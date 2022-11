Băse face pe nebunul de frica Elenei, LuCOVID, ''motorizat'' de Coldea, dă atacul la aleșii PNL, Simion caută partide pentru alianțe politice!

Politica externă bate ca importanță politica internă, în ultima vreme v-ați convins că ceea ce contează în actul guvernamental din România se face doar în baza unor directive precise, impuse pe axa Washington-Bruxelles. Drept urmare, comentez de regulă în ultima vreme doar ce se întâmplă relevant pe glob și mai puțin ce se petrece prin politica românească, însă chiar dacă strategia e externă, tactica e românească, așa că merită să mai aruncăm privirea și asupra evenimentelor subterane de pe la noi, ce pot avea consecințe în jocul de putere.

Încep cu celebrul Băsescu, despre care europarlamentarii colegi de navetă povestesc că a căzut de câteva săptămâni într-o muțenie ciudată, refuză dialogurile până și prin comisia din care face parte, și nici nu mai face pe deșteptul la televiziuni. Se poate presupune că marile necazuri pe care le are în interiorul familiei (și pe care tot el le-a generat) i-ar fi tăiat pofta de relaționare sau expunere publică. Mai mult decât asta însă, se pare că îngrijorarea ce i-a generat muțenia e legată de un șir de dezvăluiri infamante despre activitatea sa de președinte ce se anunță în perioada următoare. Acestea ar putea veni mai ales de la Elena Udrea, cea care a fost executată în justiție pentru niște fapte ce i-au adus avantaje lui Băsescu și carierei sale, am informații că fosta sa parteneră a priceput în final că marinarul a negociat-o în loc s-o sprijine, deci ea ar avea justificarea să nu-l mai acopere. Legat de ce-am putea afla astfel despre Băse, limita e cerul, cum ar zice americanii, din cauza cărora a fost ordonată execuția Elenei Udrea (cunoașteți teoria mea legată de informațiile furnizate în Costa Rica oamenilor lui Trump în 2020, ce vizau tripleta Biden-Nuland-Gitenstein, toți trei combinați cu Băsescu în diverse afaceri necurate din România). Deci, în aceste condiții, ''actorul'' Băsescu se pregătește de o nouă reprezentație în care nu-i mai rămâne decât să facă pe mutul sau pe nebunul, nu-i va folosi oricum la nimic, sunt prea mulți cei pe care i-a nenorocit și care nu-l vor mai lăsa să scape de data asta.

Diana Tache a anunțat la emisiunea Miercurea Neagră de la DCNews și GOLD FM că sunt deja 14 organizații în PNL ce pregătesc o rebeliune sub coordonarea cvasianonimului Virgil Guran. Ăsta e fostul consilier al lui LuCOVID, cel ce-a scăpat de o condamnare internându-se la nebuni, și care n-a plecat din PNL, trădându-și fostul șef. Adevărul e că Guran n-a plecat atunci doar pentru ca să poată acționa acum, el făcând parte din armata conspirată a rezerviștilor lui Coldea. Situația de la liberali e complicată rău pentru că, din dorința de a se rupe PNL-ul în beneficiul echipajului Kovesi-Coldea, unul de tip SOROS, au început să fie chemați deja la întâlniri cu ''Generalul Negru'' și lideri ca Iulian Dumitrescu, Dan Motreanu, Cristian Bușoi. În paralel Ludovic Orban, cel ce și-a declarat deja susținerea pentru Kovesi și are proiecte de alianță cu USR/Reper, a început să-i viziteze pe liderii locali ai PNL, făcându-le propuneri cu iz de șantaj (cu informații primite de la Coldea) spre a părăsi partidul în 2023 și a se grupa într-o platformă mai largă susținută de la Bruxelles, garantată chiar de Kovesi. Ultima întâlnire de acest gen a avut loc la Băile Felix acum o săptămână, ținta aleasă fiind Ilie Bolojan, după ce LuCOVID l-a tatonat în mod similar și pe Emil Boc, care oricum se află sub controlul lui Ioan Rus, partenerul de afaceri al lui Coldea (așa să vă explicați știrea ciudată de ieri cu Bolojan proiectat ca și candidat la București, oferită pe surse de către ''păzitorii'' PNL-ului, în condițiile în care Bolojan a cerut în mod expres să nu fie măsurat și menționat). Atacul concertat prezentat mai sus poate avea consecințe mari, deoarece PNL-ul apare oricum ca fiind necondus azi, singura pârghie de autoritate internă constând în funcția de premier a lui Ciucă, acesta fiind și motivul pentru care se încearcă în aceste zile convingerea lui Ciolacu ca să nu se mai facă rocada în Mai 2023, lucru care mai degrabă i-ar avantaja pe pesediști.

În fine, George Simion și AUR-ul, după un an politic ratat ce i-a așezat într-o postură de irelevanță, caută de zor (și tot cu sprijinul rezerviștilor) partide din afara zonei suveraniste pentru a forma o coaliție mai largă, ce le-ar putea readuce statutul de jucător politic relevant. Variantele fezabile/productive sunt reduse, așa că Simion se concentrează pe Pro România, alergându-l prin oraș pe Victor Ponta cu dorința de a-l convinge la alianță. Deși pare un proiect interesant, riscul pentru Simion este mare, Ponta și cei din Pro România au o anvergură politică net superioară, iar AUR-ul ar trece rapid la statutul de remorcă în viitoarea alianță. PPUSL-ul lui Voiculescu e o variantă mai slabă pentru AUR, neavând decât un ipotetic folos mediatic prin Antena3-CNN, dar rezerviștii lui Simion au în vedere și această variantă.

Cam astea sunt mișcările de trupe mai importante din politica internă în acest moment, ele există și vor genera diverse consecințe în jocurile de putere din 2023, chiar dacă nu le veți observa ca fiind dezbătute public.

Cozmin Gușă