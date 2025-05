La rece, despre alegerile de ieri

Cel mai important:

1. Am avut alegeri libere și corecte, fără incidente majore, cu o prezență mai mare la vot, datorită diasporei, decât în noiembrie 2024.

2. Sistemul de raportare a fost impecabil.

3. La fel ca în noiembrie 2024, avem un independent în turul 2.

4. Pentru prima oară în ultimii xx ani (nu-mi amintesc cum a fost imediat după 1989), Statele Unite s-au implicat direct ȘI vizibil în alegerile din România.

Cele două anunțuri de vineri, chiar dinaintea turul 1, despre scoaterea din Visa Waiver și "pensionarea" ambasadoarei Kavalec au "lovit" în coaliția guvernamentală și implicit în candidatul ei, favorizând candidații MAGA, Simion și Ponta. La asta se adaugă mesajele din înțelepciunea lui JD Vance postate de Ambasada SUA în social media, săptămâna trecută.

Tehnic:

1. George Simion a câștigat alegerile cu aproape 41%, mult peste procentul din sondaje și cel din exit poll-uri.

2. George Simion a luat cu aproape 500.000 de voturi mai mult decât a luat candidatul AUR împreună cu CG în primul tur din noiembrie 2024.

3. Victor Ponta l-a scos pe Crin Antonescu din turul 2, în timp ce Elena Lasconi l-a trimis pe ND în turul 2.

4. Împreună, Crin Antonescu și Victor Ponta, au luat 3,12 milioane voturi, mult mai mult decât cele 2,58 milioane voturi luate de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă în turul 1 din noiembrie 2024.

5. ND a luat cu 200.000+ mai multe voturi decât a luat Elena Lasconi în primul tur din noiembrie.

6. Simion a câștigat Diaspora și a câștigat categoric în țările cu comunități mari de români.

Politic:

1. După votul de ieri, Ilie Bolojan ar trebui să revină în PNL și să-l reformeze.

2. După votul de ieri, Marcel Ciolacu și Elena Lasconi ar trebui să facă un pas în spate din politica mare. Nu susțin părerile că Lasconi e "terminată" și nici că s-ar fi terminat cariera politică a lui Ciolacu. Uitați-vă la Ponta, care a revenit după 9 ani și, probabil, va decide cine va fi viitorul președinte.

3. După votul de ieri, PSD are patru opțiuni pe masă:

a) Îl susține pe ND și rămâne într-o coaliție care va guverna țara.

b) Îl susține pe George Simion și va forma, cu AUR și POT, plus minorități, noua coaliție care va guverna România.

c) Intră în Opoziție, de unde va susține un guvern pro european, dacă ND iese președinte.

d) Se sparge în două, o facțiune se va duce către AUR/suveraniști, alta către PNL/USR.

Turul 2:

1. Pe structura votului de ieri, George Simion va câștiga alegerile din 18 mai. Îmi pare rău, dar e matematică.

2. Pentru a câștiga, ND are nevoie de toate voturile lui Crin Antonescu plus voturile a doi din candidații "ăștia": Elena Lasconi și Daniel Funeriu, care au, împreună, peste 300.000 de voturi. Și tot nu va fi de ajuns. Cc către conducerea USR și felul în care se vor comporta cu Lasconi zilele astea.

3. Voturile lui Ponta se vor duce, majoritar, la George Simion. Probabil Ponta va face și campanie pentru Simion, pe un scenariu în care va prelua PSD-ul și vor guverna împreună.

4. Voturile pesediștilor care l-au votat pe Crin se vor duce, majoritar, către George Simion. Și sunt mulți.

5. Pentru a câștiga ND e nevoie de o prezență masivă la vot în turul 2, de peste 11,5 milioane, iar cei care vin suplimentar să-l voteze pe acesta.

6. Îmi veți spune că Năstase și Ponta au pornit în turul 2, în 2004, respectiv 2014, cu peste 40%. Așa e, doar că atunci:

a) Diaspora nu i-a votat, așa cum l-a votat ieri pe Simion.

b) Procentul "naționaliștilor suveraniști" nu era atât de mare.

c) Confruntarea era între candidatul PSD și cel al "dreptei".

d) ND nu are carisma lui Băsescu și e la fel de urât de pesediști cum era Ponta de votanții de dreapta, în 2014.

e) Trump

7. Să nu vă îmbătați cu apă rece că doar pro europenii se vor mobiliza. Mobilizarea va fi maximă în ambele tabere și vor fi două săptămâni crâncene.

În loc de concluzie: Bloomberg a publicat, vineri, un editorial despre alegerile din România, care citează un tânăr de 35 de ani întors de la muncă, din Elveția: „Aceste alegeri sunt rezultatul a tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Oamenii nu l-au iubit pe Georgescu pentru că era suveranist sau pentru ceva ce spunea el. L-au iubit pentru că era altcineva."

Orlando Nicoară