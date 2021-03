Astia sunt in stare sa-i faca dosar penal Flaviei Grosan pentru omor din culpă!

Din capul locului spun ca habar n-am daca tratamentul Flaviei Grosan este unul "ortodox" in ceea ce priveste patologia Covid. Nu ma pricep, dar inteleg de la alti specialisti ca medicul pneumolog nu comite nicio "infractiune" medicala, nici nu trece "strada" asta, la capatul careia deontologii medicamentelor Big-Pharma sustin ca se afla mul ravnita vindecare, "pe roșu"! Altii sunt aceia care nu stau la "semafor", care se imbulzesc pe la teve sa se dea de mari "milițieni" ai traficului Covid, amendand orice nu e "inmatriculat" in circulația UE.



Rezultatele Flaviei Grosan, insa, sunt uimitoare. Ea a avut mii de pacienti cu Sars-Cov-2 si are o rata de vindecare de aproape 100%, si in cazuri medii, si in cazuri grave. Si, cel mai important, nu foloseste medicamente ce costa o avere, ci doar cateva zeci de euro de pacient, adapteaza tratamentul pentru fiecare in parte, reduce la minimum toate riscurile si nu recomanda si nici nu intrebuinteaza medicamente-minune, gen "ivermectina" sau altele asemenea "zoologisme", ci le foloseste pe acelea "din bătrâni", de cand era medicina "la mama ei", si nu subordonata intereselor companiilor farmaceutice pandemo-economice! Asta si deranjeaza, pentru ca reprezentantii corporatistilor au pus tunurile pe Flavia Grosan, o acuza de toate cele... A ajuns si pe la Colegiul Medicilor si... nimic! Acolo si-a gasit toata lauda printre colegii de breaslă onesti, nu printre cozile de topor care au supt din pix sesizarile impotriva ei.

In fine, nu ma lungesc pentru ca cititorii si-au facut deja o parere in acest extrem de mediatizat caz. De bun simt ar fi s-o lase in pace sa-si faca treaba, mai ales ca rezultatele arata ca si-o face foarte bine si ca mai multi medici angrenati in lupta cu pandemia ar avea de invatat de la ea. Tratamentul ei, insa, e "pus la zid" de "expertii" platiti de marile companii ca sa trancane prin emisiuni si sa recomande vaccinuri care o sa fie in scurta vreme ca ITP-urile de masina pe talonul auto (daca tot am luat-o pe "drumul" asta cu comparatiile). Il ai, carevasazică, poti sa circuli, nu-l ai, stai la "garaj"... nino-nino-carantino! Curând o sa bage si un fel de RCA, pe la marii asiguratori medicali, care tin tot de marile companii Big-Pharma, o sa trebuiasca o asigurare obligatorie, ca daca se face "carambol" cu virusii, după ce nu mai tin "frânele" guvernamentale!

Pentru ca Flavia Grosan deranjeaza aceste interese majore, spuneam mai devreme, dupa ce n-a reusit "ancheta" de la Colegiul Medicilor, dupa ce alte acuzatii n-au tinut si dimpotriva au consolidat parerea ca tratamentul ei este unul eficient, dupa ce alti marori - inclusiv vedete, actori, actrite, cantareti etc. - au afirmat ca au fost vindecati de ea in numai cateva zile, tare mi-e teama ca se va incerca o masura "extrema". Am vazut de ieri ca e infierata inchizitorial ca in urma aparitiei sale televizate si dupa ce a pus la indoială mai multe practici medicale din spitale, pacientii ar refuza internarea, in stare grava fiind, sau administrarea de oxigen. Doamne-fereste sa moara vreunul si s-o scoata vinovata, ba chiar sa-i faca dosar penal pentru omor din culpă. Astia sunt in stare de orice!

