Arrivederci, Roma. Bonjour, Paris!

Sper să nu vă necăjesc prea rău că nu mă opresc nici azi asupra fotbaliștilor care ne (mai) reprezintă în Europa League. De altfel, cu excepția meciului senzațional al băieților lui Becali, de la Backa Topola, cu acel incredibil 6-6 de la final, urmat de victoria steliștilor (11-10) după loviturile de pedeapsă, nici n-ar fi prea multe de spus. Poate doar tristețea pentru înfrângerea nedreaptă a Botoșanilor, care aruncă în ridicol strigătura rostogolită caraghios în toată presa cu "Vine Mourinho!" Uite că nu vine! Drept urmare, zăbovesc și azi, și săptămâna viitoare asupra tenisului, căci s-a întors Simona Halep și a dovedit deja că e pusă din nou pe fapte mari.

Recunosc că nu mă impresionase cine știe ce în turneul de la Praga, mai ales în victoria chinuită din meciul cu lungana Polona Hercog, cum nu strălucise nici în finala cu Mertens, câștigată tot cu opinteli vizibile. Era însă prima biruință de după pauza de pandemie și, vorba aia, pofta vine mâncând! Simona n-a excelat nici în partida de debut de la Roma, contra italiencei Jasmine Paolini, o jucătoare micuță și grăsuță de pe locul 99 WTA, pe care numărul doi mondial a învins-o, totuși, în două seturi: 6-3, 6-4. Paranteză necesară: urmările sezonului întrerupt de coronavirus s-au văzut la Roma în ...kilogramele acumulate de majoritatea jucătoarelor, dintre care e suficient să le amintim pe supraponderalele Ostapenko, Svitolina, Konta și Blinkova, ca să nu mai vorbim și despre Ons Jabeur și Pavliucenkova! Aveți astfel o explicație suplimentară de ce în fazele superioare ale turneului au ajuns Simona, Pliskova, Vondrousova, Yastremska, Muguruza și Azarenka, la care dispoziția fizică excelentă confirma pregătirile temeinice și susținute.

De altfel, pentru a accede în semifinale, Simona Halep a avut serios de furcă și cu tânăra și talentata Dayana Yastremska, cea care, venită la 20 de ani de dincolo de Marea Neagră, de la Odesa, promisese să-i pună probleme constănțencei noastre. A reușit doar în primul set, câștigat de Simona cu 7-5, dar în al doilea n-a mai avut ce face. Românca începuse deja marșul spre trofeul de la Roma, pe care îl ratase în două finale precedente.

Sub acest semn se va desfășura și semifinala cu aroganta Muguruza, căreia Simona îi avea de plătit niște polițe mai vechi. Iberica s-a prezentat țâfnoasă, în urma victoriei fără panaș la inepuizabila Azarenka dar, după un 3-6 în nici 30 de minute, Muguruza a cerut un time-out medical, revenind pe teren bandajată la coapsa stângă! Simțise deja că o paște înfrângerea și-și asigurase scuza la îndemână. Așa-zisa accidentare mi-a amintit totuşi că fix în această perioadă duduia Garbine servește amatoarelor, pe Instagram, sub egida revistei "Vogue", lecții de pregătire fizică pentru...coapse și spate ("Entrenamiento en 4 semanas con Garbine Muguruza"- Vogue.espana). Mă gândesc acum că, văzând-o dintr-o dată beteagă, Simonei Halep i s-o fi făcut milă de iberică, de vreme ce a slăbit tempo-ul, permițându-i să câștige setul secund cu 6-4. Dar cum a urmat decisivul, e suficient doar să precizăm că Halep a câștigat meciul (6-4), după ce a condus cu 2-0, 4-0 și...5-1! Jocurile erau făcute, iar finala de la Roma, în care Simona a reîntâlnit-o pe tradiționala ei rivală și prietenă Karolina Pliskova, n-a avut, din păcate, istoric: 6-0, 2-1 și abandon al cehoaicei, care a acuzat dureri de spate.

Cu satisfacția cuceririi unui trofeu pe care-l ratase de două ori, Simona își trece la activ cel de-al 22-lea turneu câștigat în carieră și pleacă de la Roma la Paris cu ambiția declarată de a triumfa iarăşi la Roland Garros. Așadar, arrivederci, Roma și bonjour, Paris! Eu cred că premisele favorabile sunt create, e de notat că la marele turneu parizian vor lipsi și Barty, ca și Naomi Osaka, dar și mai important e că Darren Cahill e din nou lângă super-eleva lui! Să-i urăm deci succes Simonei și să-i spunem de pe acum și..."La mulți ani!", dat fiind că duminică împlinește 29 de ani.

Horia Alexandrescu

(preluat din Romania literara)