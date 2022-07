Ce se intampla de fapt cu barilul și prețul la pompă?

Multi se intreaba, pe buna dreptate, cum e posibil ca pretul benzinei si motorinei la pompa sa creasca desi pretul barilului de petrol scade? Cati dintre cei care se intreaba stiu insa cate rafinării s-au inchis si cu cat a scazut capacitatea de a produce benzina si motorina pe plan mondial?



Sa o luam metodic... Reuters semnala inca de la sfarsitul lunii mai ca „cererea mondiala de combustibil a revenit la nivelurile de dinainte de pandemie dar combinația dintre închiderile din cauza pandemiei, sancțiunile impuse Rusiei și cotele de export din China pun la încordare capacitatea rafinăriilor de a satisface cererea. China și Rusia sunt doua dintre cele mai mari trei țări de rafinare, după Statele Unite. Toate trei sunt sub nivelurile maxime de procesare, subminand efortul guvernelor mondiale de a reduce prețurile prin eliberarea titeiului din rezerve."

Asta la prima vedere... Dar sa intram acum in amanunte! SUA rafineaza cam 18% din cererea mondiala de combustibil (cam de trei ori mai mult decat poate RUSIA!) si, ce sa vezi, SUA au pierdut aproape un milion de barili pe zi din capacitatea de rafinare a petrolului din cauza... inchiderii unor rafinarii! Si, atentie, urmeaza ca si alte rafinarii sa fie inchise in urmatorii ani! Pam pam! Adica se va adanci si mai mult criza!

Pe scurt lucrurile arata cam asa: se inchid rafinarii pe banda rulanta, cauzele invocate fiind diferite, fix acum cand cererea revenea la nivelul de dinainte de pandemie! Nu e vorba ca nu se extrage petrol asa cum se plangea BIDEN ca sunt 9.000 de licente si ca nu se extrage suficient petrol, se inchid capatictatile de rafinare, asa ca de aia cresc preturile!

Intrebarea pe care trebuie sa ne-o punem si la care nu cred ca vom primi vreodata un raspuns cinstit si complet este daca aceste rafinării se inchid din motive pertinente sau daca e o schema prin care se urmareste ca pretul la benzina si motorina sa fie din ce in ce mai mare! De ce ar putea fi o schema? Pentru ca amprenta de carbon de pilda...Cu cat preturile sunt mai mari la pompa cu atat se va circula mai putin. Adica amprenta de carbon scade cand scade mobilitatea!

Ca sa nu mergem insa in directia teoriei conspiaratiei, aveti AICI un link cu lista rafinariilor inchise in SUA si motivele (unele hilare din punctul meu de vedere!) pentru care s-au inchis. Pretul barilului de petrol la tranzactionare in momentul in care scriam aceste randuri era putin peste 107 dolari. Deci, nu peste 120, ci 107! Dar pompa e pompa cand se inchid din ce in ce mai multe rafinarii, nu?

Răzvan Dumitrescu