Un studiu argentinian privind vaccinurile susține că „55 de elemente chimice nedeclarate" se află în serurile COVID

O echipă de oameni de știință din Argentina a publicat săptămâna aceasta un studiu în International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research , susținând că peste 55 de elemente chimice se ascund în „vaccinurile" cu coronavirus Wuhan (COVID-19) de la Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CanSino, Sinopharm și Sputnik - dar sunt toate acestea periculoase?

Un studiu internațional publicat în The New England Journal of Medicine a constatat că cel puțin un sfert dintre persoanele cu leziuni cerebrale severe, care nu pot răspunde fizic la comenzi, sunt de fapt conștiente. Deși acești oameni nu au putut, de exemplu, să ridice degetul mare când li s-a cerut, atunci când li s-a cerut să-și imagineze mișcarea au avut în mod repetat activitate cerebrală.