Am întâlnit o Greta Thunberg bătrână, la Mega Image

Am fost vineri la Mega Image... O hipsteroaică la vreo 30 de ani, ținută casual (personal style and comfort combined with elegance), dar cu note șpanchii, pentru personalizarea vestimentației, își umple coșul raw-vegan în așa-numitul Concept Store. Avocado e din Peru, sau din Chile, întreabă? Poate nu s-o lega smoothie, dacă e din Peru, poate doamna boicotează regimul din Chile, criminalii ăia care au reprimat protestele din Santiago. Cine știe...Ghimbirul e bio, se vede pe el.

Tamarillo e adus din Columbia, altul nu există. Acceptând că, pe vreme de secetă, e bună și grindina, doamna ia din Columbia, nu mai face mofturi. Pitahaya e import Vietnam, deci se bagă rapid în coș fiindcă azi sunt la modă vacanțele în Deltă. În Delta Mekongului, of course. Ca desert, un pepino din Ecuador și pentru salată, stai că am uitat, quinoa, avocado și niște chestii verzi la care nu am văzut decât prețul, numele nu mai avea nicio importanță la cât costa.

La cassa de marcat, mă reîntâlnesc cu doamna: pune coșul aproape plin pe tejghea și întreabă cu reproș casiera: pungi biodegradabile de ce nu aveți?

Băă! Greto, că tuto nu pot să-ți spun, dacă îți pasă de planetă, iarna mănânci gogonele și salată de ridichi, nu mangustan și kumquats, cărate cu avionul 7000 de kilometri, peste ocean.

Puteam pune pariu că la ieșire o aștepta un SUV cu motorul pornit, să țină cald în habitaclu, parcat pe linia de tramvai. Până mi-a marcat toate produsele pline de E-uri, raw-vegana plecase. Cel mai probabil să lupte cu încălzirea globală la vreun spa.

Val Valcu