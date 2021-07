Avertismentul meu pentru coaliția de guvernare

Mi-am făcut o profesiune de credința de a nu comenta nimic despre partidele politice ajunse la guvernare, in primele 6 luni de la câștigarea alegerilor! Sunt un jurnalist asumat de dreapta, și oricât de greu, așa am procedat și cu politicienii de stânga!

Acum ma adresez coaliției formate din Pnl-Usr Plus și Udmr, partide care au ajuns la Palatul Victoria și datorită efortului meu, in campaniile precedente, adresându-le un prim avertisment: timpul pentru demararea reformei statului roman nu mai curge in favoarea voastră!

Am asteptat înfrigurat pana astăzi sa văd demararea procedurilor de schimbare fundamentala a mentalităților retrograde, corupte și fără viziune din administrație, legislație, justitie și constat cu amărăciune ca cel puțin pana când scriu aceste rânduri, nu am văzut decât alte personaje cățărate la butoane, dar care nu fac altceva decât sa continue oribila contra vocație a partidelor de a se preoucupa exclusiv de distribuirea resurselor naționale către propria clientela fie naționala, fie chiar internațională.

Ați promis in campanie, ca prioritară, reformarea statului, primenirea clasei politice, transparentă in decizii și cheltuirea banului public in investititii sustenabile. Majoritatea covârșitoare a celor care v-au votat au crezut promisiunile ca veți reda demnitatea romanilor și veți restabili domnia legii și respectarea libertăților.

Nu va cere nimeni sa faceți miracole cât ai bate din palme, dar a trecut o jumătate de an de la câștigarea parlamentarelor și nu ați început nimic. Liberalii și useristii par preocupați exclusiv de congresele interne si luptele intestine pentru putere, iar Udmr-ul urmărește strict interesul lor de grup, anunțând ca nu vor susține niciodată revenirea la democrație prin revenirea la alegerile locale in doua tururi de scrutin...

Ați creat un orizont de așteptare imens, comunicatorii voștri păreau aureolați mesianic când anunțau tăieri de pensii speciale sau absorbții de fonduri europene record! PNRR cu ale sale 80 de miliarde de euro, începe sa semene cu promisiunile lui Dragnea.

Guvernați un stat nereformat, ineficient, corupt și sper sa înțelegeți, ca spre deosebire de votanții tradiționali ai PSD și Aur, care nu au deloc simt critic, publicul de dreapta a început deja sa își piardă răbdarea, pana la pierderea încrederii mai e foarte puțin. Maxim 6 luni.

Oreste Teodorescu