cum ar fi cancerul și bolile autoimune, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la impactul pe termen lung al vaccinului.

În ceea ce privește vaccinurile de rapel, Dr. Buckhaults și-a exprimat ezitarea de a le primi până când se va asigura că nu conțin plasmide ADN. Această abordare prudentă subliniază necesitatea unei evaluări și verificări atente a vaccinurilor de rapel recomandate de CDC.

Mărturia doctorului Buckhaults a stârnit interesul unor medici renumiți, precum doctorul Wafik S. El-Deiry, care și-a exprimat îngrijorarea personală cu privire la vaccinurile experimentale.

