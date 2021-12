Caracatița Arafat a fost întoarsă cu roțile în sus

O lovitură de presă năucitoare, una dintre cele mai temeinice de care am avut parte în ultimii ani, a fost produsă ieri de jurnalistul de investigații Liviu Alexa. În acest moment, o bună parte din caracatița lui Raed Arafat, incluzând și potera de presă organizată de acesta cu ajutorul cunoscutului jurnalist Radu Tudor și a secretarului general adjunct NATO, Mircea Geoană, în care s-au așezat ca piesele de lego personaje extrem de controversate ca Adrian Diță, Ana Cătăuță și „acoperita Alina Bârgăoanu", este demontată. Dezvăluirea vizează grave incompatibilități de care se fac vinovate aceste personaje, precum și modul în care au fost sifonați bani publici în plină pandemie.

Conform amplei documentări efectuată de Liviu Alexa și consemnată în articolul intitulat „Scandalul în care este implicat Radu Tudor cu ONG-ul Eurocomunicare are un dedesubt puturos: incompatibilitatea acoperitei Alina Bârgăoanu" și cu un subtitlu de vis, „Dulce ca mierea e banul patriei!" și care poate fi consultat AICI, mai multe personaje, printre care cele consemnate în șapou, s-au asociat pentru a cheltui într-un mod cel puțin scandalos sume mari din banii publici. În vremuri de pandemie. Și sub pretextul pandemiei. Și, firește, ținta acestora au fost în special jurnaliștii care au formulat critici la adresa politicilor dirijate de Raed Arafat în domeniul sănătății publice sau au produs dezvăluiri despre licitațiile cu aparatură și materiale sanitare. Ei au organizat în acest scop o veritabilă poteră de presă, care, în baza unor liste negre, a declanșat hărțuirea și hăituirea unor jurnaliști. Terminațiile tentaculelor au ajuns până la CNA, care, în baza acestor liste negre, a trecut la execuția financiară a redacțiilor din audiovizual care i-au găzduit.

Liviu Alexa susține că Radu Tudor, incompatibil, de vreme ce lucrează și la un trust de presă, dar activează și în mai multe ONG-uri pe care nu și le asumă, dar prin intermediul cărora stoarce bani de la stat, nu este decât fața văzută a icebergului. Plutonul de execuție este mult mai mare. „Nu e numai despre acoperitul Radu Tudor, e vorba despre o grămadă de oameni plantați de servicii", afirmă autorul mega-dezvăluirii. Și, interesant, întrucât Antena 3, la care lucrează Radu Tudor, este asociată cu CNN, Liviu Alexa dă exemplul prezentatorului Chris Cuomo, care a fost suspendat pentru că și-a ajutat fratele într-un scandal de hărțuire sexuală. Și adaugă: „CNN nu permite ancorelor sale să amestece interesele personale, că or fi de familie sau de business, cu brandul". După care atrage atenția că în acest context trebuie privit „scandalul imens în care este implicat realizatorul Antena 3, Radu Tudor, în urma dezvăluirii senzaționale făcute de Sorin Roșca Stănescu, nașul presei de investigații, cel care a arătat acum doua zile că Guvernul României a plătit cu mai bine de 2 milioane euro un ONG pe nume Eurocomunicare ca să se ocupe de 'strategia de comunicare de la Palatul Victoria'". Așa e. Am făcut această dezvăluire nu singur, ci ajutat de alți doi jurnaliști de investigație, Iosefina Pascal și Ovidiu Zară, dezvăluire care ne înfățișează una dintre cele mai mari ticăloșii din ultima vreme, săvârșită cu bani ai cetățenilor. Peste 2 milioane de euro au fost atribuiți în decembrie 2020 unui ONG obscur, Eurocomunicare, cu sediul la aceeași adresă cu AntiFake.ro, care este condus în mod netransparent de Radu Tudor și prin intermediul căruia sunt executați colegi ai săi de breaslă. Formal, acești bani au fost alocați de Guvern într-un cu totul și cu totul alt scop. Acela ca Eurocomunicare să elaboreze și să implementeze strategia de comunicare publică a Guvernului României în perioada pandemiei. De bună ce a fost această strategie, de atunci și până acum două guverne au căzut, iar România a ajuns pe penultimul loc ca număr de persoane vaccinate raportate la populație. Și pe primul loc la morți. Culmea este că acești bani au fost atribuiți unor persoane incompetente, în timp ce Guvernul plătește din bani publici un mare număr de angajați specialiști în comunicare, tocmai pentru ca aceștia să-i construiască strategiile și să le pună în operă.

Alexa produce probe din care reiese că „Radu Tudor este asociat și lucrează împreună cu diriguitorii asociației Eurocomunicare". Același jurnalist de investigație descoperă, săpând ceva mai adânc, că tot Radu Tudor este implicat și în alte proiecte de acest fel. Revenind la Eurocomunicare, jurnalistul descoperă lucruri senzaționale investigând trecutul acestui ONG. Și relevă că are zece ani de existență. Și că timp ce zece ani a fost un soi de tampon financiar pentru unii profesori din SNSPA. Iar din cei zece ani, cinci a fost „în adormire". După care brusc, în 2020, a fost resuscitat cu o inserție de nu mai puțin de 5,3 milioane de lei, deci peste 2 milioane de euro de la Guvernul României. După care jurnalistul investighează temeinic biografia Alinei Bârgăoanu, care este responsabilă de conducerea ONG-ului. Aceasă doamnă Bârgăoanu este și incompatibilă, întrucât deține și pozița de președinte al Institutului European din România, care, atenție, este un institut al statului. O instituție publică cu personalitate juridică ce funcționează sub autoritatea Guvernului și sub coordonarea Minsterului Afacerilor Externe. Cu un buget care vine de la MAE și cu un număr însemnat de angajați. Și se întreabă ziaristul, cumva retoric, „de ce a finanțat-o Ludovic Orban tocmai pe această acoperită și de ce au fost create site-uri și proiecte de comunicare „care sub aparența combaterii fake-news-ului, să vâneze și să ostracizeze instituțiile de presă care nu sunt obediente Guvernului, care îl critică pe Raed Arafat sau care devin tribune ale celor care sunt împotriva vaccinării". Ne oferă și un top al jurnaliștilor hăituiți: Victor Ciutacu, Sorin Roșca Stănescu, Anca Alexandrescu, Iosefina Pascal, Cozmin Gușă și, culmea, Răzvan Dumitrescu, coleg de redacție al lui Radu Tudor. La capătul amplei sale documentări, Liviu Alexa ajunge la concluzia că Radu Tudor este „liderul satrapilor media de la asociația Eurocomunicare. Geoană, al doilea sponsor al haitei. Acesta din urmă folosește banii NATO ca să pună la colț presa neafiliată statului paralel din România".

Aminteam și de alte site-uri gestionate de firma lui Radu Tudor, respectiv Top Media Acces SRL, cum ar fi site-ul TrueStoryProject.ro.

Cât despre celealte nume enumerate în șapoul acestui editorial, le veți putea găsi, cu toate detaliile picante, lecturând dezvăluirea lui Liviu Alexa sau vizionând ultimele emisiuni, în special ultima, susținute de Iosefina Pascal. Întrucât printre aceste personaje se numără și doamna Ana Cătăuță, care, culmea, e și mâna dreaptă a lui Marcel Ciolacu, întrucât deține ca parlamentar PSD poziția de vicepreședinte al Camerei Deputaților, eu unul aștept cu vădit interes să văd cum va reacționa președintele PSD, care tocmai a adus acest partid la guvernare, adică la pachet cu Raed Arafat și caracatița sa.

Sorin Rosca Stanescu