Ce trebuie să fac ca să devin un om mai bun?

Mai frecventabil. Mai bine adaptat vremurilor pe care le trăim. Un adevărat cetățean al Uniunii Europene. În primul și în primul rând, trebuie să îmi însușesc setul de valori al neomarxiștilor. Să particip în nume propriu la „marea resetare". Și, firește, să mă supun unei transformări profunde. Cum vine asta?

De-a lungul istoriei sale, planeta a cunoscut mai mute resetări. În general, acestea au fost pozitive. Au împins omenirea mai departe. Au făcut-o mai bună. Mai eficientă. Mai civilizată. Avem acum de-a face însă cu o resetare sau, mă rog, cu o tentativă de resetare, care ar putea să facă lumea mai rea decât a fost vreodată. Până în acest moment, am adoptat acest tip de raționament. Dar să presupunem că mă înșel. Și, dacă mă înșel, ce trebuie să fac pentru a deveni un om mai bun, însușindu-mi preceptele proclamate de neomarxiști?

Gata cu Biserica! Gata cu credința în Dumnezeu! Gata cu valorile pe care ni le propun cărțile sfinte și mai marii tuturor religiilor de pe pământ. Și, din acest punct, urmează restul.

Gata cu fundamentele și tradițiile familiei. Și nu mă refer doar la familiile ortodox-creștine. Ci la toate famiile care au trăit și trăiesc cu frica lui Dumnezeu și care își conservă și își perpetuează obiceiurile sănătoase care au stat la baza creării mereu și mereu a unei lumi mai civilizate decât cea anterioară. Nu mai am mamă, nu mai am tată. Nu mai am soră, nu mai am frate. Nu mai există „el" și „ea". Urmează să îmi schimb sexul și actele de identitate. Dacă se întâmplă să am copii, îi voi educa în același spirit. Le voi dărui păpuși, care nu au gen. Le voi cere educatorilor din învățământul preșcolar și profesorilor din învățământul școlar să introducă discipline în care să li se predea copiilor libertatea tuturor practicilor sexuale. Iar în pauze, copiii, cărora li se spune încă fete sau băieți, se vor ușura în toalete comune. Voi încuraja ca familiile homosexuale să poată adopta copii, cărora să le predea pe viu noua cultură a familiilor resetate.

Voi promova pe toate căile renunțarea la proprietăți. Oamenii care dispun de proprietăți și de rezerve în conturi nu sunt oameni liberi. Desigur, în sens neomarxist. Bunurile lor trebuie deținute în totalitate de stat. Desigur, cu excepția unui grup restrâns de miliardari ai lumii, care au meritul incontestabil de a promova marea resetare. Vom trăi din leafă. Iar leafa, ca și pensia de altfel, nu vor mai fi condiționate doar de valoarea muncii. Ci și de obținerea, printr-un comportament adecvat, de tip neomarxist, a unui bun punctaj. De dimineață până seara, dar chiar și pe parcursul nopții. În funcție de cum sforăim sau de cum respirăm sau cum ne mișcăm, vom fi punctați.

În vestimentație, voi adopta de îndată culorile curcubeului. Și, firește, voi participa la toate paradele gay. Dacă m-am născut bărbat, voi purta fustă și tocuri. Dacă m-am născut femeie, mă voi îmbrăca cu pantaloni și îmi voi atârna la gât o cravată.

Dar, mai cu seamă, voi renunța o dată pentru totdeauna la fel de fel de idei preconcepute. Cum ar fi de pildă dragostea de țară. Care țară? Țara mea va deveni întreaga planetă supraîncălzită. Nu voi mai fi animat de sentimente patriotice. Voi pune semnul egalității între patriotism și naționalism, între naționalism și naționalism-extremist, între naționalism-extremist și terorism. Voi face toate eforturile să-i exclud din societate pe suveraniști. În definitiv, de ce să te lupți pentru conservarea pădurilor , atâta timp cât lemnul este al tuturor locuitorilor planetei? De ce să te lupți pentru ca toți compatrioții tăi și urmașii acestora să beneficieze de bogățiile, de resursele pe care ni le-a lăsat Dumnezeu, de vreme ce nu mai există niciun Dumnezeu, iar bogățiile sunt la comun?

Și, în definitiv, ce importanță mai au Legislativul, Executivul, puterea judecătorească sau alegerile libere? Toate acestea sunt valori ale unei lumi pe cale să apună. Avem în definitiv servicii secrete și instituții de forță, care veghează și care știu mai bine cum să împartă dreptatea și beneficiile pe care le putem avea în această viață și pe acest pământ.

Cam așa ar arăta în linii mari un om mai bun, creat sau modificat pe tipar neomarxist. Ceea ce, în ultimă instanță, presupune și o schimbare în ADN-ul nostru.

Sorin Rosca Stanescu