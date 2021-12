Ursula Van Der Leyen cere practic abolirea codului de la Nürnberg pentru a forța vaccinarea experimentală obligatorie

Ursula Van Der Leyen, șefa Comisiei Europene, a declarat presei că dorește practic să abolească vechiul Cod de la Nürnberg pentru a institui vaccinarea obligatorie. Pentru ca doar acest document post-nazist o blochează, deocamdata, in dorinta sa.

Într-un interviu acordat BBC, șefa UE a declarat că este "oportună" luarea în considerare a mandatelor de vaccinare, în special din cauza noii variante Omicron, care a fost detectată acum în 12 țări membre ale UE. "Cum putem impune vaccinarea obligatorie în UE? Este nevoie de o discuție. Este nevoie de o abordare comună, dar este o discuție care cred că trebuie purtată", a comentat Van Der Leyen pentru BBC.

"Nimic altceva decât codul de la Nürnberg. După tot ce am aflat despre atrocitățile naziste, mai ales cele medicale", a remarcat sarcastic doctorul Jordan Peterson, profesor și conferențiar de renume. Jordan Bernt Peterson este un psiholog clinician, profesor de psihologie în cadrul Universității din Toronto. Specializările sale includ psihologia anormală, psihologia socială și psihologia personalității, având un interes particular în psihologia religiei și a credințelor ideologice, citat de The Post Millenial.

"La scurt timp după ce Austria a devenit prima țară care a impus obligativitatea vaccinurilor COVID, Ursula von Der Leyen, șefa UE, solicită renunțarea la Codul de la Nürnberg și introducerea obligativității vaccinării în întreaga Europă.", scrie pe contul sau de twitter avocatul si scriitorul Michael P. Senger, cunoscut opiniei publice occidentate ca autor al mai multor carti in care studiaza, in special, dictatura comunista din China, dar si istoria dictaturilor mondiale, in general. Acesta mai scrie cum Adolf Hitler, nascut in Austria, a condus atrocitatile impotriva umanitatii, din judecarea carora de catre Tribunalul de la Nurnberg a rezultat si faimosul Cod.

În Austria, persoanele de peste 12 ani care nu sunt vaccinate sunt în prezent aproape complet închise, fiind lăsate să iasă doar pentru activități absolut esențiale, cum ar fi mâncarea sau consultațiile medicale. Cu toate acestea, OMS a încurajat puternic țările să nu emită interdicții de călătorie din cauza Omicron și, în plus, a reiterat că primele date indică faptul că majoritatea cazurilor de Omicron nu sunt grave. Cu toate acestea, cele mai multe guverne din lume nu acordă nicio atenție orientărilor OMS cu această ocazie.



Codul de la Nürnberg a fost adoptat în 1947, imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, pentru a preveni multe dintre încălcările grave ale drepturilor omului comise de naziști și de Imperiul Japonez în timpul războiului. Aceasta interzice efectuarea de teste medicale pe subiecți fără consimțământul acestora. Aceste proceduri, deseori efectuate sub comanda unor persoane precum Josef Mengele sau Hideki Tojo, reprezentau cele mai grave forme de tortură. De atunci, a fost necesar un consimțământ complet și proactiv.



Secțiunea din Codul de la Nürnberg în cauză este reprodusă mai jos: